Jeremy Clarkson prozradil novinky nejen k novým dílům The Grand Tour

Mike Fernie, moderátor YouTube kanálu motoristické sociální sítě DriveTribe, se nedávno rozhodl navštívit hlavní tváře sítě DriveTribe a současně hlavní představitele pořadu The Grand Tour, kterých se ptal na jejich dosavadní průběh roku 2021. A po nedávné zastávce u Richarda Hammonda přišel na řadu Jeremy Clarkson.

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že většinu času nyní tráví na své farmě, kde připravoval speciální show o farmaření. Ta by už měla být hotová a Jeremy se prý velmi těší na reakce veřejnosti. Na rozdíl od jeho předchozích projektů by totiž mělo jít o relativně seriozní show, během které nebude nikdo hořet ani explodovat.

Kromě toho se Jeremy rozpovídal také o nové epizodě The Grand Tour, která se v minulém roce natáčela ve Skotsku. Trojice známých moderátorů vyrazila na sever britských ostrovů s velkými americkými auty a podle Clarksona půjde o epizodu ve stylu „Clarkson, Hammond and May Unplugged“.

Jak totiž Clarkson dodal: „Protože jsme nebyli v zahraničí, nemuseli jsme si poradit s extrémním vedrem či extrémní zimou a nemuseli jsme ani zdolávat extrémní terén. Jsme to prostě my tři během toho, co jsme dělali již před mnoha a mnoha lety v Anglii, ačkoliv tohle není Anglie, ale Skotsko, ovšem pořád Británie, a je tam trochu zima a dost prší.“

K obsahu nové epizody sice Clarkson neprozradil nic bližšího, dodal ovšem, že Hammond měl opět nehodu a May se snažil být zajímavý, což prý bylo k popukání. Celkově by se však mělo jednat o zábavný díl.

Poté se Clarkson pochlubil s plány na příští dny a měsíce, kdy ho kromě natáčení nových dílů pořadu „Chcete být milionářem?“ čeká natáčení nového pořadu pro iTV a koncem dubna by měl začít s natáčením nové epizody The Grand Tour. Ta by se měla opět odehrávat na území Velké Británie, následující epizoda už by ale měla být natáčena v zahraničí. Prozatím však nikdo neví kde konkrétně.

Clarkson tak vyhlíží další nabitý rok, protože ani v tom minulém se prý nenudil. Hodně pozornosti totiž vyžadovala jeho farma a s ní související obchod. A pokud první díl série o farmaření dopadne dobře, není prý vyloučeno, že se dočkáme další série.