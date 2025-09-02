Předplatné
První čínský vůz Jozefa Kabaně je v prodeji. Je levný a moc se na něm nenadřel

Roewe M7 DMH
Michal Dokoupil
Světoznámý designér Jozef Kabaň se vydal do Číny. Jeho první koncepty pod novým vedením jsme už viděli, teď už je první vůz z jeho pera dokonce v prodeji.

Slovenský designér Jozef Kabaň je u nás známý zejména díky vozům Škoda. Pracoval ale například i na Volkswagenu Lupo nebo Bugatti Veyron. Po mnoha letech strávených u koncernu Volkswagen a BMW loni zamířil do Číny. U automobilky SAIC má být primárně zodpovědný za design vozů MG, ale jak se ukázalo, tak pod něj spadá i sesterská značka Roewe.

Vidět to bylo na dubnovém autosalonu v Šanghaji, kde se ukázal koncept MG Cyber X, u kterého jsme Jozefa Kabaně potkali. V jiném koutě ale stál také koncept Roewe Pearl, jenž měl být také jeho dílem. Uvedení vozu Cyber X na trh ještě bude nějakou dobu trvat, model Pearl už však je v prodeji jako Roewe M7 DMH.

Podle automobilky jde o první produkční vůz Jozefa Kabaně v jeho novém působišti a sériovou verzi konceptu Pearl. Téměř pět metrů dlouhý sedan na koncept opravdu navazuje ztvárněním přídě, jinak je ale výrazně odlišný. Důvod je zřejmý: M7 je totiž pouze faceliftem vozu, který se jako Roewe D7 vyrábí od roku 2023 s elektrickým i plug-in hybridním pohonem. Do výroby zamířil ještě před příchodem Jozefa Kabaně. Ten se tedy podílel maximálně na nové masce a pár detailech.

Vůz stojí na platformě Nebula, stejně jako třeba MG4 nebo MG S5, a v nově uvedené verzi jde o plug-in hybrid. Základem je čtyřválcová patnáctistovka o výkonu 82 kW, které pomáhá elektrický motor se 137 kW. Baterie má 19,70 kWh, nádrž 55 litrů a maximální dojezd má být až 2050 kilometrů. Starší elektrická verze má výkon 145 nebo 154 kW dle verze a baterie o kapacitě 59,20 nebo 68,50 kWh.

Interiér je typicky čínsky moderní a minimalistický, zajímavostí je možnost sklopit přední opěradlo do úplné roviny a udělat si tak v autě velkou postel. Nechybí ani nezbytné schopnosti umělé inteligence, kterou pohání čip Qualcomm Snapdragon 8.155.

V Číně auto startuje na ceně v přepočtu 287.000 Kč, nejvybavenější varianta je za 337.000 Kč. Do Evropy se auto pravděpodobně nepodívá už kvůli karoserii typu sedan, i když SAIC už předchozí variantu stihl přeznačkovat jako MG D7 pro exportní trhy.

Video placeholder
Škoda Octavia facelift, premiéra, Vídeň, rozhovor, Jozef Kabaň, auto.cz • Zdroj: auto.cz

Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Roewe, zdroj videa: Auto.cz

