První elektrický Hummer EV Edition 1 se prodal za těžko uvěřitelnou částku

V zámoří je časté, že se první vyrobený kus žádaného modelu draží v aukci, jejíž výtěžek putuje na charitativní účely. A přesně tuhle strategii zvolila i automobilka GMC pro první vyrobený kus elektrického pick-upu Hummer EV, který se nedávno dražil prostřednictvím aukčního domu Barrett Jackson.

V aukci, která se pořádala nedávno ve Scottsdale, přihazovali zájemci na vůz s limitovanou výbavou Edition 1, lakovaný bílou barvou s černou střechou a především honosící se VIN kódem s číslem 001. A tato kombinace vyšponovala cenu až na těžko uvěřitelných 2,5 milionu dolarů, tedy lehce přes 55,5 milionu korun.

Novinka má přitom již ve standardní výbavě pohon všech kol e4WD s trojicí elektromotorů, které by měly poskytnout odhadovaný kombinovaný výkon zhruba 1.000 koňských sil a odhadovaný točivý moment až 15.592 N.m. Díky systému natáčení všech kol navíc systém podporuje i tzv. krabí chůzi, tedy jízdu bokem, a nechybí vzduchový podvozek.

Díky balíčku Extreme Off-Road Package navíc Hummer EV dostal i ochranu podvozku, kamery snímajících okolí vozu i podvozek, 35“ terénní pneumatiky nebo odnímatelné střešní panely. Akceleraci z 0 na 96 km/h by elektrický pick-up měl zvládnout během 3 sekund, na jedno nabití by měl urazit až 560 km a díky podpoře rychlonabíjení by mělo být možné dobíjet rychlostí až 161 km za 10 minut.

A zatímco první vyrobený kousek se prodal prostřednictvím aukce za 2,5 milionu dolarů, zbylé vozy z edice Edition 1 se prodaly zhruba během hodinky za cenu startující od 112,595 dolarů, tedy asi 2,5 milionu korun. Jako další by se do výroby měla dostat verze 3X, jejíž cena by měla startovat od částky 99,995 dolarů (nějakých 2,22 mil. korun).