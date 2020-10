Hummer EV se chlubí „Krabí chůzi“ a parametry lepšími než Jeep Wrangler

Dávno před oficiální premiérou jsme věděli, že nový elektrický pick-up Hummer EV nabídne výkon okolo 1000 koní, monumentální točivý moment cca 15.592 N.m, schopnost akcelerovat z 0 na 96 km/h v čase okolo 3 sekund a velice působivý dojezd s hodnotou převyšující 550 kilometrů.

Všechny nás ale zajímalo, zda dokáže elektrický drsňák navázat na armádní kořeny původního Hummeru H1, který dodnes zůstává symbolem nezdolného off-roadu. Z nedávno zveřejněných technických parametrů už je ale jasné, že se o to GMC minimálně pokusí.

S délkou téměř 5,49 metru není nový Hummer EV žádný drobeček, jeho trojici elektromotorů navíc budou muset napájet dostatečně velké baterie Ultium, které se zřejmě podepíšou na extrémní váze. Jenže ani to by nemělo elektrický Hummer v terénu nijak výrazně omezovat.

Novinka se totiž může spolehnout na okamžitě dostupný obrovský točivý moment, opancéřovaný podvozek, schopnost brodit do hloubky až 61 cm nebo schopnost překonat překážky vysoké až 45,8 cm. Hummer EV navíc dostal naprosto fantastický přední nájezdový a zadní dojezdový úhel. Ve standardním režimu se bavíme o hodnotách 41,5 stupně vpředu a 31,6 stupně vzadu, jenže tím to nekončí.

Při nastavení režimu Terrain, se kterým dojde ke zvýšení světlé výšky, se nájezdový úhel zvýší na 44,3 procenta a zadní sjezdový na 33,7 procenta. Hummer EV by tak měl být schopen strčit do kapsy všechny pětidvéřové Jeepy Wrangler a dokonce i dvojici třídveřových modelů Wrangler Rubicon. Jenže tím to pořád nekončí.

Nový Hummer EV totiž dostal i tzv. Extraction Mode, který by měl posádce pomoci z nejnáročnějších situací. Adaptivní vzduchový podvozek se v tomto režimu zvedne o cca 15,2 centimetru, díky čemuž se přední nájezdový úhel zvýší na hodnotu 47,9 stupně a zadní odjezdový úhel na 38,7 stupně. Přejezdový úhel pak nabídne nejvyšší hodnotu 32,2 stupně.

Jen pro srovnání se sluší zmínit, že dvoudveřový Jeep Wrangler Rubicon nabídne nájezdový úhel cca 44 stupně, zadní sjezdový úhel cca 37 stupně a přejezdový úhel 27,8 stupně. Jak už jsme přitom zmínili, nový Hummer EV měří na délku přes 5,49 metru, zatímco dvoudveřový Jeep Wrangler jen okolo 4,24 metru.

Další zajímavostí elektrického Hummeru EV je systém natáčení zadních kol, který má několik funkcí. V automatickém režimu jsou v nízkých rychlostech natáčena zadní kola proti směru předních, což by mělo snížit průměr otáčení z původních cca 13,4 metru na 11,3 metru. Ve vyšších rychlostech jsou pak zadní kola natáčena po směru předních, což by mělo zvyšovat stabilitu vozu v zatáčkách.

Kromě toho je ale systém řízení všech kol využíván i pro režim tzv. „Krabí chůze“. V tomto režimu jsou zadní kola natočena po směru předních – a to až do úhlu deseti stupňů. Všechna kola jsou přitom poháněna, což Hummeru EV umožňuje diagonální pohyb při rychlostech do cca 10 mil za hodinu, tedy cca 16 km/h.

Na první pohled to může znít podivně či zbytečně, animace a videa z dílny GMC ovšem jasně ukazují, že i tahle funkce může mít v terénu smysl a prostor pro využití. Zadní kola navíc mohou být natočena bez ohledu na natočení kol předních, což by opět mohlo dát řidiči více svobody při pohybu v obtížnějším terénu.