První samostatný elektromobil Kia přijede příští rok. Následovat bude vlna dalších

Ano, Kia už nějaký čas elektromobily ve své modelové paletě má, ale zatím vždy šlo o deriváty již existujících vozů. První auto stavěné od počátku jako elektromobil ale korejská společnost chystá také, navíc na jeho příjezd nebudeme muset dlouho čekat.

Kia totiž představila plán S, což je „střednědobá až dlouhodobá strategie společnosti“, jejíž nedílnou součástí je samozřejmě elektrifikace a příjezd nových elektromobilů. Již v příštím roce odhalí automobilka první samostatný elektromobil. Podrobnější informace zatím zůstávají pod pokličkou, vedení společnosti se nicméně nedávno nechalo slyšet, že působivý koncept Imagine zamíří v roce 2021 do výroby a posazen bude na platformě určené výhradně elektrickým vozidlům.

To je samozřejmě teprve začátek. Kia hodlá v příštích letech počet elektromobilů zvýšit, vždyť do roku 2025 chce uvést 11 novinek do zásuvky. Vedení značky věří, že takto košatá paleta pomůže společnosti k zisku 6,6 % na celkovém trhu elektrických vozidel (nepočítaje Čínu). Kia doufá, že popularita elektromobilů dále poroste, takže by v roce 2026 mohla celosvětově prodávat až 500.000 elektrických vozů ročně.

Samostatnou architekturu pro elektromobily začnou Korejci využívat v příštím roce, Kia nicméně dodává, že ji nevyužije pro všechny příchozí elektromobily. Zároveň říká, že v nabídce zůstanou i nadále elektrické deriváty již existujících modelů. Ty budou nejspíše plnit úlohu levnějších, avšak méně schopných elektromobilů, zatímco ryzí elektrovozy dostanou tu nejlepší techniku, za níž si ale zájemce připlatí.

Ani to ale není poslední slovo. Plán pro příští roky dále počítá s angažovaností mezi sdílenými a autonomními vozy. Podle všeho chce Kia vytvořit vlastní takové produkty, které pak může nabídnout například carsharingovým společnostem.

Kia to s posunem na další úroveň myslí vážně, vždyť v plánu S proinvestuje do konce roku 2025 minimálně 22,5 miliardy euro (565 miliard korun). Kromě jiného chce ještě letos představit svou omlazenou podobu (jež čítá i nové logo), se kterou se chce stát symbolem výzev a inovace. Korejci věří, že se s tímto plánem podpořeným nemalým finančním obnosem mohou stát průkopníkem elektrických vozů.