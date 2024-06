První vyrobený supersport Vector W8 je na prodej. Stojí lehce přes 10 milionů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vector W8 je nepochybně jedním z nejvýraznějších supersportů z konce osmdesátých let. V Kalifornii se začal vyrábět už v roce 1989 a byl velkou evolucí tehdy už jedenáctiletého prototypu Vector W-2, který byl splněným snem Geralda Wiegerta. Ten se inspiroval slavnou Alfou Romeo Carabo a v továrně s osmdesáti zaměstnanci začal vyrábět ultimativní supersport, který se ohromujícím designem vyrovnal tehdejšímu dosluhujícímu Lamborghini Countach.

Kalifornský supersport Vector W8 přitom nebyl „samodomo“ splácaninou sebevědomého garážisty, ale seriózním projektem s pečlivým vývojem. Inspiroval se vojenskými stíhačkami, a výrobce dokonce využil i tehdy nejnovější a nejpokročilejší materiály pro letectví a kosmonautiku. Slovíčka „Aeromotive Engineering“ společnost Geralda Wiegerta opravdu nepoužívala jen tak, aby zaujala marketingovou kampaní.

Vector W8 úspěšně prošel americkými nárazovými testy i emisními zkouškami, aby mohl vyrazit na silnice. Základem byl hliníkový monokok s voštinovou strukturou podlahy a při montáži každého z vyrobených kusů bylo použito pět tisíc nýtů odpovídajících technické specifikaci pro letectví. Zbytek karoserie byl vyroben z uhlíkových vláken a kevlaru, jako tomu bylo i u slavnějšího Ferrari F40.

Srdcem vectoru byl šestilitrový vidlicový osmiválec Rodeck se dvěma turbodmychadly Garrett a překvapivě i třístupňovým automatem Turbo-Hydramatic 425 od General Motors, který se používal třeba v modelu Oldsmobile Toronado. Benzinový osmiválec však prošel větším vývojem a měl kované pístky TRW, kovanou klikovou hřídel, mazání se suchou skříní nebo ojnice a ventily z nerezové oceli. Výsledkem bylo 466 kW (625 koní) a 880 newtonmetrů, ale při testování se inženýrům povedlo z něj vyždímat až 895 kW (1200 koní)!

Vector oficiálně uváděl, že supersport W8 umí vyvinout maximální rychlost 389 km/h a akcelerovat z 0 na 96 km/h za 3,9 sekundy. V reálných podmínkách byl při sprintu z nuly na stovku o pár desetin sekundy pomalejší a americká média mu naměřila skutečnou maximální rychlost „jen“ 351 km/h. I to je překvapivě solidní výsledek, zejména při pohledu na zvolenou třístupňovou automatickou převodovku.

První vyrobený kus je na prodej

Bohužel, během čtyřleté produkce se nakonec vyrobilo jen 17 produkčních aut a pár prototypů k tomu. A proč o tom začínáme právě teď? Na americkém aukčním serveru Bring a Trailer se totiž prodává vůbec první sériový vyrobený kus.

Vector W8 se sériovým číslem šasi #001 si v roce 1990 převzala saúdská královská rodina poté, co byl vystaven na mezinárodním autosalonu v New Yorku. V následujících letech se postupně pohyboval ve Švýcarsku i Spojených státech amerických, přičemž v roce 2018 vyhrál svou kategorii na prestižní výstavě Concours d’Elegance of America v michiganském Plymouthu.

V Michiganu se nachází i teď, kde jej prodává soukromý majitel. Uvádí, že k unikátnímu supersportu má servisní historii od současnosti až do roku 2000 a údajně má „naběháno“ 164 motohodin. Kilometrový nájezd se v inzerátu bohužel neuvádí. A za kolik jej prodává? Tento kousek americké automobilové historie může být váš za 450.000 amerických dolarů. To je přibližně 10,3 milionu korun.