První živé dojmy z nové Škody Elroq: Elektromobil pro širší masy

Škoda brzy odhalí zcela nové elektrické SUV Elroq, které míří do stále velmi řídce osídleného segmentu kompaktních SUV s lokálně bezemisním pohonem. Jak vypadá naživo?

Navzdory ochlazujícímu zájmu o elektrická auta se ze stran automobilek v následujících letech dočkáme smršti novinek. Ty na rozdíl od minulosti půjdou konečně vstříc zákazníkům a nabídnou příznivější ceny do milionu.

Výjimkou není ani nová Škoda Elroq, kompaktní alternativa k SUV Karoq, které se představilo před sedmi lety. Elroq se může pochlubit velmi prostorným interiérem a pohony, které bude částečně sdílet s větším sourozencem v podobě SUV Enyaq.

My jsme mladoboleslavskou novinku vyzkoušeli na vlastní kůži, byť ještě s maskováním. Jak na nás působí naživo a na co všechno se můžeme těšit? To se dozvíte z exkluzivního videa.