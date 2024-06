Škoda Elroq - Bratříček otvírá vrátka

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Škoda chystá na podzim do prodeje svůj zbrusu nový model. Jmenuje se Elroq, a jak z názvu plyne, má hned dva bratry.

Jednak je to karoq, jehož bude alternativou co do velikosti. Karoq měří 4390 milimetrů, elroq je se 4488 milimetry o deset čísel delší.

A pak je to enyaq, s nímž má zase společný pohon: jde o dva čistě elektrické modely české automobilky, k nimž brzy přibudou další: nejmenší epiq a naopak skoro pětimetrové SUV coby největší škodovka v dějinách.

Nejžádanější segment

Elroq je proti enyaqu o dost kratší, míří do segmentu kompaktních SUV. Což je, co se týče prodejů, největší subsegment v Evropě. Konkurenty nové škodovky budou třeba Hyundai Kona, Volkswagen ID.3, Renault Scenic, Volvo EX30 nebo rovněž nová Kia EV3.

Konec loga

Elroq je pro automobilku důležitý ještě z jiného pohledu. Jde o první model značky Škoda, který si osvojuje nový designový jazyk zvaný Modern Solid.

Ten se přenese do všech nových škodovek, včetně modernizací a nových generací těch stávajících – tedy třeba zmíněného enyaqu.

Přeložit se dá jako spojení slov robustnost, funkčnost, autentičnost, pocit síly a ochrany posádky.

My si při prvním seznámení s autem v Amsterdamu neosahali a nevyzkoušeli jen maskované vozy fotkách, ale s tříměsíčním předstihem před ofi ciální premiérou i odhalenou verzi.

Na ní je vidět základní poznávací znak nového designového směru: leskle černá maska Tech-Deck Face. Ta nahrazuje tu dosavadní, klasickou. Inženýři do ní ukryli senzory, jako jsou radar nebo přední kamera.

O něco výše se na výrazně tvarované kapotě nachází nový nápis Škoda. Jedná se tak o první sériový model automobilky, který zde nemá umístěné logo. To nebude dokonce ani na volantu jako dosud, i zde jeho místo přebere nápis Škoda. Logo zůstane u odhalené verze jen na středech kol.

Sviť!

S maskou souvisí i přední světlomety s jemnými liniemi, novým designem a minimalistickým 2D vzhledem. Konečnou verzi vám ukázat nemůžeme, ale i ze siluety je poznat hodně.

LED přední světlomety tvoří tenké horní světelné pásy pro obrysová světla a ukazatele směru spolu se světly pro denní svícení. Ve spodní části se nacházejí dva LED moduly pro potkávací a dálková světla.

Přední světlomety budou k dispozici ve dvou verzích, ale i standardně dodávané dělené světlomety v levnějších verzích auta dostaly výhradně technologii LED.

Vrcholné Matrix-LED přední světlomety využívají technologii Matrix s 36 jednotlivými světelnými segmenty. Horní část světlometu má nový tvar denních světel se čtyřmi obdélníkovými otvory.

Vzadu starý známý

Na zádi – včetně zadních svítilen – zůstala Škoda věrná zavedeným designovým principům, jako je světelná grafi - ka ve tvaru písmene C. S novým designovým jazykem ale částečně ladí osvětlené krystalické prvky.

dvou verzích, přičemž obě využívají 100% LED technologii. Vrcholná varianta nabízí animované ukazatele směru, podsvícené krystalické prvky, animaci při otevírání pátých dveří i během funkce Coming/Leaving Home, kterou sdílí s předními světlomety.

Hon za aerodynamikou

Boční profi l Škody Elroq se vyznačuje dynamickým obloukem, který začíná u A-sloupku a táhne se k mírně se svažující linii střechy, která plynule přechází ve střešní spoiler nad pátými dveřmi. To umožnilo dosáhnout vynikající aerodynamiky a koefi cientu odporu vzduchu 0,26. Pro srovnání: bratříček karoq má 0,30.

Elroq dostane na rozdíl od auta na fotkách aerodynamická kola s redukcí mezer v kolech. Důležité je i rozšíření obložení podběhů kol zlepšující proudění vzduchu. U velkých kol už je to docela znát – a že ta u novinky budou obří: s průměrem od 19“ do 21“.

Interiér z enyaqu

Interiér ukázat nemůžeme, ale stačí se podívat na ten známém modelu Enyaq – je mu hodně podobný, včetně stejných sedadel. Auto, ač kratší, je uvnitř i stejně prostorné. V kabině se centimetry evidentně nesekaly.

Stejný je i virtuální kokpit s úhlopříčkou 5“, zobrazující nejdůležitější jízdní údaje. Další informace řidič získá prostřednictvím na přání dodávaného head-up displeje a vizualizací rozšířené reality.

Centrální displej infotainmentu má standardně úhlopříčku 13“ a zjednodušené menu a ovládací rozhraní.

Na první pohled je patrná sázka Škody na udržitelné, odolné a praktické materiály. Základní variantou je interiér s převážně tmavě šedými látkami. Například ve verzi zvané Loft je pro výplně dveří, sedadla, palubní desku, středovou loketní opěrku a oblast kolen použito čalounění z recyklovaných vláken v barvě tmavá melange.

Jezdí jako starší brácha

I když je elroq uvnitř stejně prostorný, zkrácení o šestnáct centimetrů proti enyaqu se projevuje. Vůz je kompaktnější a má mimořádně malý poloměr otáčení: pouze 9,3 metru.

O dost víc než enyaq se tak hodí do městských ulic, jak si ověřujeme při první jízdě centrem Amsterdamu – i pak na typických komunikacích podél řeky Amstel, kde spolu žijí auta i cyklisté.

Při samotné jízdě ale rozdíly proti enyaqu nevnímáme. Auto působí podobně robustně, hmotnost našeho konkrétního kusu podle technického průkazu převyšuje dvě tuny, takže nějakou větší hbitost nečekejte. Další výhody elektroauta, především okamžitý odpich na semaforech, pochopitelně ano.

Po padesáti kilometrech městem s průměrem kolem 40 km/nám palubní počítač testované Škody Elroq 85/210 kW s pohonem zadních kol ukazuje spotřebu 14 kWh/100 km, a třeba ještě jedeme na obyčejných kolech, která nahradí ve fi nále ta aerodynamická.

Celkem čtyři pohony

Novinka se bude nabízet ve čtyřech variantách pohonu: coby Elroq 50, 60, 85 a 85x. Liší se kapacitou baterie a výkonem, který se pohybuje od 125 kW do 220 kW, jak si můžete porovnat v tabulce. Základní model bude vybaven baterií s brutto kapacitou 55 kWh a elektromotorem na zadní nápravě. Elroq 60 má baterii 63 kWh, obě tyto varianty mají maximální rychlost omezenou na 160 km/h.

Testovaný Elroq 85 má maximální výkon 210 kW, později k němu přibude čtyřkolka 85x s druhým elektromotorem, umístěným na přední nápravě. Obě silnější verze pojedou 180 km/h a mají elektrický dojezd až 560 kilometrů, slabší dvě pod 400 kilometrů.

Za 700 000 Kč

Elroq čeká premiéra 1. října 2024 a hned se rozjedou objednávky, a to dokonce na tři verze ze čtyř naráz – s výjimkou čtyřkolky. To znamená včetně základu Elroq 50, který by měl stát zhruba stejně jako spalovací brácha karoq. Ten nyní začíná pod 700 000 Kč. Záměr Škody do budoucna evidentně je, aby elektrický model začínal na stejné částce, nebo dokonce níž než spalovací alternativa. Což už třeba nyní splňuje dvojka enyaq – kodiaq. Sourozenci elroq – karoq to snad mohou zvládnout, pro budoucí sourozence kamiq – epiq to ale může být docela oříšek, vždyť kamiq stojí 479 900 Kč a to by bylo pro elektroauto příliš nízko.

Parádu při premiéře Škody Elroq bude dělat podle nás výrazně dražší verze First Edition. Tu jsme si v hlídaném podzemí v Amsterdamu prohlédli v zajímavém laku barvy tymiánu. Stejná edice jistě sehraje hlavní roli při světové premiéře. Poznat je podle zmíněné krystalické masky s Matrix-LED světlomety a 36 světelnými segmenty. Na plaketce či kolech pak svítí červená čárka a uvnitř se opakuje třeba v podobě výrazných oranžových bezpečnostních pásů. Vypadá to dohromady dost dobře.

Parkuje sám

Elroq je standardně vybaven škálou bezpečnostních a asistenčních systémů a velkým množstvím pokročilých senzorů, které zajišťují vysokou úroveň pasivní i aktivní bezpečnosti. Mezi systémy patří třeba asistovaná jízda, která ve své nejnovější verzi výrazně rozšířila využití online dat z jiných vozidel. Automatické parkování nabízí uložený parkovací manévr na dálku. Uložený parkovací manévr umožňuje řidiči naučit auto zapamatovat si příjezdy dlouhé až padesát metrů k celkem pěti různým parkovacím místům. Elroq je poté schopen přijet na dané místo a automaticky zaparkovat.

Pohony Škody Elroq Verze 50 60 85 85x Druh baterie Lithium-iontová Kapacita baterie (kWh) brutto/netto 55/52 63/59 82/77 Výkon (kW) 125 150 210 220 Maximální rychlost (km/h) 160 180 Pohon Zadní kola Všechna kola

Kolik převeze?

Navzdory kompaktním rozměrům nabízí Škoda Elroq solidní prostor pro zavazadla. Kufr o objemu 470 litrů lze sklopením zadních sedadel zvětšit na 1580 litrů. V interiéru je také k dispozici řada odkládacích prostor o celkovém objemu 48 litrů.

Půl hodina na nabíječce

Všechny varianty Škody Elroq podporují rychlonabíjení stejnosměrným proudem, pouze nabízejí jiný maximální nabíjecí výkon. Elroq 85 a Elroq 85x nabízejí DC nabíjení výkonem až 175 kW. Akumulátory všech čtyř verzí pohonu lze nabít z 10 % na 80 % kapacity za 28 minut. V AC nabíjecích stanicích se všechny modely Elroq nabíjejí rychlostí až 11 kW, přičemž plné nabití trvá přibližně pět a půl až osm hodin v závislosti na dané variantě. Škoda Elroq podporuje funkci automatického a manuálního předehřevu baterie. Funkce předehřevu připravuje baterii na nabíjení stejnosměrným proudem při nízkých okolních teplotách, a optimalizuje tak rychlost nabíjení. Proces lze aktivovat ručně stisknutím tlačítka na centrálním displeji infotainmentu nebo automaticky cestou k nabíjecí stanici na základě údajů z navigace a teploty baterie.

Aplikace MyŠkoda

Majitelé Škody Elroq mohou řadu funkcí vozu ovládat v chytrém telefonu prostřednictvím aplikace MyŠkoda. Ta spojuje řadu možností a služeb v jedné aplikaci. Nabízí přehlednou grafi ku a nově umožňuje přístup k funkci PowerPass pro kontrolu a správu nabíjecích procesů na veřejných nabíjecích stanicích. Aplikaci MyŠkoda lze rovněž použít k ovládání nabíjecích procesů v domácím wallboxu a k dálkové aktivaci klimatizace vozu. Mezi další specifi cké služby pro elektromobily patří možnost integrace nabíjecích zastávek do naplánované trasy v navigaci. Pomocí aplikace MyŠkoda půjde auto také dálkově zamykat a odemykat.

Devět airbagů

Elroq může mít až devět airbagů. Součástí standardní výbavy jsou airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy, boční airbagy vpředu a centrální airbag mezi předními sedadly. Boční airbagy vzadu jsou k dispozici na přání.

Nové wallboxy

Wallbox Škoda Charger s výkonem až 11 kW nabízí díky novému režimu nabíjení optimalizovanému pro solární energii ekologické řešení pro domácí nabíjení. Tento model rovněž podporuje nabíjení s dynamickým tarifem a nabíjení za spotovou cenu, čímž optimalizuje náklady. Verze Connect také umožňuje připojení LAN a Wi-Fi, což uživatelům umožňuje ovládat proces nabíjení na dálku pomocí aplikace MyŠkoda. Nejvyšší verze Pro je vybavena připojením LTE s předplacenou kartou eSIM. Wallbox Škoda Charger navíc nabízí funkci Plug & Charge spolu se čtečkou RFID, která usnadňuje identifi kaci uživatelů na společných rezidenčních parkovištích.

Elektrické prodeje Škody

V prvním čtvrtletí roku 2024 dodala Škoda do celého světa 14 000 enyaqů, což představuje nárůst o 12 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023. Ve stejném čtvrtletí byl enyaq šestým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě, přičemž získal podíl 3 % na trhu. Kromě toho byl nejprodávanějším elektromobilem v Česku a na Slovensku a druhým nejprodávanějším v Německu a Švýcarsku.

Hodnocení Světa motorů

Plusy

Kompaktní rozměry, velká prostornost

Moderní technologie

Minusy

Stále nepůjde o auto za půl milionu

Jak to vidí šéf - Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody

Elroq startuje obrovský rozvoj naší nabídky elektrických vozů a je klíčový pro další úspěch Škody Auto. Elroq je pro mě tedy milníkem v portfoliu elektroškodovek, prvním z nadcházející řady šesti nových čistě elektrických modelů, navazujících na modely Enyaq a Enyaq Coupé. Už první pohled na odvážné prvky designu napovídá, že elroq je něčím novým, rovnováhou mezi velikostí, vnitřním prostorem a elektromobilitou pro město i mimo něj. Navíc je vybaven pokročilými technologiemi a asistenčními systémy, které, jak víme, naši zákazníci opravdu oceňují.

Jak to vidí designér - Oliver Stefani, šéfdesignér Škody

Elroqem zahajujeme novou éru designu značky. Jeho funkční, minimalistický a čistý vzhled Modern Solid vyzařuje robustnost a zachovává charakteristické prvky, které jsou pro naši značku typické. Zároveň přináší nové vizuální akcenty, jako je lesklá černá maska. Tímto způsobem se nám podařilo vytvořit novou koncepci přední části vozu a zároveň navázat na známé linie předchozích modelů Škoda. Právě maska modelu Elroq bude v budoucnu charakteristickým designovým prvkem škodovek.

Začalo to už před 116 lety

První zkušenosti s elektrifi kovanými vozy získala česká automobilka před 116 lety. Role elektrického průkopníka patří modelu Laurin & Klement typ E z roku 1908, který znamenal první počin v oblasti hybridních technologií. Na konci třicátých let se proslavily elektrické nákladní vozy na rozvoz piva.

V období 1991-1994 pak vzniklo několik stovek vozů modelu Škoda Eltra 151. Ten byl odvozen od modelů Favorit a Pickup a byl určen nejprve pro Švýcarsko a později pro další evropské země. Elektromotor o výkonu 15,4 kW umožňoval dojezd 80 kilometrů a maximální rychlost 80 km/h. Ukládání nabíjecího kabelu za masku chladiče představovalo jeden z tehdejších prvků Simply Clever.

Do současné éry elektromobility vstoupila Škoda s modelem Octavia Green E Line. V roce 2011 začali inženýři s praktickými testy elektrického pohonu u deseti prototypů. Elektromotor podával trvalý výkon 60 kW, maximální výkon činil 85 kW. Baterie s kapacitou 26,5 kWh umožňovaly dojezd 150 kilometrů.

Začátkem roku 2020 uvedla automobilka na trh první plně elektrický sériový vůz v historii Škoda Citigoe iV. Na podzim 2020 pak měla premiéru Škoda Enyaq coby první sériový model založený na modulární platformě pro elektromobily MEB koncernu Volkswagen.

Epiq a další škodovky aneb Jak to bude dál?

Do roku 2026 slibuje Škoda uvést na trh hned šest nových elektrických modelů. Elroq je prvním z nich. Jeho designový jazyk Modern Solid bude společný i pro další pětici.

Příští rok přibude nejmenší model Epiq – malé městské SUV s délkou 4,1 metru, kufrem skoro 500 litrů, a hlavně s nejnižší cenou z celé trojky začínající na „E“, tedy epiq, elroq, enyaq. Měla by být kolem 600 000 Kč. V roce 2025 se také převléknou do kabátu střiženého podle stylu Modern Solid právě modely Enyaq a Enyaq Coupé.

V roce 2026 hodlá Škoda zamířit i do důležitého segmentu kompaktních kombíků. Zhruba 4,6 metru dlouhé kombi se stane alternativou k dlouholetému mladoboleslavskému bestselleru Octavii Combi. Ač kompakt, v dané velikosti slibuje nabídnout prostor a kvality vozů střední třídy.

Elektrickou ofenzivu pak ještě v roce 2026 završí vůz, jenž ji vlastně svým způsobem začal: velké elektrické SUV s délkou 4,9 metru - bude totiž vycházet přímo ze studie Vision 7S, která nový směr designu představila předloni. Dosud největší model značky si bude zakládat hlavně na královské nabídce vnitřního prostoru.