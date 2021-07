Puma se pouští do světa ženských závodů, staví tým Puma W Series

Závody W Series, mezinárodní mistrovství jednosedadlových závodních vozidel určené pouze pro ženy, se od roku 2022 stane mistrovstvím týmů. A jeden z nich momentálně vytváří i společnost Puma, která do seriálu vstoupila již v roce 2019 – tedy ovšem jako dodavatel závodní výbavy.

„Partnerství se seriálem W jede naplno. Již před zkušebními jízdami letošní sezóny Puma ─ vůbec poprvé ─ jezdkyním navrhla závodní kombinézy přímo na míru, tak, aby jim perfektně seděly. To, že nyní můžeme oznámit vlastní závodní tým v seriálu, je úžasný další krok,“ říká James Clark, vedoucí Sports Marketing Motorsport & Operations značky Puma.

„Jsme nadšení, že můžeme spolupracovat se seriálem W, a s potěšením vítáme v rodině Puma Martu Garcia Lopezovou, Gosiu Rdestovou, Caitlin Woodovou, Abbi Pullingovou a Tasmin Pepperovou. Seriál W a jeho jezdkyně ztělesňují samu podstatu hesla She Moves Us, takže se těšíme na spolupráci a na to, že budeme dále posouvat hranice pro ženy aktivní v motoristickém sportu,“ řekl Adam Petrick, globální marketingový ředitel značky Puma.

Celkem osm velkých cen seriálu W se bude konat o stejných víkendech a na stejných okruzích, jako závody Formule 1, což by mělo k W Series přitáhnout více diváku a zvýšit o ni povědomí. První závod letošní sezóny se jel již minulý víkend v Rakousku a účastnila se ho jedna z jezdkyň budoucího Puma týmu Marta Garcia Lopezová.

„Když jsem se dozvěděla, že budu součástí týmu Puma W Series, byla to pro mě opravdu čest. To, jak Puma podporuje a motivuje sportovkyně, je přesně to, co tento sport potřebuje. Spolu s týmem Puma W Series chci být u toho, až se bude Seriál W dostávat na vyšší úroveň. Design vozu je opravdu efektní a už se nemůžu dočkat, až do něj budu moct poprvé skočit. Všechno to mi nahrává, abych si mohla splnit svůj sen a letos mistrovství Seriálu W vyhrát,“ uvedla Lopézová.

Veškeré informace o právě probíhající sezóně W Series 2021, včetně data příštích závodů, současného pořadí jezdkyň nebo loňských výsledků, naleznete na webu W Series. Přenosy ze závodů by pro Česko měly být dostupné na kanálu Sport1 společnosti AMC Networks.