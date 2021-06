České závody do vrchu. Proč je tradice na rozcestí?

Závody automobilů do vrchu v České republice se dostaly na rozcestí. Mistrovství republiky, které pořádá Autoklub České republiky, jde svým směrem a mezinárodní mistrovství Maverick Hill Climb Czech má jiný seriál. Je předchozích sedm let spolupráce zapomenuto?

Sprint vozů do kopce je ojedinělou sportovní záležitostí. Auta se nepotkávají v přímém kontaktu, ale snaží se dosáhnout v samostatné jízdě na nejlepší čas. Jízda do vrchu se odehrává na běžných silnicích, tedy přírodních tratích.

Pandemie Čechy nezastavila

Koncem května jsme navštívili závod mistrovství Evropy do vrchu ve Šternberku u Olomouce. Byl to současně druhý podnik domácího šampionátu. Na Ecce Homo se poprvé proháněly automobily v měřené jízdě před 116 roky. Zdejší trať měří 7,8 kilometru a v evropském seriálu patří mezi nejuznávanější.

Od jezdců i funkcionářů se k nám v průběhu předchozích měsíců a týdnů dostávaly nejrůznější informace o dění v zákulisí tohoto sportu. Rozhodli jsme se zjistit šance na jeho budoucnost. Vždyť závody do vrchu mají v Česku zakořeněnou tradici již od osmdesátých let minulého století. Jednou dosáhl na titul mistra Evropy Josef Kopecký (1994), dvakrát Lukáš Vojáček (2018, 2019) a třikrát Otakar Krámský (1995, 1997 a 1998), který bohužel před šesti lety zahynul.

Loňský rok byl pro organizátory všech motoristických závodů po celém světě kvůli pandemii koronaviru složitý. Evropský šampionát závodů do vrchu byl kompletně zrušený. Ovšem v České republice se odjelo během čtyř víkendů osm podniků, na čemž měla zásluhu tehdy pracující Komise pro závody do vrchu (ZAV) pod vedením Ivana Rybníčka. Tato komise je začleněná do struktur Autoklubu České republiky (AČR). Spolupracovala s Alešem Gänsdorferem, organizátorem Maverick Cupu, nyní přejmenovaného na Maverick Hill Climb Czech. Oba seriály se v minulých letech jezdily často ve shodných termínech na stejných tratích. Gänsdorfer se poprvé objevil v Česku při závodech do vrchu v roce 2004 se záchranným systémem Maverick Rescue. Od sezony 2007 pořádal seriál závodů Berg Cup, který v roce 2013 přejmenoval na Maverick Cup, jenž se stal od letošního roku mezinárodním mistrovstvím. S AČR se podílel od roku 2014 na konání národního a mezinárodního šampionátu.

Šéfa rádi nemají

Minulý rok v srpnu zahynul při tréninku v Lanškrouně český jezdec Jiří Los. Jednalo se o událost, která bohužel k motoristickému sportu patří. Tragédie se zřejmě stala pro Autoklub ČR impulzem k cílené aktivitě.

Na podzim 2020 totiž skončil Ivan Rybníček jako šéf odborné komise ZAV. Vedení Autoklubu ČR se místo demokratické volby nových lidí rozhodlo vytvořit svou komisi. Do jejího vedení jmenovalo bývalého úspěšného jezdce Josefa Michla, který si vybral čtyři spolupracovníky. Tady přichází konflikt.

Proti jednání AČR se vymezil jezdec David Komárek, který v předchozí komisi pracoval tři roky jako zástupce jezdců. Ve svém prohlášení mimo jiné napsal: „Vedení Autoklubu se rozhodlo, že demokratická volba komise včetně volby zástupce jezdců je již přežitek, a změnilo si stanovy.“ V dalším textu označil Josefa Michla jako konfliktního člověka, kterému nedůvěřuje osmdesát procent startovního pole. „Už jen některá jeho prohlášení, že mistrovství ČR nepotřebuje mít společné závody s Maverickem, jsou nesmysl.“ V telefonickém hovoru se Světem motorů potvrdil, že si za svými slovy stojí.

Svět motorů se deseti špičkových českých závodníků v depu závodu Ecce Homo ve Šternberku zeptal, co si myslí o práci současné komise. S výjimkou jednoho osloveného měli četné námitky, často drsně řečené. Z obav před problémy se pochopitelně nechtěli vyjádřit veřejně.

Tvrzení proti tvrzení

Současný předseda komise Josef Michl ve svém prohlášení, které má Svět motorů k dispozici, tvrdí následující: „V seriálu Maverick nejsou požadavky na bezpečnost jezdců tak velké, nemusí mít homologované pásy, sedačky, kombinézy, ochranné konstrukce. Jejich závodění je tedy levnější.“

Pod řízením Autoklubu ČR se jezdí seriály mistrovství republiky a Česká trofej. „Pro závodníky startující v České trofeji existují drobné úlevy technické a v bezpečnostní výbavě vozu a jezdce. Nejdou však proti principu bezpečnosti. Pořadatelé Maverick Cupu je přebírají, naprosto dodržují a dělají si pouze další drobné úpravy v oblasti životnosti jednotlivých komponentů. Podle mých informací nemají předpisy, které by ohrožovaly závodníky na bezpečnosti a životě,“ řekl Světu motorů člověk řadu let dobře zasvěcený do zákulisí českého automobilového sportu.

K tomuto tématu Gänsdorfer poznamenal: „Pokud bychom nedodržovali technické a bezpečnostní výbavy vozů a jezdců v seriálu Maverick Cup od roku 2015, asi těžko bychom dostali smlouvu o spolupráci s Autoklubem ČR. V těchto smlouvách je v prvních bodech jasně a striktně napsáno: Dodržování Národních sportovních řádů a bezpečnostní výbavy vozů a jezdců, včetně jakých homologací.“

Šéf komise Josef Michl rovněž připomněl, že mu vadí, když musí jezdci přihlášení do mistrovství republiky platit v seriálu Maverick Hill Climb Czech vyšší vklady. Možnost spolupracovat se seriálem Maverick může podle Michlových slov existovat jen tehdy, když budou rovné finanční podmínky pro všechny startující.

Jeho tvrzení ovšem znovu rezolutně odmítá Gänsdorfer: „Respektovali jsme vždy Národní sportovní řády Autoklubu ČR na daný rok. Zde se mluví o poplatku klíčem, což je základní vklad, a k tomu plus padesát korun za každých sto metrů tratě. Tento předpis jsme vždy dodržovali. Pokud jde o pana Michla, nemáme momentálně zájem s ním spolupracovat. Ze strany komise Autoklubu totiž dochází neustále k nepravdivým tvrzením.“

Kde hledat pořadatele

Komise Autoklubu ČR oslovila před sezonou 2021 všechny české organizátory závodů do vrchu. Pozitivně reagovali jen pořadatelé z Ústí nad Orlicí a také z AMK Ecce Homo Šternberk, který je začleněn v konkurenčním Ústředním automotoklubu (ÚAMK). Pořadatelé z Náměště nad Oslavou, Vrbna pod Pradědem, Liberce, Lanškrouna, Prachatic a Autodromu Brno nepožádali o zařazení do mistrovství ČR a domluvili se s promotérem Maverick Hill Climb Czech 2021.

Letos se jede v rámci českého mistrovství deset podniků, polovina z toho na Slovensku. V dané nouzi je pochopitelné, že se o jednom víkendu konají dva závody. „Se slovenskou federací jsme se dohodli na pořádání společného mistrovství. Touto cestou jdou i ostatní federace v Evropě a několik závodů pořádají v sousedních zemích, protože je pro domácí organizátory čím dál obtížnější splňovat náročné požadavky na bezpečnost rychlých aut a diváků,“ říká Michl.

Své argumenty podporuje následujícími fakty: „Auta se neustále zrychlují, atmosférické třílitry mají běžně 550 koní (405 kW) a třeba na Ecce Homo nejen sportovní prototypy i s obrovským přítlakem jedou přes 260 km/h! A to v úseku, kde jsou na jedné straně svodidla a na druhé stromy. V případě, že se na autě něco poškodí, mohou být následky fatální.“

Podle jeho slov navázala komise pod jeho vedením na práci předchozí komise. „Letos jsme tři měsíce intenzivně pracovali na novém Bezpečnostním manuálu pro závody do vrchu. Má devadesát stran formátu A4 a je tam snad vše pro bezpečnou organizaci závodů. Ale je to jen kniha. Nejdůležitější jsou vždy zapálení pořadatelé a právě těm má pomáhat tento manuál,“ dodává Josef Michl.

Podle dostupných informací nejde o nový materiál, ale doplnění manuálu, který je postupně zdokonalován od roku 2010. „Současná komise nevytvořila nic nového. Logicky pokračovala v tom, co ve své práci vytvořila komise, které jsem byl členem. Jedná se přece o praxi běžnou v každém motoristickém sportu. Na základě nových poznatků a také nešťastných událostí se předpisy vylepšují,“ dodává jezdec David Komárek.

Může dojít ke smíru?

Závod ve Šternberku se podařil. Pro místní organizátory to byla pořádná zátěž. Koncem dubna totiž zorganizovali úvodní podnik domácího mistrovství a o pět týdnů později už klasický závod ME. „Mám radost, že konečně mohli být kolem tratě diváci, i když jen dva tisíce. Pro příští rok chceme ještě vylepšit některé bezpečnostní prvky, ale v současné napínavé ekonomické situaci to rozhodně není jednoduché. Každopádně za náš tým lidí podílejících se na organizaci můžu říci, že určitě uděláme všechno pro to, aby se Ecce Homo v sezoně 2022 zase jelo,“ řekl nám ředitel závodu Vlastimil Malík.

Pro tento rok je jasné, že si obě strany stojící názorově proti sobě, ruku ke spolupráci nepodají. Pokud to ještě někdy půjde, na jejich smíru by určitě vydělali fanoušci i závody.

Základní pravidla

Trať musí být dlouhá minimálně 2 kilometry.

Do výsledku se počítá součet časů ze dvou jízd. V Česku se zkouší pravidlo počítat pouze rychlejší z obou jízd.

Závodník může zažádat o opakování jízd, pokud se na trati vyskytne jím nezaviněná překážka (například havarovaný vůz).

Start je pevný.

Vozy jsou rozděleny do kategorie I (cestovní auta) a kategorie II (sportovní vozy a formule). Do jednotlivých tříd podle technické specifikace objemu motoru.

Mistrovství ČR

4.-25. 4. Ecce Homo Šternberk

28.-30. 5. Ecce Homo Šternberk

16.-18. 7. Dobšinský kopec (SR)

31. 7.-1. 8. Bánovce nad Bebravou (SR)

4.-5. 9. Pezinok (SR)

11.-12. 9. Ústí nad Orlicí

Maverick Europen Hill Climb

15.-16. 5. Násedlovice

26.-27. 6. Bystřice pod Pernštejnem

9.-11. 7. Náměšť nad Oslavou

1. 8. Automodrom Brno

7.-8. 8. Vrbno pod Pradědem

21.-22. 8. Lanškroun

11.-12. 9. Diváky u Hustopečí

16. 10. Automotodrom Brno