Původní Land Rover uveze i 10 lidí. Jeden takový mají v Liberci

Autor: Mario Rychtera

Jakmile válka skončila, pustil se Rover v továrně Solihull opět do výroby automobilů, ale nebylo to snadné. Vláda kontrolovala příděly materiálů, které závisely na objemu exportu komodit. Prvním poválečným vozem Roveru bylo dvoudveřové kupé M-Type se zádí připomínající Fiat Topolino a s disproporčně dlouhou přídí. Poháněl ho čtyřválec o objemu 699 cm3 s výkonem 28 koní.

Výkonný ředitel Spencer Wilks, který byl na své pozici od roku 1933, ale viděl, že tohle stačit nebude. Krátce nato přišla vyspělejší verze 6HP, která už připomínala seriózní automobil. Pod tíhou nedostatku přiměla vláda automobilku k politice jednoho modelu, jenže ani jeden z výše zmíněných zástupců nebyl natolik perspektivní, aby naplnil výrobní kapacity.

Potřebujeme prodejní trhák!

Spencerův bratr Maurice Fernand Carey Wilks byl uchvácen terénními dovednostmi a jednoduchostí jeepu, který používal doma i na svém odpočinkovém sídle. Americká armáda během války požadovala prostý koncept. Automobil do čtvrt tuny váhy, s pohonem všech kol, třímístným interiérem a prostorem pro kulomet ráže .30. S nákladem o hmotnosti 272 kg měl vůz vážit necelých 600 kg. Automobilky prohlásily požadavky za nesplnitelné, ale automobilce American Bantam Company, která v licenci vyráběla Austiny Seven, se to povedlo. Bohužel neměla výrobní kapacity, a proto došlo ke spojení s Willysem, který dodal i mnohem kompetentnější motor, byť měl kořeny v roce 1927.

Američané ho však dokázali vyladit k neuvěřitelné spolehlivosti a zájem o vyřazené armádní exempláře byl i v Británii. Exportní úspěch slavil i Standard z Coventry se svým lehkým zemědělským traktorem. Maurice Wilks tak dostal nápad zkombinovat oba koncepty dohromady.

První návrh, zvaný M-type, dostal licenci jen na 1100 kusů. To nebude ono. Rover tedy koupil dva Jeepy Willys, do jejichž šasi byla instalována zadní náprava z Roveru a tovární motor Rover 10 o objemu 1.4 litru. První prototyp tak vznikl dříve, než měl Rover vůbec šasi.

Americká předloha

Když ho konečně navrhl, podobnost s jeepem byla zřejmá. Vůz měl podobný rozvor 80 palců, téměř stejné nájezdové i přejezdové úhly, a dokonce brodivost. Prvních 50 předsériových vozů bylo vyrobeno už v roce 1948. Představa byla vyrobit tento objem během jednoho týdne po dobu dvou let s cenou pod 450 liber. Nutno zmínit, že střecha, dveře, náhradní kolo, startovací klika a sedadlo spolujezdce byly za příplatek.

Karoserie byla vyrobena z hliníkových panelů, což značně zjednodušilo výrobu, kde nebyly potřeba speciální lisovací stroje. Hliník byl dodán lokální společností Birmabright. Materiál pro stavbu šasi získal Rover z odřezků. Inženýři použili převodovku ze sedanu, obě nápravy byly konstrukčně velmi podobné. Jediné, co Rover nově navrhl, byl systém náhonu na přední kola. S vozem se dalo jezdit na normální i lehký převod do terénu.

Z počátku seděl řidič uprostřed, což bylo zemědělci preferované místo na traktorech. V nákresech byl Land Rover vyobrazován s pluhem, aby přesvědčil úřady, že se jedná o zemědělský stroj a získal daňovou úlevu. Vzhledem k tomu, že Land Roverem šlo pohánět některé zemědělské stroje a jezdil na komerční benzin do zemědělských strojů, byl registrován jako zemědělské a užitkové vozidlo a skutečně se vyhnul dani z nákupu.

Okamžitý úspěch

První Land Rover s krátkým rozvorem 80 palců se představil po boku Roveru 75 na amsterdamském autosalonu v květnu 1948. Novinka objela ještě další automobilové výstavy a první objednávky se začaly hrnout.

První sériově prodávané vozy měly stálý pohon všech kol s odpojitelnou přední nápravou. Benefitem byl silnější motor 1.6 litru s výkonem 50 koní z Roveru P3 60. Během jednoho roku získala vláda kontrakt na export do téměř 70 zemí světa. První rok automobilka vyrobila 3048 kusů, ten další už výroba stoupla na 8000 exemplářů. Nedlouho nato jich Rover dokázal vyrobit 1000 za jeden týden a roční zisky v cizích měnách dosáhly na 2,5 milionu liber. Milovali ho malí zemědělci, podnikatelé i motorističtí novináři.

Vůz zaujal i karosárnu Tickford, která jej opatřila plechovou uzavřenou karoserií. Bohužel, zájem lidí nebyl. Otevřený model si ale vedl skvěle a brzo vznikla poptávka po speciálních verzích, například sněžné pluhy, nástavby pro přepravu specifického vybavení, hasičské vozy a podobně. Land Rover byl obrovským britským úspěchem a jeden kousek dostal k osmdesátým narozeninám Sir Winston Churchill.

V prvních letech se koncept nijak neměnil. Land Rover dostal výkonnější světla, která se už neschovávala za hlavní mřížkou. Díky použití převodovky z Roveru P4 mohl využít pohon všech kol i v neredukovaném režimu. Land Rovery vyrobené mezi lety 1948 až 1950 neměly mezinápravový diferenciál. Aby se Rover vyhnul drhnutí kol v zatáčkách, ale zároveň zůstal u jednoduché koncepce, přidal volnoběžku k přední nápravě. Nevýhodou bylo, že brzdění motorem mělo vliv pouze na zadní kola. Velkou novinkou byl nový dvoulitrový motor, který měl sice jen o dva koně větší výkon, ale točivý moment narostl ze 108 na 138 Nm.

Zvládli jsme to!

Rover teď věděl, že přežije, a tak si mohl dovolit druhý pokus s uzavřenou verzí. Ta se jmenovala Road Rover a měla pouze pohon zadních kol. Navzdory rozpačitému startu prezentovala na podzim roku 1952 automobilka uzavřenou verzi na 86palcovém podvozku, který později přijal i Land Rover s cílem zvětšit nákladový prostor. Odsud to už byl jen krok ke 107palcovému rozvoru s ložnou plochou necelých 183 cm. Proto se mu říkalo pick-up, ale o rok později bylo šasi dostupné jako desetimístné kombi. V roce 1956 kvůli vytvoření většího prostoru pro nový dieselový motor se rozvor zvětšil o dva palce na 88 a 109 palců.

V roce 1958 Rover představil druhou sérii Land Roveru II A. Novinka měla širší karoserii, hranaté blatníky a dostala nový benzinový motor 2.3 litru s výkonem 77 koní. Modernizovaná verze II B 110 dostala možnost šestiválce 2.6 litru.

Naprosto klíčový se pro Rover stal rok 1971, kdy představil třetí sérii Land Roveru po boku luxusnějšího Range Roveru. Třetí série navazovala na modernizovanou druhou generaci se světly montovanými na blatnících, které dle nových regulí měly vyšší svítivost. Spolehlivým odlišovacím prvkem byla nová plastová maska chladiče. Vtipkuje se, že Australané kovovou používali ke grilování v přírodě. Z technického hlediska přinesla třetí série plně synchronizovanou převodovku a odolnější spojku. Interiér zútulnila plastová přístrojová deska s černým čalouněním.

Domácí prostředí

Land Rover III má i Jirka Hladík z liberecké Youngtimerclassic gallery, se kterým jsem se vydal na tematické focení. Je to dlouhá verze s plátěnou střechou pro 10 osob a benzinovým motorem 2.25 litru.

Že je to pracovní nástroj s kořeny v ekvivalentu traktoru, nijak neskrývá. Pedály mají dlouhý chod, a není třeba mít cit, takže jízdu hravě zvládnete i v pracovní obuvi se silnou podrážkou. Kulisa řazení má dlouhé dráhy, takže ani převody si nelze splést. Spojka překvapivě není tvrdá, v bodu záběru se masivní ozubená kola zakousnou a celý monument se dá do pohybu.

Chrochtající čtyřválec není závratně výkonný, zato točivý moment vůbec nezajímá, co veze, nebo jakým terénem ho vedete. Lanďák prostě jede. Terénní vlastnosti jsou zcela neuvěřitelné a musíte ho navézt do úplného nesmyslu, aby se dostal do úzkých. Navíc se nemusíte bát, že ho někde odřete. Vzhledem k bytelné konstrukci bude mít spíš problém strom, který se mu postaví do cesty. Podvozek rozhodně nenazvete komfortní, zato na lesní cestě zvládne víc než vaše záda.

Vděčný společník

Není divu, že se Land Rover stal naprostým fenoménem. Uchvátila mě jeho pracovní oddanost a houževnatost, s jakými zvládá pracovní úkoly. Přitom na údržbu je mimořádně skromný. Vzhledem k ukončení výroby v roce 2016 je dnes už nenahraditelný a prakticky za něj neexistuje ekvivalent. Majitelé to dobře vědí, proto se o jeho techniku pečlivě starají. Odměnou jim je oddaný dříč, jehož hodnota každým rokem roste.