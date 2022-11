TEST Range Rover P530 Autobiography - Všeuměl s kouzelnou V8

Nejnovější provedení Range Roveru, v pořadí páté, designově zřetelně navazuje na předchůdce a s jiným vozem si ho nespletete. Hlavním poznávacím znamením nové generace jsou přepracované zadní partie se „schovanými“ světly. Odstavený Range Rover vypadá, že postrádá zadní svítilny, lampy se však ukrývají v tmavých lištách. Neobvyklé jsou i dvě ploutvičky na střeše, jedna slouží jako klasická anténa, v druhé je umístěna zpětná kamera.

Vzhled nové generace detailněji rozebral Ondra Mára v nedávném testu vznětové verze D350 LWB Autobiography s prodlouženým rozvorem, jestli vás tedy zajímají podrobnosti, dovolím si odkázat na jeho text.

Moderní, luxusní

Testované provedení P530 Autobiography nabízelo standardní rozvor a rozměry karoserie. I tak jde samozřejmě o pořádný kus auta, nový Range Rover na délku měří 5052 milimetrů. Rozvor dosahuje 2997 mm.

Uvnitř je vůz pochopitelně prostorný ve všech směrech. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že bych od takového kolosu možná čekal víc, zvlášť před zadními sedadly. Ta jsou ve výbavě Autobiography v provedení Business Class, což znamená lavici se dvěma samostatnými sedačkami a jen úzkým sedákem mezi nimi. Pohodlí tak vzadu najdou pouze dva dospělí cestující. Ale ti si ho opravdu užijí, zadní křesla jsou poměrně bohatě nastavitelná, okna mohou zatemnit elektricky ovládané rolety a sedadlo za spolujezdcem lze stiskem tlačítka dokonce snadno přeměnit na „papalášské“ posezení – pokud vedle řidiče nikdo nesedí, přední sedačka se posune maximálně vpřed a ještě se sklopí opěradlo. Pasažér vzadu tak dostane královské místo na nohy.

A když už jsme u toho sezení, musím zmínit příjemnou schopnost Range Roveru snížit světlou výšku při nastupování a vystupování. Přístup do kabiny to opravdu usnadňuje, přestože se stále samozřejmě musíte dostat docela vysoko. Moje více než 80letá babička se do sedačky vyloženě škrábala.

Provedení interiéru je vyloženě luxusní, od materiálů (jemná kůže, dřevo) až třeba po vůni, ale i moderní. Dávno pryč jsou časy, kdy Range Rover nabízel velká tlačítka a mohutné otočné ovladače, aby se vše dalo snadno ovládat v rukavicích, nebo snadno udržovatelné materiály, které stačilo v případě ušpinění opláchnout vodou.

Nová generace přijíždí s digitálním přístrojovým panelem, head-up displejem, velkou dotykovou obrazovkou infotainmentu s 13,1palcovou úhlopříčkou a do velké míry dotykovým panelem pro ovládání klimatizace.

Digitální přístrojovka je v pohodě, grafika je čitelná a ostrá, ale hlavně podání informací se dvěma budíky a zobrazením palubního počítače je za mě velice přehledné a intuitivní. Dokonce i s nastavením jsem si brzy porozuměl. Problémy jsem neměl ani s infotainmentem Pivi Pro, po chvilce rozkoukávání a poznávání různých nabídek a podnabídek jsem si na něj zvykl, jeho chod je plynulý a vcelku svižný. Systém je nabušený moderními funkcemi, spojenými nejen s konektivitou, ale třeba i s jízdou v terénu. Parádní jsou možnosti soustavy kamer, na obrazovce díky nim můžete mít dokonalý přehled o okolí vozu. Je tu také třeba snímání brodění, abyste náhodou auto neutopili.

Range Rover P530 Autobiography

Samostatný panel pro nastavení klimatizace se také hodí. Dotykovým plochám nefandím, ale skvělé jsou otočné ovladače, jimiž lze nejen upravovat teplotu v kabině, ale navíc aktivovat vyhřívání, případně ventilaci sedadel.

Na stejný panel se ještě vešla zkratka pro přístup k přizpůsobení sedaček, to je další zajímavá věc. Přední „sesle“ jsou totiž elektricky nastavitelné ve 24 směrech, pohrát si můžete s hlavovou opěrkou, podporou ramen a beder, „nafouknutím“ bočnic nebo délkou sedáku. Nechybí masážní funkce. V Range Roveru Autobiography je prostě o řidiče a posádku dokonale postaráno. A líbí se mi, že si u dotykového ovládání můžete nastavit haptickou odezvu.

Bez chyb to ale není, tedy minimálně v testovaném autě nebylo. Přesvědčený nejsem o tlačítkách na volantu, která působí trochu „fórově“ a mají podivný chod, v zadní části interiéru občas něco zavrzalo, sice nijak výrazně, ale pořád rušivě (zvlášť na Range Rover v této ceně), úplně nejhorší však bylo zvláštní bzučení, nepravidelně se ozývající opět ze zadních částí kabiny. Na zdroj jsem nepřišel, nepříjemný zvuk se navíc jednou objevil, aby jindy zmizel, takže opravdu netuším, co ho způsobovalo. Ale v autě za více než 4,5 milionu tohle fakt slyšet nechcete. Mezi pokažené detaily, které když jednou spatříte, budou vás štvát, patří špatně nainstalovaná roletka na jednom ze zadních oken. Jak byla špatně usazená, lehce se muchlala. Já vím, pro někoho blbost, ale stejně… Jinak Martin Machala se po svezení podivoval lacinému chodu páček u volantu a hluku doprovázejícímu vyjíždění zapuštěných klik. Já osobně bych si asi nestěžoval, ale pro úplnost zmiňuji.

Spíš mi vadila posedlost, aby všechno v interiéru bylo elektricky ovládané. Chápu, že k luxusnímu autu patří, že se nebudete dřít se zadními opěradly nebo otevíráním kufru. Ale taková elektricky ovládaná středová loketní opěrka mezi zadními sedadly mi připadá už přehnaná, jen zdržuje. A obešel bych se i bez elektrické rolety v zavazadlovém prostoru.

Ten je jinak praktický a rozměrný. Otevírání je samozřejmě dvoudílné, jak se na Range Rover sluší a patří, základní objem činí 818 litrů, po sklopení zadních opěradel (lze elektricky přímo ze zavazadelníku) vůz uveze až 1841 litrů. Kufr má zhruba čtvercový půdorys, asi metr na metr. Počítat musíte s vysokou nákladovou hranou. I když si tlačítkem snadno můžete snížit světlou výšku, hrana je od země vzdálená nejméně 73 centimetrů.

Starý známý pod kapotou

Osmiválcový zážehový Range Rover v páté generaci vsadil na nový motor. Tedy nový… Nový pro tento model. Místo dřívějšího kompresorem přeplňovaného pětilitru, který si absolutně nerozumí s přísnými emisními normami, se pod kapotu nastěhovala jednotka původem od BMW. Není to mimochodem poprvé, co luxusní SUV pohání motor mnichovské automobilky. Určitě víte, že BMW značku Land Rover v letech 1994 až 2000 vlastnilo. Druhá a třetí generace proto jistou dobu využívaly pohonné jednotky BMW, a to včetně zážehové V8 u třetí generace s označením L322.

Pátý Range Rover dostal dvěma turbodmychadly přeplňovaný osmiválec o objemu 4,4 litru, který známe například z BMW M550i xDrive, „esúvéček“ X5, X6 a X7 v verzi M50i nebo modelu M850i xDrive. Motor poskytuje maximální výkon 390 kW při 5500 až 6000 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 750 Nm mezi 1800 až 4600 min-1.

Přiznám se, že zbožňuji starší pětilitr. Má fantastický charakter a díky kompresoru ohromuje specifickým zátahem a bezprostřední odezvou. Jednotka od BMW je ovšem také skvělá. A k Range Roveru se velice hodí.

Range Rover P530 Autobiography

Nepůsobí například nějak nabroušeně, ale umírněně, je nad věcí, je to taková klidná síla, která vás vlastně ani nenutí moc šlapat na plyn. Spíš vám nabízí sametový projev a kultivovaný charakter s převalováním se v nízkých otáčkách – na dálnici motor točí jen 1800 otáček za minutu. Když ale budete potřebovat, umí za to vzít. Motor má tolik síly a tolik pružnosti, že auto vykopne vpřed, kdykoli si to budete přát. A bavit se o nějakém průběhu točivého momentu nebo charakteristice zátahu snad ani nemá smysl, tahle V8 díky dvěma turbům táhne vážně kdykoli, v jakýchkoli otáčkách.

Je to mimochodem docela zvláštní zážitek, když v nižším tempu dupnete na pravý pedál, auto zvedne příď, přikrčí záď, pocitově se „zhoupne“ a vystřelí vpřed. Jestli jste na čísla, pak vězte, že Range Rover zrychlí z nuly na sto za pouhé 4,6 sekundy. Na takový kolos je to slušné, ne?

Mně osobně se líbí i umírněný zvukový projev. V nízkém zatížení je osmiválec tichý, při akceleraci se lehce ozývá, abyste věděli, že se můžete spolehnout na pořádnou strojovnu. Až ve vyšších otáčkách akustický doprovod sympaticky přidává na hutnosti.

V8 je standardně spojena s automatickou osmistupňovou převodovkou od ZF, která řadí hladce, rychle a bez zaváhání.

A spotřeba? Po Praze se Range Rover pohyboval v průměru za 16,9 l/100 km, na dálnici za 11 l/100 km a mimo města a dálnice za 9,2 l/100 km. Po týdenním testu palubní počítač ukazoval spotřebu 12,5 l/100 km. Land Rover mimochodem vůz vybavil 90litrovou palivovou nádrží. Hodí se!

Několik překvapení

Charakter motoru výborně doplňuje jízdní projev. Kabina je skvěle odhlučněna a v podstatě až na dálnici můžete lehce zaslechnout hluk vzduchu proudícího okolo zpětných zrcátek. O odvalování kol ale prakticky vědět nebudete.

Range Rover využívá elektronicky řízené vzduchové odpružení, které se dokáže přizpůsobit povrchu pod koly. Většinou to funguje skvěle, auto se na silnici velice jemně pohupuje, asi jako loďka na klidné hladině. Karoserie se tedy pohybuje mimořádně plynule, poskytovaný komfort je úžasný a o tichu od podvozku už byla řeč.

Jenže pak trefíte výmol nebo nějakou ostřejší nerovnost a do té doby dokonalé pohodlí je fuč. Obrovská kola, u testovaného vozu třiadvacítky obuté do pneumatik o rozměru 285/40, zakopnou, ozve se rána a karoserie se lehounce otřese. Není to nic hrozného, karoserie je dostatečně tuhá a nedočkáte se nějakých vyloženě nepříjemných rázů či bouchání od kol, ale upřímně říkám, čekal jsem víc…

Mile mě ale překvapilo, jak snadno se s novým Range Roverem manipuluje na parkovištích nebo v městských uličkách. Velké SUV je standardně vybaveno řízením všech kol, díky kterému se mohou kola zadní nápravy vytočit až o 7,3 stupně. A to je dost. Při rychlostech do 50 km/h se kola natáčejí proti směru kol předních, což zlepšuje obratnost. Výsledkem je průměr otáčení 10,95 metrů – více než pět metrů dlouhý Range Rover se tak otočí stejně snadno jako vozy nižší střední třídy.

Range Rover P530 Autobiography

Při vyšších rychlostech se zadní kola natáčí ve stejném směru jako přední, čímž zlepšují stabilitu. A tím se dostáváme k zatáčkám. Od luxusního 2,5tunového SUV snad nikdo nemůže očekávat lehkonohý sportovní projev, ale pravdou je, že Range Rover toho na zakroucených silnicích snese poměrně dost. Když překonáte mentální bariéru, že tohle velké auto přece nemůže v zatáčkách fungovat, zjistíte, že se v něm snadno svezete až překvapivě svižně, že se můžete spolehnout na sofistikovaný podvozek a moderní technologie.

Range Rover s poměrně uvolněným a pomalým řízením a lehce houpavým vzduchovým odpružením trochu klame tělem, při běžné jízdě totiž působí mnohem méně dynamicky, než ve skutečnosti je. Pokud na něj ale zatlačíte, dokáže se do zatáček stočit překvapivě ochotně a v oblouku dovede na rozumné úrovni udržet i náklony karoserie. Jen mu musíte věřit.

Ale pochopitelně nesmíte očekávat zázraky, Range Rover zatáčí obdivuhodně na svoje rozměry, přesto fyziku zcela obelhat nedokáže a snadno narazíte na nedotáčivost, doprovázenou „potopenou“ přídí a „kulhající“ karoserií hrnoucí se z oblouku ven. Chce to prostě s rozumem.

Silnou stránkou všech Range Roverů jsou schopnosti v terénu, nová generace by na tom neměla být jinak. Kromě inteligentního pohonu všech, vyspělého podvozku a sofistikované elektroniky vůz nabízí i díky možnosti měnit světlou výšku slušné nájezdové úhly, vpředu až 34,7°, vzadu 29°. Přechodový úhel činí 27,7°. Standardní světlá výška je 219 milimetrů, v offroadovém nastavení se ovšem zvedne až na 295 mm. Za zmínku jistě stojí také schopnost přebrodit vodu hlubokou až 900 milimetrů.

A na závěr ještě dodám, že Range Rover P530 utáhne až 3,5tunový brzděný přívěs.

Levný samozřejmě není

Nový Range Rover je hodně působivé auto, které ohromí hlavně nevšední všestranností – umí totiž od všeho něco, navíc dobře. Je luxusní i poměrně praktický, umí jezdit komfortně (až na drobné výjimky) a svižně, nebojí se ani těžšího terénu. Tomu také ale odpovídá cena, testované provedení P530 Autobiography startuje na částce 4.588.930 Kč.

Range Rover P530 Autobiography

Plusy

Prostorný a hodnotný interiér

Všestranné jízdní vlastnosti

Odhlučnění kabiny

Bohatá výbava

Silný a kultivovaný motor

Slušná spotřeba mimo město

Ovladatelnost v nízkých rychlostech

Minusy

Některé detaily v kabině

Horší tlumení větších nerovností