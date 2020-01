Radíme, jak si levně půjčit dodávku na stěhování. Hlavně foťte!

V areálu stěhovací firmy v pražských Kunraticích je docela frmol. Většina z dvanácti vozidel někde slouží: některá po Česku, jiná až za hranicemi – ve Francii, Německu. „A to by měl být docela klid, neboť je polovina měsíce. Nejhorší to bývá od pětadvacátého dne, kdy se telefonáty nezastaví,“ říká dispečer a stěhovák Milan Horvát. Pokud tedy uvažujete o využití stěhovací služby a máte tu šanci, za nejvhodnější čas lze označit prvních čtrnáct dnů v měsíci. Anebo se poohlédnete po pronájmu dodávky. Internet se nabídkami jenom hemží. Na co si dát pozor?

Foťte a nedokazujte

Konkurence je v poslední době nabitá, proto si jde dodávku objednat téměř okamžitě elektronicky přes internet: a to doslova na klíč. V podstatě listujete jako v katalogu a vybíráte. Jednoduché a přehledné stránky naleznete kupříkladu na adrese dodavky-express.cz či van2go.cz. Na druhou stranu z vlastní zkušenosti z jiných portálů víme, že za nejdůležitější platí reálná kontrola vozu. Doporučujeme si vždy udělat několik snímků, které vás kolikrát uchrání od nepříjemného dokazování, že jste vážně interiér nepoškrábali.

Manipulační technika zdarma

Co vlastně vůbec potřebujete k takové zápůjčce? Platný řidičák, dále občanský průkaz a peníze na vratnou kauci. Ta se v průměru pohybuje kolem pěti tisíc korun. Co se týče ceny pronájmu, záleží na konkrétním vozidle. Pro představu Ford Transit 350 L s omezením na 100 ujetých kilometrů si na stránce dodavkyzababku. cz půjčíte kolem 1300 korun. Výhodou této služby je, že zdarma dostanete manipulační techniku od rudlíku až po kurtovací popruhy, jež se ke stěhování vždy hodí. Dalším standardem dnes jsou dálniční známky, čtyřiadvacetihodinová asistenční služba či povolení vycestovat s autem do zahraničí.

Ošemetná akvária

Možnost navštívit švédský Stockholm je jistojistě super, běžného Čecha však spíše zajímá, jak je to třeba s poničením nebo znečištěním dodávky. „Vycházíme z toho, že nákladový prostor ponese stopy po využití, ale vše samozřejmě do míry běžného použití. V případě většího poničení či nadměrného znečištění mohou být účtovány poplatky,“ píše se na stránkách van2go.cz. Právě kvůli tomu ještě jednou zdůrazňujeme, abyste si párkrát na mobil vyfotili (nejen) interiér. Potom ovšem existují věci, u nichž ať se snažíte sebevíc, bohužel vlastními silami nesvedete převézt. „Lidé nám mnohdy volají, když přecení své schopnosti u náročnějších přesunů,“ poznamenává čtyřiadvacetiletý Horvát s tím, že oříšek představují hlavně akvária nebo sochy.

Levné, ale účinné fólie

Pakliže příslušné vozidlo již máte, za podstatný bod lze označit zajištění. Zvlášť u vypůjčených dodávek, jež jsou dennodenně v zápřahu: narvané po strop tak v zatáčkách nemusí (jemně řečeno) držet úplně dokonale. „Radím tedy pro jistotu balit materiál do fixačních a bublinkových fólií, jež vás vyjdou maximálně na pár stovek. Tím předejdete nepříjemným kolizím typu rozbité obrazovky televizí,“ komentuje stěhovák Milan z firmy Tavočer. A když se zapůjčeným autem havarujete? „U vaší viny požadujeme zaplatit spoluúčast deset tisíc korun. Jestliže jste nechybovali, částku požadujeme posléze samozřejmě po tom, kdo škodu způsobil. V případě jakékoliv kolize však pokaždé vyplňte záznam o nehodě,“ varuje zástupce webu van2go.

Sami s náčiním

Dodávku, s níž odstěhujete byt, lze sehnat na den v průměru kolem tisícovky. Díky internetu a rezervacím online je k dispozici v podstatě ihned. Kompletní služba v podobě využití stěhovací firmy pak zatíží vaše konto o něco víc. „Záleží na tom, co budeme stěhovat. Nicméně pro ilustraci klasický byt o velikosti 2 + kk bude stát kolem čtyř tisíc korun,“ konstatuje Horvát. Výhodu stěhováků profesionálů tak vidíme zejména u složitějších akcí s cennými nebo těžkými břemeny. Všechno ostatní zmáknete sami v pronajatém autě. Byť připomínáme, že bez kvalitního náčiní to půjde velmi ztěžka.

Víte, že…

… řada stěhovacích společností nabízí své služby nonstop? Za práci v noci se však připlácí.

… pronajmout dodávku si lze u řady společností již od jedné hodiny? Nicméně po domluvě se dají zajistit také až na několik týdnů.

