Rally Monza po 2. etapě: Evans boural, využije Ogier šanci?

V sobotu bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 127 kilometrů. Účastníci se na tratích vyšplhali do nadmořské výšky kolem 1200 metrů. Organizátoři prosolili hodně trať, aby dostali sníh pryč, ale přesto zůstaly na některých místech led a sněhová břečka. Tratě jednotlivých erzet byly hodně zrádné a to zejména odpoledne, kdy klesla teplota a začalo sněžit. Desátá rychlostní zkouška byla zrušena po haváriích dvou jezdců a dvanáctá ještě před jejím startem kvůli příliš velkému množství sněhu na trati. Celkem tak přišly posádky o 47,230 závodních kilometrů.

Vpředu výměna pozic

V pátek pozdě večer dostali první dva jezdci průběžného pořadí Španěl Dani Sordó (Hyundai) a Fin Esapekka Lappi (Ford) deset sekund penalizace za neprojetí retardéru (zpomalovací úsek) během šesté rychlostní zkoušky. V pořadí třetí Francouz Sebastien Ogier (Toyota) tak nastupoval v sobotu ráno se ztrátou pouhých 4,3 sekundy, čtvrtý Brit Elffyn Evans (Toyota) 9,4 a pátý Estonec Ott Tänak (Toyota) 10,0 sekundy.

Druhý den začal nejrychleji Ogier, který RZ7 vyhrál a dostal se na první místo, ale ne nadlouho. Hned v následujícím měřeném úseku byl nejlepší pozici Sordó a vzal si pozici lídra zpět. „Byl jsem příliš opatrný,“ vysvětloval Ogier svůj propad. Naopak Sordó se tvářil spokojený: „Opravdu rád řídím auto s těmito pneumatikami a na tomto stavu silnice, vážně to auto cítím.“ Devátá zkouška se stala kořistí Evanse a po dopolední sekci bylo pořadí na první pěti místech následující – 1. Ogier, 2. Sordó +4,4; 3. Evans +7,5; 4. Tänak +15,7; 5. Lappi +16,2.

Lappi svůj propad z druhého na pátou příčku komentoval slovy: „V týmu nám říkali, že na kopci prší a tady je zatím sníh. Měl jsem problémy s přilnavostí pneumatik, nedokázal jsem je dostat do provozní teploty.“ Problémy měl také Rovanperä, který trefil na sedmé erzetě svah pravým předkem vozu, ale poškození yarisu nebylo naštěstí fatální.

Veiby podruhé štěstí neměl

Chvíli hrůzy zažil na osmé zkoušce Nor Ole Christian Veiby (Hyundai i20 Coupé WRC), ale podařilo se mu zabránit havárii, když pustil vůz na trávu a ztratil tři minuty. „Zabrzdil jsem příliš pozdě a chystal se jít snadnou cestou, abych do ničeho nenarazil. Pole bylo největším bahenním místem široko daleko, takže jsem tam na chvíli zůstal,“ vysvětloval Veiby.

V desáté zkoušce už tolik štěstí neměl, ale popořádku. Prvním vozem na trati byl Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC), který v pátek utrhl zavěšení vozu, ale s penalizací se do soutěže vrátil. Ve zmíněné erzetě ztratil Brit kontrolu nad svou fiestou a převrátil ji mimo trať na bok. Devět minut po něm startující Veiby udělal chybu ve stejné zatáčce jako Greensmith. Jeho rozbitý hyundai zůstal stát na šířku silnice a způsobil přerušení erzety, což nakonec vedlo organizátory k tomu, že tento měřený úsek zrušili.

Evans se poroučel ze svahu

Ještě před tím však přišla jedenáctá rychlostní zkouška. O tom jaké na ní byly podmínky, svědčí slova Kalleho Rovanpery (Toyota): „Musím říci, že je to opravdu šílené. Ke konci erzety už hodně sněžilo a musel jsem jet místy krokem, abych se udržel na trati. Nevím, jak se to zlepší klukům, kteří startují za mnou.“

Podmínky se však nezlepšily a pak to přišlo. Kilometr před koncem měřeného úseku (11,09 km) najel v pomalé pravé zatáčce Evans na úsek, který závodníci označují jako „černý led“. Vůz dostal smyk a sklouzl zadní částí ze svahu, odkud ho nemohla posádka vlastními silami dostat. Evansův navigátor Scott Martin se vyšplhal na silnici a stačil varovat Ogiera, který startoval tři minuty za nimi. „Mohl jsem dopadnout jako Elfyn, také jsem to tam nečekal, ještě že mě zpomalili. Ještě ale nejsme v cíli, pořád ztrácíme na Elfyna čtrnáct bodů,“ vysvětlil svou situaci. Za Ogierem jedoucí Sordó doplatil na startovní pozici a ztratil zejména v první polovině zkoušky: „Věděl jsem, že Evans byl mimo trať a nechtěl za daných podmínek zbytečně moc riskovat,“ vysvětloval situaci Španěl.

Mezi tím předstoupil před novináře hodně zdrcený šéf továrního týmu Toyota a čtyřnásobný mistr světa Tommi Mäkinen: „Takhle šílené podmínky jsem dlouho nezažil,“ řekl účastník 139 podniků světového šampionátu, 24 z nich vyhrál. „Elfyn zvládal tlak velmi dobře a odvedl neuvěřitelnou jízdu. O tom není pochyb. Možná byl příliš rychlý, ale je těžké pochopit, jaká je správná rychlost, když jedete v tak obtížné stituace. Je to opravdu těžká doba,“ řekl Mäkinen.

Když dorazil do servisu nešťastný jezdec, dostal, pochopitelně slovo. „Na začátku etapy bylo hodně stojaté vody, ale cítil jsem, že bychom mohli mít klidný průběh erzety. Pak pomalu sněžilo a já si pořád myslel, že jedu příliš pomalu. Sníh se během několika minut trochu zhoršil, ale přilnavost, kterou jsme většinou měli, nebyla vůbec špatná. Když jsem zabrzdil před pravou zatáčkou, bylo to najednou jako sklo a nebylo vůbec možné, abychom zpomalili. Úplně mě to zaskočilo, ale bohužel to tak na rallye chodí,“ popsal Evans zřejmě nejbolestnější situaci ve své kariéře.

Bude ještě drama?

Pokud bychom vzali za bernou minci aktuální pořadí ACI Rally Monza a obodovali současné pozice, bylo by pořadí nejlepších v mistrovství světa následující – 1. Ogier 122 bodů; 2. Evans 111; 3. Tänak 95, 4. Neuville 87. V pořadí není samozřejmě započtena závěrečná rychlostní zkouška (Power Stage).

Situace v šampionátu ještě nemusí být rozhodnuta. V neděli jsou na programu tři rychlostní zkoušky v celkové délce 38,31 kilometrů. Bude záležet, nakolik bude Evansův yaris poškozený nebo nikoliv. Pokud se bude moci jezdec do soutěže vrátit, má ještě šanci získat na Power Stage až pět bodů a v případě možných komplikací Ogiera může boj o titul ještě zdramatizovat. Navíc by mohl být užitečný v boji o titul v hodnocení značek za předpokladu, že by měl jeho týmový kolega od Toyoty Rovanperä nějaké problémy.

V kategorii WRC 2 se pro Švéda Pontuse Tidemanda (Škoda Fabia Rally2 evo) zkomplikovala situace v boji o titul. Na první příčku tohoto hodnocení se totiž dostal jeho největší soupeř Nor Mads Ostberg (Citroën C3 R5). Na třetím místě v kategorii WRC 2 je zatím česká posádka Jan Kopecký a Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo), která startuje za stáj Toksport WRT, stejně jako Tidemand. „Je velmi obtížné, dostat se za těchto podmínek do tempa. Pořád je to nahoru a dolů, ještě uvidíme,“ řekl v sobotu večer Kopecký. Mimochodem, třetím členem týmu Toksport WRT je zkušený německý okruhový jezdec Maro Engel (Škoda Fabia Rally2 evo).

Pozornost zaslouží dva mladíci, kteří startují v hodnocení WRC 3. Na sedmém místě v absolutním pořadí jsou to devatenáctiletý Nor Oliver Solberg a o příčku za ním je šestadvacetiletý Fin Jari Huttunen. Tomu připravuje vůz tým českého soutěžního jezdce Martina Vlčka a Huttunena jsme také měli možnost letos vidět na Rallye Bohemia, kde obsadil třetí místo.

Výsledky

Pořadí (po 13 z 16 RZ): 1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 1:47:47,2; 2. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +17,8; 3. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +22,1; 4. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +38,2; 5. Rovanperä, Haltunen (Fin./Tyota Yaris WRC) +1:10,1; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:20,6 (1. v kategorii WRC3); 7. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:34,9; 8. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +4:08,9; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) (1. v kategorii WRC 2) +4:39,0; 10. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:06,6; 11. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:09,9; 12. Lefebvre, Dubois (Fr./Citroën C3 R5) +5:16,3; 13. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +5:50,4; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:27,5; 15. Abring, Tsjoen (Niz., Bel./Volkswagen Polo GTI R5) +6:50,7; … 21. Engel, Minorová (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:26,2; 26. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +20:04,9; 69. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:19:58,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Bodování MS: 1. místo – 25 bodů; 2. – 18; 3. – 15; 4. – 12; 5. – 10. 6. – 8; 7. – 6; 8. – 4; 9. – 2; 10. – 1.

Bodování Power Stage: 1. místo – 5 bodů; 2. – 4; 3. – 3; 4. – 2; 5. – 1°.

Zbývající program Rally Monza 2020

Neděle (6. prosince) – 7.48 RZ14 (10,31 km), 10.08 RZ15 (14,00 km), 12.18 RZ16 (14,00 km) – Power Stage.