Rallye Monza: Bude Evans mistrem světa?

Velšský jezdec Elfyn Evans nastupuje jako lídr světového šampionátu do závěrečného podniku, kterým bude ACI Rallye Monza. Italský podnik s centrem na slavném závodním okruhu čeká premiéra v MS. Soutěž se jezdila původně jako exhibiční, ale vzhledem ke koronavirové situaci ve světě byla do letošního kalendáře zařazena dodatečně.

Mistrovství světa se jezdí od roku 1973, ale ještě nikdy v historii nebyl v kalendář tak nízký počet podniků jako letos. K Monte Carlu, Švédsku, Mexiku, Estonsku, Turecku a Sardinii, skončil šampionát dalším italským podnikem, jenž se v tomto seriálu objevil poprvé.

Může být třetím Britem

Kromě lídra šampionátu Evanse jsou ve hře o mistrovskou korunu ještě další tři piloti. Druhý Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) ztrácí 14 bodů a třetí Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) 24. Čtvrtý, kterým je obhájce titulu Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC), má manko již 28 bodů. Ve hře bude tradičně 30 bodů, pětadvacet za vítězství v rallye a pět bonusových za výhru v poslední, speciálně bodované rychlostní zkoušce.

Evans potřebuje k jistotě životního výsledku, bez ohledu na soupeře, dojet nejhůře druhý. Můžeme mu stačit rovněž případně vyhrát závěrečnou erzetu a skončit do čtvrtého místa. Potřebný počet bodů lze ovšem získat například i za třetí místa v konečném pořadí rallye a v závěrečné Power Stage. Podle hlasování na oficiálním webu šampionátu wrc.com favorizují čtenáři Evanse s 59,3 procenty, další tři se seřadili v tomto pořadí – 18,9 % Ogier, 12,4 % Neuville a 9,3 % Tänak.

Pokud bude Elfyn Evans úspěšný, naváže na své dva britské krajany. V roce 1995 se stal šampionem legendární Colin McRae (Subaru Impreza 555) a po sezoně 2001 se radoval Richard Burns (Subaru Impreza WRC 2001). Ani jeden už bohužel není naživu. Burns zemřel v lednu 2005 na rakovinový nádor na mozku ve věku 33 let. McRae zahynul v září 2007 ve svých 39 letech při havárii helikoptéry, kterou sám pilotoval.

Jako v Monte Carlu?

ACI Rally Monza bude tvořit celkem 16 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 239,20 km. Soutěž startuje ve čtvrtek (3. prosince) krátkým měřeným úsekem v délce 4,33 kilometru na závodním okruhu Autodromo Nazionale di Monza. Na prvních čtyřech místech se seřadili právě všichni čtyři kandidáti na titul. Nejrychleji začal Ogier (Toyota), který byl o 0,5 sekundy rychlejší než Neuville (Hyundai). Třetí je zatím Tänak a za ním následuje Evans. Český jezdec Jan Kopecký je celkově na 22. místě, ovšem jen o 9,6 sekundy za nejlepším. V hodnocení WRC 2 je třetí.

V pátek se v areálu okruhu pojede dalších pět erzet. V sobotu se posádky vydají na sever od Bergama, kde se na silnicích uskuteční dalších sedm měřených testů. V neděli (6. prosince) se na zbývajících třech rychlostních zkouškách rozhodne opět v areálu závodní trati v Monze. Závěrečná erzeta, která startuje v 12.18, se jede tradičně jako Power Stage.

Z důvodu bezpečnostních zdravotnických opatření zavedených proti šíření koronaviru se ACI Rallye Monza pojede bez přítomnosti diváků. Prosincové datum znamená, že počasí bude pravděpodobně součástí výzvy, může se přiblížit podmínkám, za kterých se jezdí lednové Rallye Monte Carlo. Snímky Otta Tänaka a Olivera Solberga na jejich facebooku k takovým úvahám vybízejí. Déšť, bláto, spadané listí a chladné teploty budou pochopitelně snižovat dostupnou přilnavost.

Boj o titul ve značkách

Závěrečný podnik šampionátu bude také soubojem o celkové prvenství v hodnocení výrobců. V průběžném pořadí má obhájce loňského titulu Hyundai převahu sedm bodů nad Toyotou, která se radovala v roce 2018. V barvách Toyota Gazoo Racing World Rally Teamu jsou připraveni dva největší kandidáti v boji o titul jednotlivců – Elfyn Evans a Sebastien Ogier. Doplní je Fin Kalle Rovanperä, který je v současné době pátý v pořadí pilotů a snaží se dokončit svoji slibnou nováčkovskou sezónu na vysoké úrovni.

Tommi Mäkinen (ředitel týmu): „Formát soutěže se bude trochu lišit od toho, na co jsme zvyklí. Myslím, že etapy v horách budou pro řidiče obzvláště náročné, protože budou pro každého nové. Naši jezdci nemají tolik zkušeností s autem na asfaltu, ale na tuto rallye jsme se připravili tak dobře, jak jsme mohli. Včetně našeho testování před akcí. Vypadá to dobře, že Elfyn nebo Seb vyhrají mistrovství jezdců. Titul výrobců je také stále velmi otevřený, takže musíme v cíli usilovat o nejlepší výsledek.“

Sébastien Ogier: „Monza bude novou výzvou. Jsem rád, že konečně znovu naskočím do auta a mám poslední šanci vybojovat titul. Díval jsem se na některá videa a myslím si, že etapy na okruhu nebudou tak snadné, jak se na první pohled zdají. Některé úseky jsou na štěrku, dokonce i na trávě nebo v bahně a s autem nastaveným na asfalt to není nikdy snadné. Sobotní etapy vypadají jako hezké horské silnice. Mohou být velmi náročné v závislosti na povětrnostních podmínkách. Od Monte Carla jsme s autem na asfaltu nejezdili, takže testování bylo velmi důležité, abychom získali co nejvíce zkušeností. Mám pocit, že nemám co ztratit, takže necítím žádný tlak a dělám vše, co je v mých silách, abych byl co nejpřipravenější.“

Elfyn Evans: „Od Sardinie jsme se právě soustředili na přípravu na další akci. Jdu do toho v pozitivním rozpoložení. Vím, že je zapotřebí dobrý výsledek, a jsem připraven. Z toho, co bylo vidět ve videích od organizátora, sobotní etapy v horách vypadají opravdu pěkně. Existují opravdu rychlé, plynulé asfaltové etapy a v tomto ročním období by mohly být docela náročné. S autem na tomto povrchu nám chybí trochu najetých kilometrů. V Monte Carlu jsem se cítil dobře a vím, že jsem v této oblasti silný. Musíme se snažit najít dobrý pocit a přizpůsobit auto tak, jak uznáme za vhodné.“

Kalle Rovanperä: „Tento rok byl pro mě velkým procesem učení, ale probíhal opravdu dobře. Učil jsem se stále víc a víc. Bez letošních asfaltových soutěží si myslím, že se na tomto povrchu mohu naučit nejvíce. Od Monte Carla uběhla dlouhá doba, takže to byl zvláštní pocit, když jsem se vrátil na asfalt, ale ten pocit se neustále zlepšoval. I když je docela zima, úroveň přilnavosti byla stále opravdu vysoká a při jízdě s yarisem opravdu příjemná. Bude to nový druh rallye s věcmi, které jsme nezažili, jako je jízda na některých štěrkových úsecích s asfaltovými pneumatikami. Musíme být co nejrychlejší, protože není co ztratit. “

Škoda má silné složení

Do posledního podniku letošního podniku mistrovství světa v rallye je přihlášeno rekordních 51 vozů třídy RC2. S počtem 31 přihlášených automobilů bude s náskokem nejhojněji zastoupenou značkou právě Škoda. Za volantem vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT vstupuje Švéd Pontus Tidemand se spolujezdcem Patrikem Barthem s jednoznačným cílem vybojovat titul v kategorii WRC2. Tidemand již v roce 2017 získal v barvách Škoda Motorsport mistrovský titul v kategorii WRC2.

Jeho nástupcem byl v roce 2018 další tovární jezdec Jan Kopecký. Právě sedminásobný mistr České republiky v rallye pojede spolu s Janem Hlouškem na Rally Monza jako Tidemandův kolega v týmu Toksport WRT za volantem Škoda Fabia Rally2 evo. Velmi motivovaný je při návratu do šampionátu Jan Kopecký, který v mistrovství České republiky vybojoval sedm titulů: „Dostal jsem od týmu Toksport WRT nabídku zúčastnit se ACI Rally Monza, která se pojede převážně na asfaltu, což je jeden z mých nejoblíbenějších povrchů. Těším se na to, že budu opět v týmu s Pontusem Tidemandem, který by chtěl letos navázat na svůj mistrovský titul v kategorii WRC2 z roku 2017.“

Za výhodu Kopecký považuje znalost části tratě. „Zpestřím si konec roku jedním závodem mistrovství světa. V sobotu by se mělo jezdit kolem jezera Como, s čímž mám zkušenosti. V roce 2010 jsem tam závodil v italském mistráku a dojel jsem druhý o vteřinu za Rossettim. Vím, co od toho mám očekávat. A na okruhu jsem vlastně vyrůstal,“ dodal Kopecký.

V kategorii WRC3 bude pozornost směřována na polskou dvojici Kajetan Kajetanowicz a Maciej Szczepaniak, která bude bojovat o zisk mistrovského titulu. Ve stejné kategorii je s vozem Škoda Fabia Rally2 evo doplní nový juniorský mistr Evropy v rally (ERC1) Švéd Oliver Solberg s irským spolujezdcem Aaronem Johnstonem „Účastí ve FIA mistrovství Evropy jsem se zlepšil na asfaltovém povrchu. Nyní se již těším na poslední letošní soutěž v Itálii,“ řekl Oliver Solberg.

Současně se na startu objeví také zkušená norská posádka Andreas Mikkelsen a Anders Jæger. Mikkelsen vyhrál předposlední podnik mistrovství Evropy v Maďarsku s fabií maďarského týmu Eurosol Racing Team Hungary. Dvojici Norů doplní týmoví kolegové Emil Lindholm a Mikael Korhonen z Finska. Hvězda rallyekrosu Niclas Grönholm, syn dvojnásobného mistra světa Marcuse Grönholma, pojede se spolujezdcem a finským krajanem Antii Lannaketem s vozem Škoda Fabia Rally2 evo. Stejný vůz, ovšem nasazený jako třetí fabia týmu Toksport WRT, bude řídit německý nováček mistrovství světa, jezdec cestovních vozů DTM a GT závodů Maro Engel, jedoucí se spolujezdkyní Ilkou Minor z Rakouska.

Věděli jste, že…

Rallye Monza se poprvé jela v roce 1978 a do roku 1984 se konala na rychlostních zkouškách uvnitř známého závodního okruhu s kombinovaným povrchem tvořeným asfaltem a šotolinou?

Jméno této rallye se v roce 2003 změnilo na „Monza Rallye Show“?

ACI Rallye Monza je nyní vůbec poprvé zařazeno do FIA mistrovství světa v rallye?

Společně s Italskou rallye na Sardinii se v Itálii vůbec poprvé konají dva podniky mistrovství světa v rallye?

Výsledky

Pořadí (po 1 z 16 RZ): 1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 3:31,5; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +0,5; 3. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +2,0; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +2,7; 5. Rovamperä, Haltunen (Fin./Tyota Yaris WRC) +3,0; 6. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +3,7; 7. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +3,7; 8. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +4,0; 9. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +5,8; 10. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +6,4; 11. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +6,5; 12. Veiby´, Andersson (Nort., Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) +6,8; 13. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Škoda Fabia Rally2 evo) +7,4; 14. Rossel, Fulcrand (Fr./Citroën C3 R5) +8,2; 15. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2)+8,4; 16. Rusce, Farnocchia (It./Volkswagen Polo GTI R5) +8,4; 17. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroen C3 R5) +8,5; 18. Scandola, D´Amore (It./Hyundai i20 R5) +8,6; 19. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +8,8; 20. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +9,2, 21. Gtönholm, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +9,5; 22. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +9,6; 23. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +9,8; 24. Abring, Tsjoen (Niz., Bel./VolkswaGgem Polo GTI R5) +11,3; 25. Lefebvre, Dubois (Fr./Citroen C3 R5) +12.0.

Bodování MS: 1. místo – 25 bodů; 2. – 18; 3. – 15; 4. – 12; 5. – 10. 6. – 8; 7. – 6; 8. – 4; 9. – 2; 10. – 1.

Bodování Power Stage: 1. místo – 5 bodů; 2. – 4; 3. – 3; 4. – 2; 5. – 1°.

Zbývající program Rallye Monza 2020

Pátek (4. prosince) – 7.58 RZ2 (13,43 km), 10.08 RZ3 (13,43 km), 12.38 RZ4 (16,22 km), 15.08 RZ5 (16,22 km), 17.38 RZ6 (10,31 km).

Sobota (5. prosince) – 7.52 RZ7 (25,06 km), 9.08 RZ8 (11,09 km), 10.02 RZ9 (22,17 km), 13.22 RZ10 (25,06 km), 14.38 RZ11 (11,09 km), 15.32 RZ12 (22,17 km), 17.38 RZ13 (10,31 km).

Neděle (6. prosince) – 7.48 RZ14 (10,31 km), 10.08 RZ15 (14,00 km), 12.18 RZ16 (14,00 km) – Power Stage.

Průběžné pořadí MS (po 6 ze 7 rallye)

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 111; 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 97; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 87; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 83; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 70; 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 44; 7. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 38; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 26; 9. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) 25; 10. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 24; 11. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 16; 12. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 13; 13. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 14. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 15. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 16. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 17. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 5; 18. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 5; 19. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 20. Solberg (Švéd./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 21. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 2; 22. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 2; 23. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Hyundai 208; 2. Toyota 201; 3. Ford 117; 4. Hyundai C2 Competition 8.

Vedení v soutěži: Ogier 26, Evans 21, Tänak 16, Sordó 13, Neuville 11, Suninen 3, Rovanperä 1, Loeb 1.

Vyhrané zkoušky: Neuville 28; Ogier 22, Tänak 12, Evans 12, Rovanperä 7, Sordó 6, Breen 2, Lappi 1, Loeb 1, Suninen 1.

Stupně vítězů: Ogier 4, Evans 3, Tänak 3, Neuville 3, Rovanperä 1, Breen 1, Suninen 1, Loeb 1, Sordó 1.