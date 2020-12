Rally Monza po 1. etapě: Vede Sordó, Neuville „utopil“ auto

Soutěž začala ve čtvrtek odpolední erzetou, na které trefil Japonec Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) betonovou zídku, ale druhý den v soutěži pokračoval. V pátek bylo na programu pět rychlostních zkoušek v celkové délce 69,3 kilometrů.

Důležité bylo přežít

Sordó začal na prvním měřeném testu jako šestý, pak vyhrál v pátek ráno zkoušku a dostal se na první místo. Z něj ho však následně sesadil Fin Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC), který obul na třetí erzetu pneumatiky do sněhu a tato volba ho posunula na vedoucí příčku. V páteční přetahované o pozici lídra byl nakonec úspěšnější Sordó, který vyhrál šestou zkoušku a před další částí soutěže má náskok pouhou sekundu na svého finského soka. „Přežili jsme a to je teď hlavní. Připravoval jsem se na opravdu náročné podmínky a nakonec to nevypadá tak špatně. V průběhu dne jsme udělali nějaké změny na autě a zatím to vypadá dobře,“ zhodnotil sedmatřicetiletý Španěl dosavadní průběh rallye.

Za jeho zády je právě Lappi, jenž byl v pátek v jednom měřeném úseku nejrychlejší. Zvolit zimní gumy byl risk, ale vyplatil se. Musíme však s nimi hospodařit, protože jich máme pouze osm na celou rallye a na sobotu nám prorokují ještě více zasněžené a zledovatělé tratě,“ řekl finský soutěžák.

Kdo by se radoval?

Od třetího do pátého místa se seřadili tři zbylí kandidáti na mistrovský titul a dělí je celkem pouhých 5,7 sekundy. Třetí je Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC), jenž dosáhl v pátek dva nejrychlejší časy. „V takové situaci mám vždycky radost, když se dostanu v pořádku do cíle. V tak složitých podmínkách, kdy skoro neustále pršelo, bylo těžké neudělat chybu. Myslím, že se nám to vcelku podařilo,“ zhodnotil šestinásobný mistr světa úvodní den.

Evans zajel nejrychlejší čas na čtvrtém měřeném úseku. „Všude bylo hodně vody a bylo těžké udržet vůz v přímém směru. Když jsme obuli zimní gumy, bylo to lepší, ale musíme být v zacházení s nimi náramně opatrní. Důležité je, že jsme si nevyrobili žádný problém,“ konstatoval Evans.

Šampionem se ještě může stát obhájce prvenství Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC), ale jeho šance se pohybují spíše v oblasti teoretických propočtů. „Dneska se toho sešlo víc. Na druhé zkoušce se mi otevíraly za jízdy dveře. Podmínky byly mimořádně zrádné, na čtvrté zkoušce dvakrát zhasl motor. Nebylo to snadné, ale myslím, že povrch sobotních zkoušek bude ještě zajímavější,“ tvrdí Tänak.

Pokud bychom vzali za bernou minci aktuální pořadí ACI Rally Monza a obodovali současné pozice, bylo by pořadí nejlepších v mistrovství světa následující – 1. Evans 123 bodů; 2. Ogier 112; 3. Tänak 93, 4. Neuville 87.

Neuville nepomohl sobě ani týmu

Ze hry o titul je zmíněný Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Belgičan dostal na třetí zkoušce smyk, smetl drátěný plot a trefil stejný balík slámy, jako o několik minut dříve Ogier. Čtvrtá erzeta byla pro něj osudná. Nejprve vzal pravým předním blatníkem kus bariéry a poškodil zavěšení kola. Následně při odbočování z historické části okruhu v Monze na rozbahněnou trať, zůstal stát ve velké kaluži. Motor jeho vozu zhasl a Neuville už nedokázal znovu nastartovat.

„Kdybych nezastavil, mohl jsem ztratit dvacet nebo pětadvacet sekund. Snažil jsem se dělat maximum, ale bohužel to nefungovalo. Jsem zklamaný za celý tým, kterému jsem tady příliš nepomohl,“ komentoval situaci obrýlený Belgičan, který vzdal z devátého místa. Navíc musela být zkouška přerušena, dokud nebyl odstraněný jeho hyundai.

Jeho odstoupení může mít vliv na boj v hodnocení značek, kde vede Hyundai o sedm bodů před Toyotou. Zatímco za jihokorejskou značku mohou bodovat již jen dva jezdci, za japonskou stále ještě tři. Rozdíl mezi prvním a druhým místem je pouhých sedm bodů.

Neuville nebyl jediným, kdo nedokončil páteční etapu. Ze hry o dobrý výsledek jsou dva tovární jezdci Fordu. Na třetí erzetě se poroučel třiadvacetiletý Gus Greensmith. „Projížděl jsem branou s vytočeným kolem a o něco zachytil. Utrhlo se zavěšení. Je to jednoznačně moje chyba,“ komentoval situaci třiadvacetiletý Brit.

Jeho zkušenější kolega od modrého oválu Teemu Suninen si od začátku páteční etapy stěžoval, že jeho motor běží jen na tři válce. „V servisu jsme se snažili, ale příčinu problémů se nepodařilo odstranit,“ řekl Suninen. V pátém měřeného testu mu přestal agregát fungovat úplně. Na stejné části tratě musela v pátek skončit česká dvojice Petr Nešetřil a Jiří Černoch. Příčinu označili organizátoři výrazem „čelní sklo“.

Kopecký může pomoci

Patnácté místo celkově a čtvrtá příčka v hodnocení kategorie WRC 2 patří české posádce Jan Kopecký a Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo), která jede v barvách týmu Toksport. Hodnocení WRC 2 vede Švéd Pontus Tidemand a má nakročeno zopakovat svůj titul v tomto hodnocení z roku 2017. Tehdy na něj dosáhl ještě jako tovární jezdec Škoda. Aby se mu to podařilo, musí vyhrát a jeho největší soupeř Nor Mads Ostberg nesmí být druhý. Ostberg je zatím třetí. Čtvrtý Kopecký ztrácí na třetí místo 7,5, na druhé 13,1 sekundy. Pokud se český pilot posune výše, výrazně pomůže svému týmovému kolegovi v konečném pořadí mistrovství světa ve WRC 2.

Výsledky

Pořadí (po 6 z 16 RZ): 1. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 53:29,3; 2. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +1,0; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +12,0; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +17,1; 5. 5. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +17,7; 6. Rovamperä, Haltunen (Fin./Tyota Yaris WRC) +24,8; 7. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:04,2 (1. v kategorii WRC3); 8. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:14,3; 9. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:56,7; 10. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:57,9; 11. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +2:11,0; 12. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:13,6 (1. v kategorii WRC 2); 13. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +2:20,6; 14. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroen C3 R5) +2:26,2; 15. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +2:33,7; 16. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:33,9; 17. Abring, Tsjoen (Niz., Bel./Volkswagen Polo GTI R5) +2:36,7; 18. Gamba, Arena (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:02,1; 19. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bolívie, Arg./Citroën C3 R5) +3:12,3; 20. McErlean, Williams (Irl., Brit./Hyundai i20 R5) +3:55,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Bodování MS:d 1. místo – 25 bodů; 2. – 18; 3. – 15; 4. – 12; 5. – 10. 6. – 8; 7. – 6; 8. – 4; 9. – 2; 10. – 1.

Bodování Power Stage: 1. místo – 5 bodů; 2. – 4; 3. – 3; 4. – 2; 5. – 1°.

Zbývající program Rally Monza 2020

Sobota (5. prosince) – 7.52 RZ7 (25,06 km), 9.08 RZ8 (11,09 km), 10.02 RZ9 (22,17 km), 13.22 RZ10 (25,06 km), 14.38 RZ11 (11,09 km), 15.32 RZ12 (22,17 km), 17.38 RZ13 (10,31 km).

Neděle (6. prosince) – 7.48 RZ14 (10,31 km), 10.08 RZ15 (14,00 km), 12.18 RZ16 (14,00 km) – Power Stage.