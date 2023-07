Rallye Bohemia po 2. dnu: Vede Pech, Kopecký má titul na dosah

Pátá soutěž letošního PSG mistrovství České republiky v automobilových soutěžích byla zahájena již v pátek na Autodromu Sosnová. V sobotu bylo na programu pět rychlostních zkoušek včetně městské v ulicích Mladé Boleslavi. Celkem čekalo posádky 67,51 měřených kilometrů v náročném horkém počasí, kdy se ručička teploměru pohybovala těsně nad hranicí třiceti stupňů.

Stříteský se dlouho držel

V Sosnové byl nejrychlejší Dominik Stříteský, který se dokázal udržet na prvním místě celé sobotní dopoledne, které zakončil po čtvrté zkoušce s náskokem 0,1 sekundy na Pecha. To už byl bohužel ze hry Jan Černý (Hyundai i20 N Rally2), který odstoupil po druhé zkoušce s poškozeným diferenciálem. Technické potíže zastavily také Jakuba Jírovce (Alpine A110 Rally RGT).

Podle tradice letošního šampionátu byla opět vidět přetahovaná o zlomky sekund mezi Kopeckým a Pechem. Obhájce titulu byl rychlejší ve dvou dopoledních erzetách, ale v RZ4, která je s 21,64 kilometry nejdelší zkouškou soutěže „zatáhl“ Pech a posunul se před Kopeckého o 3,8. Pech pokračoval v útoku i odpoledne a na neděli přenocuje s převahou 9,6 sekundy před Kopeckým. Ten zaútočil ve druhém průjezdu nejdelším úsekem a posunul se na průběžně druhé místo před Stříteského.

Stranou nezůstává ani souboj mezi Adamem Březíkem a Věroslavem Cvrčkem (oba Škoda Fabia R5), kteří usilují o druhé místo v průběžné klasifikaci šampionátu. Zatím je na tom lépe Březík, který má k dobru 16,7 sekundy.

Hlasy nejlepších jezdců

Jan Kopecký: „Nejsem zatím úplně spokojen, potřeboval bych, aby auto lépe zatáčelo. Udělal jsem změny na autě, na které bych si na předchozím modelu. Před nedělní etapou vyměníme ještě převodovku a uděláme nějaké úpravy na diferenciálech. Budeme také přemýšlet o volbě správné směsi pneumatik. Byl to náročný den, na jehož začátku mě na městské zkoušce zaskočil na jednom místě pokropený povrch z dlažebních kostek, na který nasypali pořadatelé písek a neřekli nám o tom.“

Václav Pech: „Všechny letošní soutěže jsou velká dřina, jedeme na maximum, co to jde. S Honzou Kopeckým jsme každou vložku na desetinu. Teď jsme v porovnání s ostatními soutěžemi malinko více vepředu, ale nic to neznamená. Hodně mě naštval úsek na městské erzetě, kam organizátoři nasypali písek a neřekli nám o tom. V neděli nás čeká strašně těžký den. Erzety Vinec a Zvířetice jsou hodně náročné. Jsou rychlé, je tam šotolina, klouzavé asfalty. A opět se pojede hodně rychle.“

Dominik Stříteský: „Jsem naprosto spokojený. Lepší začátek jsme si ani nepředstavovali. Až do poslední erzety jsme se drželi i před Honzou, ale pak byl lepší. Oba kluci, co jsou vepředu jsou zkušenější borci. My se snažíme dělat maximum, abychom jim stačili. Nechceme jít do zbytečného rizika, protože po předešlých dvou odstoupeních potřebujeme body.“

Aleš Jirásek: „Byl to horký těžký den. Dopoledne jsem se nebyl schopen dostat do tempa. Odpoledne jsem si nechal poradit a udělal na autě nějaké změny, což mi dost pomohlo. Na pár úseků jsem poslal své kamarády a předvedl jim několik skoků, takže snad jsem v téhle disciplíně uspěl. V neděli to bude složité, i když jedeme jen dvě erzety v opakovaných průjezdech, ale snad tam nějaké sekundy najdu.“

Video se připravuje ...

Věroslav Cvrček: „Bohužel jsem udělal na dvou erzetách hodiny a to mě stálo asi tak půl minuty. Bohužel došlo k tomu v pomalých zatáčkách, když jsem na výjezdu příliš přidal plyn. Nebylo to nebezpečné, ale v úzkém místě jsem musel hodně couvat. Jelo se ostré tempo, ale užili jsme si to. Navíc tady je spousta našich fanoušků a je to báječné.“

Adam Březík: „V odpolední sekci jsme zrychlili. Při jednom horizontu skočilo auto více, než jsem čekal a myslím, že takhle odvážný už nebudu. Fascinuje mě kolik je kolem tratí rychlostních zkoušek diváků, kteří vydrží čekat desítky minut i hodiny, aby si užili průjezdy našich vozů. Samozřejmě sledujeme Cvrčka, který je naším velkým soupeřem a věřím, že i po neděli budeme před ním.“

Martin Vlček: „Počasí si zahrává s technikou, je to vidět na teplotách nasávaného vzduchu. Všechno se nám nějak hřeje, když je asi o dvacet stupňů více, než to bývá normálně. Mám tuhle soutěž rád, za mě spokojenost. Po prvním dnu bereme body za šesté místo do domácího mistráku, takže dobré.“

Průběžné pořadí (po RZ6 z RZ12)

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 41:38,5; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabi RS Rally2) +9,6; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +13,6; 4. Dohnal, Vybíral (Ford Fiesta WRC) +34,6; 5. Skála, Skořepa (Citroën C3 WRC) +52,4; 6. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +55,7; 7. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +1:12,4; 8. Thurn Taxis, Hainová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +1:35,2; 9. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +1:37,9; 10. Vlček, Kunst (Hyundai i20 N R5) +1:58,8; 11. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +2:16,0; 12. Brož, Těšínský (Škoda Fabia R5) +2:28,4; 13. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:28,5; 14. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +2:41,1; 15. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +2:43,1; 16. Gropengieser, Kieferová (Škoda Fabia R5) +3:30,6; 17. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +4:01,3; 18. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +4:40,0; 19. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +4:41,3; 20. Kundlák, Baran (Slov./Renault Clio R4) +4:43,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Bohemia

Neděle 9. 7. – 8.58 RZ7 (5,11 km), 9.29 RZ8 (16,00 km), 10.13 RZ9 (13,17 km), 12.21 RZ10 (5,11 km), 12.52 RZ11 (16,00 km), 13.36 RZ12 (13,17 km). Celkem 68,56 km.