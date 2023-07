Před Rallye Bohemia 2023: Kopecký sahá po desátém titulu (+ pořadí po RZ1)

Startovní listina čítá přes sto posádek. Šedesát vozů je přihlášeno do PSG mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, které doplní dva speciály WRC v Poháru pořadatele. V šampionátu historických vozidel odstartuje 28 posádek a 19 speciálů se představí divákům v rámci Bohemia Legend.

Celkem dvanáct rychlostních zkoušek jubilejní Bohemky je rozděleno do dvou etap a do soutěže posádky odstartovaly tradičně už v pátek na divácké superspeciálce v Sosnové. Délka soutěže je 468,11 kilometrů, z čehož 141,59 kilometrů je rozvrženo do dvanácti rychlostních zkoušek. První etapa je stoprocentně asfaltová, nedělní závěrečná zahrnuje přes tři kilometry šotoliny.

Bude boj až do finiše?

O další absolutní prvenství bude bojovat tradičně posádka Jan Kopecký a Jan Hloušek. Kopecký je rekordmanem v počtu prvních míst na Bohemce. V Mladé Boleslavi zvítězil zatím desetkrát a o čtyři vítězství tak překonal Romana Krestu. „Bohemka je nejblíže od mého bydliště a také díky sídlu společnosti Škoda a továrního týmu je to můj druhý domácí závod. Padesáté výročí je úžasná historie, ale z tohoto pohledu mě mrzí, že z programu zmizely takové legendární erzety jako například Navarov. To byla jedna z perel českého mistráku. Uvítal bych více testů na severu Čech, ale na druhou stranu vím, jak složité je v dnešní době uspořádat jakýkoliv závod. Do Mladé Boleslavi odjíždíme s jasným cílem, vybojovat pro náš tým další vítězství,“ netají se svými plány Kopecký.

Jedním z největších aspirantů na absolutní vítězství je také Václav Pech, který jako jediný dokáže pravidelně držet krok s Kopeckým a leckdy ho i porazit. „Těším se na souboje s Honzou a doufám, že se budeme zase tahat až do posledního kilometru, aby si nás fanoušci pořádně užili. Ale na Bohemce to nebude jenom Honza, hodně mě zajímá porovnání se dvěma moderními speciály WRC. Tahle auta jsou koncepčně o více než deset let modernější než náš Focus. Jinak víme, do čeho jdeme a nebude to rozhodně snadné. Popravdě se úplně netěším na Zvířetice. I když si šotolinu vždy užívám, tenhle konkrétní úsek mi úplně nesedí a naše auto tam dostává hodně zabrat. Jinak se mně koncept Bohemky moc líbí, těším se na fanoušky a věřím, že si všichni naplno užijeme už padesáté výročí této soutěže,“ poznamenal zkušený Pech.

Mladí střelci se těší

V okolí rychlostních zkoušek Bohemia Rallye bydlí mnoho závodníků a jedním z domácích je Věroslav Cvrček, který patří do skupiny mladých jezdců, startujících v nejsilnější třídě RC2. „Bohemka je pochopitelně náš podnik, ale z pohledu jezdce to není žádná velká výhoda. Sice znám charakter rychlostních zkoušek, ale to může říci vlastně kompletní špička našeho šampionátu. A například Zvířetice jsem nejel, takže ty pro nás budou úplně nové. Domácí závod přináší skvělou atmosféru, a především podporu našich fanoušků a přátel, kteří nejezdí na všechny soutěže. Na Bohemce jsme doma a doufám, že se nám podaří zajet slušný výsledek, protože konkurence bude silná,“ řekl Cvrček.

Dalším domácím jezdcem je Aleš Jirásek, který přešel do rallye z okruhových závodů teprve minulý rok. Na novou disciplínu se rychle adaptoval a soutěže mu sedí, i když tvrdí, že se má stále co učit. „Po roce se vracíme na místo činu. Přesně před rokem to byla moje premiérová Bohemka a předcházelo jí jen pár dalších startů. Takže mohu říci, že mám více zkušeností a jsem rád, že se vracím na domácí závod v lepší formě. Tlak domácího prostředí mně nevadí, naopak si ho užívám. A beru to jako příležitost k setkání s fanoušky a kamarády, protože času je v dnešní době opravdu málo. V polovině sezony jsem docela rozjetý, čeká nás ještě test v Bělé, kde doladíme nastavení podvozku. Nové nastavení vyzkoušíme na shakedownu a pak už se do toho pustíme naostro. A doufám, že ve svižném tempu od začátku až do konce,“ prozradil Jirásek.

Na jubilejní Bohemku se těší také Adam Březík, kterého tradičně naviguje Ondřej Krajča. „Tratě jsou tady úplně jiné než u nás na Moravě. Těším se do Sosnové na okruhovou speciálku, je to velká show pro diváky, kteří uvidí téměř celou erzetu. Vítaným zpestřením jsou pro mě také Zvířetice a jsem zvědavý na nový začátek Kvítkovic. Do Mladé Boleslavi se každoročně těšíme, protože se koná v prostředí společnosti Škoda, za kterou jezdíme,“ nechal se slyšet Březík.

Do absolutní domácí špičky patří také posádka Dominik Stříteský a Jiří Hovorka. „Náš tým má letos opravdu nabitý kalendář. V neděli jsme se vrátili z motokárových závodů v Itálii a naplno běží přípravy na Bohemku. V Boleslavi se nám v minulosti poměrně dařilo a tuto bilanci bych chtěl udržet také na letošním jubilejním ročníku. Po Hustopečích jsem dobře naladěný, potřebujeme zabrat a připsat si další body do šampionátu,“ komentoval své cíle Stříteský.

Peugeoty jsou v polovině

Seriál Peugeot Rally Cup ukončí v Mladé Boleslavi první polovinu letošní sedmé sezóny. Průběžné první místo drží po třech odjetých soutěžích David Štefan před Miroslavem Čížem a René Dohnalem. David Štefan bude startovat s novým vozem Peugeot 208 Rally4. Společně s navigátorem Ondřejem Vichtorou bude bojovat nejen o další body v seriálu, ale také do celkového hodnocení ve skupině 2WD (vozy s jednou poháněnou nápravou). „Finalizujeme přípravy před odjezdem na seznamovací jízdy. Máme to kousek, takže tenhle závod považuji za domácí. Bohemka je náročná, o konečném výsledku často rozhoduje počasí. Erzety jsou krásné, hlavně v severní části soutěže. Kromě poháru je naším cílem bojovat o nejvyšší příčky ve dvoukolkách, kde bude naším největším soupeřem Filip Ocelka a Ján Kundlák. Těšíme se a doufáme, že se nám bude v Boleslavi dařit,“ řekl před startem Štefan.

Bohemia rally je domácím podnikem také pro Miroslava Číže, kterému se letos velmi daří a s původní specifikací vozu Peugeot 208 R2 poráží i soupeře se silnějšími vozy. „V Boleslavi jsme doma a budeme se chtít ukázat v dobré formě. Jako vždy nám půjde také o výsledek ve dvoukolkách, chtěli bychom zajet co nejlepší výsledek. Ale nebude to jednoduché, nejen z důvodu náročných erzet, ale také s ohledem na silnou konkurenci. Takže uvidíme po startu, nechávám tomu volný průběh a budeme se soustředit hlavně na jízdu bez chyb,“ poznamenal Číž.

Vrací se Veronika Havelková

Letošní jubilejní ročník bude v týmu ACCR Racing21 spojen s návratem navigátorky Veroniky Havelkové do závodního vozu k Vojtěchu Štajfovi, a to po přestávce spojené s mateřskými povinnostmi. Stane se tak po čtyřech letech, kdy společně zakončili sezónu 2019. Jejich cílem pro nadcházející víkend bude co nejlepší umístění s Toyotou Celica v rámci domácího šampionátu historických vozů.

V dosavadní kariéře Vojtěcha Štajfa hraje Bohemia Rally významnou roli. Poprvé zde startoval v sezóně 1999 a od té doby absolvoval v roli jezdce dalších dvacet ročníků. Ještě předtím však startoval v Mladé Boleslavi ve čtyřech ročnících také jako spolujezdec, a to od roku 1995. Jeho nejlepším dosaženým výsledkem bylo celkové vítězství v roce 2005, ale památný je také úspěšný a velmi těsný souboj o republikový bronz svedený s Filipem Marešem v roce 2018. O rok později třetí místo v klasifikaci českého šampionátu zopakoval právě s navigátorkou Veronikou Havelkovou. Pro ni bude letošní ročník Bohemia Rally čtvrtým startem v této soutěži.

„Jsem moc rád, že se na jubilejní Bohemce vrátí Veronika do našeho týmu a přeju si, aby její aktuální comeback z mateřské dovolené připomínal výsledkem náš úplně první společný start v Kataru v roce 2018, kde jsme absolutně vyhráli. S týmem jsme se teď intenzivně věnovali práci na naší toyotě a nedávné testy, kde jsme se snažili co nejvíce simulovat maximální zatížení podvozkových částí dopadly k mé spokojenosti. Stejně jako v minulosti byly testy bez jediného problému, tak nezbývá než věřit, že nás technika v Mladé Boleslavi nezradí, a získáme s Veronikou body do domácího šampionátu,“ říká Štajf.

Ke svému startu se vyjádřila také Veronika Havelková: „S Vojtou máme na společné starty v letech 2018 a 2019 hodně skvělých vzpomínek, a proto se právě do týmu Racing21 vracím po mateřské hodně ráda. S Toyotou Celica jsem se krátce svezla na shakedownu v Krumlově a věřím, že to bude velký zážitek startovat s tak historicky slavným autem. Moc bych týmu přála, abychom můj návrat společně oslavili kvalitním výsledkem.“

Zajímavosti z týmů Škoda

Jan Kopecký, pro jehož Agrotec Škoda Rally Team byla předchozí soutěž v Hustopečích domácí, hned po skončení rally mezi vinohrady zamířil se svou rodinou na krátkou dovolenou. Volný čas na Pálavsku využil nejen k relaxaci, ale i k fyzické přípravě na mladoboleslavskou Bohemia Rallye.

Adam Březík si vyzkoušel jízdu na motorovém prkně JETSURF. Na speciální vodní ploše nedaleko Valtic dokonce na tomto českém vynálezu absolvoval akademii a poté v přátelském závodě poměřil síly s profesionály, které stejně jako jeho podporuje zlínská společnost Samohýl Motor.

Dominik Stříteský se v době mezi soutěžemi v Hustopečích a Mladé Boleslavi stihl věnovat i tématům spojeným s Barum Czech Rally Zlín. V baťovském městě se jako host zúčastnil úvodní tiskové konference.

Průběžné pořadí (po RZ1 z RZ12)

1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 3:35,2; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +1,7; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabi RS Rally2) +2,8; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +4,8; 5. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +6,4; 6. Černý, Černohorský (Hyundai i20 N Rally2) +6,7; 7. Thurn Taxis, Hainová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +6,9; 8. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +7,9; 9. Brož, Těšínský (Škoda Fabia R5) +9,1; 10. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5) +9,2; 11. Vlček, Kunst (Hyundai i20 NR5) +9,4; 12. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +10,9; 13. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +11,1; 14. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +11,5; 15. Gropengieser, Kieferová (Škoda Fabia R5) +13,7; 16. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +14,0; 17. Dohnal, Vybíral (Ford Fiesta WRC) +14,4; 18. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +14,8; 19. Jírovec, Jindra (Alpine A110 Rally RGT) +15,0; 20. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +17,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Program Rallye Bohemia

Pátek 7. 7. – 16.48 RZ1 (5,51 km)

Sobota 8. 7. – 10.07 RZ2 (4,43 km), 11.34 RZ3 (9,90 km), 12.10 RZ4 (21,64 km), 14.34 RZ5 (9,90 km), 15.10 RZ6 (21,64 km). Celkem 67,51 km

Neděle 9. 7. – 8.58 RZ7 (5,11 km), 9.29 RZ8 (16,00 km), 10.13 RZ9 (13,17 km), 12.21 RZ10 (5,11 km), 12.52 RZ11 (16,00 km), 13.36 RZ12 (13,17 km). Celkem 68,56 km

Pořadí mistrovství ČR (po 4 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 228 bodů; 2. Cvrček (Škoda Fabia R5) 133; 3. Březík (Škoda Fabia R5) 123; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 114; 5. Vlček (Hyundai i20 Rally2) 110; 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 94; 7. Trojan (Škoda Fabia R5) 74; 8. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 9. Soldát (Škoda Fabia R5) 54; 10. Šimek (Ford Fiesta R5) 44; 11. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 38; 12. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 13. Jírovec (Alpine A110 RGT) 28; 14. Kurka, Vajík (Škoda Fabia RS Rally2) 17; 15. Trnovec (Škoda Fabia R5) 15; 16. René Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) 15; 17. Černý, Černohorský (Hyundai i20 N Rally2) 10; 18. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 R4) 9; 19. Novotný, Brůžek (Renault Clio R4) 8; 20. Trněný, Pritzl (ČR/Ford Fiesta R5) 8.