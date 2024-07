Rallye Bohemia po 1. dnu: Vede Stříteský, stíhaný Marešem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V sobotu bylo na programu sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 74,72 kilometrů. Součástí etapy byly na programu dvě městské rychlostky a vpodvečer uzavřel den zkouškou na autodromu v Sosnové.

Déšť zamíchal volbou gum

Nejrychleji začal jedenapadesátý ročník desetinásobný šampion a úřadující mistr republiky Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2). Ovšem hned po druhé zkoušce se dostal na první místo Dominik Stříteský, který zde minulý rok vyhrál poprvé podnik mistrovství republiky. „Zřejmě nejnáročnější byla třetí a ve druhém průjezdu šestá zkouška. Při prvním průjezdu jsme měli výhodu, neboť jsme startovali jako první a následně nám přálo štěstí, že jsme se vyhnuli defektům. Časové rozdíly jsou minimální, takže je všechno otevřené,“ řekl Stříteský.

Do průběhu soutěže promluvil krátký déšť v době slavnostního startu, ale jak se později ukázalo, trať rychle vyschla. Druhý Filip Mareš (Hyundai i20 N Rally2) rozbíjí hegemonii škodovek. V pěti sobotních erzetách byl druhý, jednou třetí a jednou čtvrtý. „Myslím, že jsme se trefili do výběru pneumatik v obou průjezdech. Jedeme svoje tempo, snažíme se tlačit, ale nechceme zbytečně riskovat,“ uvedl Mareš.

Kopecký se vrací v čase

Na třetím místě zatím figuruje zkušený Jan Kopecký. „Mladí kluci jedou tradičně rychle a já se snažím vrátit do svých čtyřiadvaceti let, ale není to snadné. Na šesté erzetě jsem přebrzdil jednu odbočku a trochu se přetočil. Zadní částí auta jsme trefili svah. Nebylo to nic dramatického, nechali jsme tam asi sedm sekund,“ uvedl úřadující český mistr.

Na páté příčce figuruje Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2), který zvítězil předchozím podniku v Hustopečích. „Je to od začátku složitá soutěž. Netrefili jsme se do správných pneumatik a naše jízda také nebyla perfektní. Samozřejmě, že se budeme snažit, ale v tak vyrovnané konkurenci je to spíše o čekání na chybu soupeřů,“ konstatoval Březík. Smolařem dne se stal Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), který měl na třetí zkoušce defekt levého zadního kola a erzetu dokončil pouze na ráfku se ztrátou 45,6 sekundy. „Vůbec se nám nepovedla volba pneumatik a k tomu se přidal defekt. Zkrátka nám to nevyšlo, stále sbíráme zkušenosti. Doufám, že další den budeme rychlejší,“ řekl Cais.

Pořadí Rallye Bohemia (po 7 z 12 RZ:

1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 43:37,9; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +3,0; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +14,0; 4. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +19,1; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +28,7; 6. Cais, Bacigál (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:10,4; 7. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally) 2+1:38,2; 8. Jirásek, Machů (Skoda Fabia R5) +1:42,9; 9. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia RS Rally2) +1:43,1; 10. Vlček, Kunst (Hyundai i20 N Rally2) +1:47,6; 11. Thurn und Taxis, Hainová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +1:50,0; 12. Jírovec, Jindra (Toyota GR Yaris Rally2) +2:17,6; 13. Brož, Těšínský (Škoda Fabia R5) +2:50,2; 14. Sýkora, Palivec (Škoda Fabia R5) +2:52,3; 15. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +3:02,0; 16. Tomek, Baďura (Škoda Fabia Rally2 evo) +3:07,6; 17. Nwelati, Stross (Škoda Fabia R5) +3:57,8; 18. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +5:41,4; 19. Novotný, Brůžek (Opel Corsa Rally4) +5:54,7; 20. Číž, Novák (Peugeot 208 R2) +5:54,7.

Výsledky jsou neoficiální.