Rallye Dakar, 9. etapa: Macík se honil s kamazy a zlobil se na Casaleho

Devátá etapa, tedy, úterní smyčka kolem Vadí ad-Davásiru, byla vypsána na 490 kilometrů, z toho 287 měřila speciální etapa. Etapa byla ve znamení horských cest plných kamení, které se vinuly kolem kaňonů. Hodně náročná byla znovu navigace.

Soupeři je prý neslyšeli

Macík se v průběhu rychlostní zkoušky pohyboval na průběžném třetím a postupně dokonce na druhém místě. V jednu chvíli ztrácel na pozdějšího vítěze etapy Rusa Eduarda Nikolajeva (Kamaz) pouhých 23 sekund. V závěru etapy ho předstihl o pouhé tři sekundy další Rus Dmitrij Sotnikov (Kamaz), který je lídrem průběžné klasifikace. Třetím místem vyrovnal Macík výsledek Martina Prokopa, který byl v kategorii automobilů třetí v úvodní etapě.

Navzdory nejlepšímu dosaženému výsledku na letošním Dakaru, se Macík zlobil na Ignacia Casaleho z týmu Tatra Buggyra Racing. „Je to škoda, mohli jsme mít na vítězství, ale bohužel nás Ignacio vůbec nechtěl pustit před sebe. Vůbec nevíme proč, protože mu v celkové klasifikaci vůbec o nic nešlo. Od sedmdesátého kilometru jsme ho docvakli, ale nemohli předjet. Jsme sice naštvaní, ale každopádně třetí místo v etapě je super. Etapa byla děsně rychlá. Sem tam písek, ale jinak jsme jeli přes šotoliny, šutry, skály, trialové úseky,“ komentoval průběh etapy Macík. Jeho navigátor František Tomášek dodal: „Minimálně čtyřikrát jsme na něho houkali sentinelem, aby nás pustil. Když jsme se kluků z jeho posádky později ptali, tak prý nic neslyšeli.“

Prokop řešil motor

Dvaadvacáté místo v etapě obsadil Martin Prokop (Benzina ORLEN team), ale osmou příčku v průběžné klasici automobilové kategorie neopustil. „Tohle byla jednoduchá etapa. V podstatě skoro celých tři sta kilometrů jsme jeli na plný plyn s výjimkou několika dun, kde se tempo zpomalilo. Dobrou zprávou je, že tlumiče fungovaly výborně, bohužel motor se ukazuje jako extrémně slabý. Když nám vítr fouká do čumáku jako dnes, jedeme o patnáct až osmnáct kilometrů na maximálce pomaleji. Soupeři nás předjíždějí úplně hladce. Být to na začátku závodu, tak jsem dost frustrovaný, ale teď už s tím nic neuděláme,“ komentoval Prokop devátou etapě.

To, co se nepovedlo audinám v osmé etapě, dokázali jezdci s toyotami o den později. Obsadili všechna tři první místa v etapě v pořadí – Jihoafričané Giniel de Villiers, Henk Lategan a za nimi Katařan Nasser Al-Attiyah. Ten je však stále na prvním místě celkové klasifikace. Aktuálně má k dobru 39:05 před devítinásobným mistrem světa Francouzem Sebastienem Loebem (Prodrive Hunter).

Engela dostaly navigační pasti

O dvě místa si polepšil v aktuální klasifikaci motocyklista Martin Michek (Orion – Moto Racing Group). K posunu mu pomohlo čtrnácté místo, když za sebou nechal i takovou hvězdu jakou je Australan Toby Price na tovární KTM. „Je to zase super výsledek. Etapa byla hrozně rychlá a já si jí užil. Ráno jsem však myslel, že nevstanu, protože bolest žeber bývá po pádu druhý třetí nejhorší. Dal jsem si růžové štěstí (Ibuprofen). Trochu se to zlepšilo a ani mě to při jízdě moc nelimitovalo,“ řekl Michek.

Jeho týmového parťáka Milana Engela zlobila, stejně v předešlé etapě, zadní brzda. Navíc se v etapě vydal dvakrát špatným směrem. „Bohužel mě dostaly navigační pasti, stálo mě to hodně minut. Ještě mi k tomu přestala jít zadní brzda ke konci. Musím zjistit, kde je chyba. Žádný kámen jsem netrefil. Cítím se dobře fyzicky, psychicky je to horší. Dělal jsem hodně chyb. Budu mít co dělat uhlídat druhé místo v kategorii jezdců bez asistence,“ řekl Engel, který má v tomto hodnocení k dobru před třetím jezdcem téměř jedenadvacet minut.

Tůma rozebíral čtyřkolku

Další perný den má za sebou Zdeněk Tůma, který řešil v 9. etapě Rallye Dakar dvě nepříjemné komplikace. Nejprve mu zničehonic přestala jet čtyřkolka, pak zapadl v duně. Přesto skončil v úterý sedmý a v průběžném pořadí mu stále patří pátá příčka. „Sice to byla docela krátká etapa, ale jsem po ní úplně vyřízený. Na ten defekt jsem poměrně rychle přišel a povedlo se mi to opravit, ale v té duně jsem se pěkně vytrápil,“ uvedl jezdec týmu Barth Racing.

Rychlostní zkouška deváté etapy měřila 287 km a její profil umožňoval jet na plný plyn. „Ze začátku to byl docela fofr. Trať vedla kaňony, jel jsem skoro pořád na pětku. Do první tankovačky vše klapalo, ale na nějakém 180. kilometru najednou čtyřkolka přestala spolupracovat. Normálně by mi displej řekl, v čem je problém, jenže nyní nic nehlásil. Když jsem sundal nádrž, měl jsem naštěstí hned jasno. Upadlo mi sání. Asi to bylo těmi otřesy. Musel jsem ale vše rozebrat a čtyřkolku znovu smontovat. Zdržel jsem se asi dvacet minut,“ popsal českokrumlovský rodák.

Trable tím ale pro Tůmu neskončily. V jedné z mála dun, které musel v úterním dějství zdolat, uvízl. „Bylo to už skoro před koncem. Snad poslední duna. Zapadnul jsem do takového malého ďolíčku, takže jsem se nemohl na žádnou stranu rozjet. Jakmile jsem přidal plyn, jen jsem zahrabal a čtyřkolka stála pořád na místě. Musel jsem kousek po kousku najíždět a strávil tam asi čtvrt hodiny. Písek byl v tom místě hodně suchý a hodně se to bořilo. Byla to síla a fakt jsem se zapotil,“ přiznal Tůma.

Jeho bojovný výkon tentokrát stačil na sedmé místo, v průběžné klasifikaci je nadále pátý. V náročném závodě pokračuje už jen deset čtyřkolek. „Je to vlastně polovina závodníků, kteří do letošního Dakaru odstartovali. Pro čtyřkolky je ten závod hodně těžký, technická závada člověka může zastavit kdykoliv. Občas je také potřeba jet trochu rozumněji a netlačit moc na pilu. Motor si někdy potřebuje trochu ulevit a není dobré ho příliš přepínat,“ dodal Tůma.

Výsledky – 9. etapa

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 2:29:30; 2. K. Benavides (Arg./KTM) +1:26; 3. R. Brabec (USA/Honda) +1:47; … 14. Michek (ČR/KTM) +8:09; 23. Brabec (ČR/KTM) +11:08; 40. Engel (ČR/KTM) +28:53.

Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) 3:18:58; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +6:16; 3. Moreno (Arg./Yamaha) +9:05; … 7. Tůma (ČR/Yamaha) +57:19.

Automobily: 1. De Villiers, Murphy (JAR/Toyota Hilux) 2:23:08; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux) +9 s; 3. Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +1:04; … 22. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +11:27; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +23:53.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 2:50:04; 2. Guttierrez Herrerová, Cazalet (Šp., Fr./OT3-01) +2:20; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +5:29; … 10. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +19:38.

SSV: 1. Marek Goczal, Laskawiecz (Pol./Can-Am Maverick XR5) 3:00:52; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +58 s; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +2:36.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 2:38:43; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +2:34; 3. Macík (ČR/Iveco) +2:37; … 5. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +4:13; 6. Loprais (ČR/Praga) +6:04; 27. Tomeček (ČR/Tatra) +1:17:49; 34. Vrátný (ČR/Ford) +26:06:17.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Walkner (Rak./KTM) 30:14:03; 2. Sunderland (Brit./Gas Gas) +2:12; 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) +3:56; … 19. Michek (ČR/KTM) +1:58:50; 22. Brabec (ČR/KTM) +2:05:24; 35. Engel (ČR/KTM) +3:55:20.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 38:06:16; 2. Copetti (USA/Yamaha) +24:31; 3. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:38:02; … 5. Tůma (ČR/Yamaha) +7:06:29.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 30:10:04; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +39:05; 3. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +58:44; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +2:04:28; 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +5:37:33.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) 35:47:12; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +1:19:51; 3. Alvarez, Panseri (Šp., fr./Can-Am Maverick XR3) +3:06:21; … 7. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +6:24:27.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 37:14:28; 2. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can-Am Maverick XR5) +13:47; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +16:27.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 32:43:53; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +8:51; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +41:18; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:32:57; … 9. Macík (ČR/Iveco) +4:29:51; 26. Tomeček (ČR/Tatra) +45:34:15; 29. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +74:03:16; 30. Vrátný (ČR/Ford) +94:59:56.

Výsledky jsou neoficiální.