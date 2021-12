Rallye Dakar 2022, kamiony: Macík a Loprais mohou myslet vysoko

Třináct Čechů v šesti posádkách je zapsáno ve startovní listině kategorie Rallye Dakar 2022. Čtyři z nich by se mohli prosadit do první desítky, Martin Macík a Aleš Loprais dokonce mohou pomýšlet na elitní pětku.

Bivak v Džiddě s blížícím se sobotním startem Rallye Dakar ožívá. V bezprostřední blízkosti Rudého moře se chystá téměř šest stovek účastníků na porci více než osm tisíc kilometrů. Mimochodem, začátkem prosince se stejných místech, kde je bivak nacházela část tratě, na které proběhl závod mistrovství světa formule 1.

Vydařená dakarská rozcvička

Piloti kamionů Martinové Macík a Šoltys z týmu Big Shock! Racing úspěšně absolvovali shakedown, předstartovní testy, během kterých prověřili formu svých speciálů. S výsledkem prvních jízd v saudskoarabském terénu jsou nadmíru spokojení.

Mechanici připojili navigační přístroje, podle servisních plánů pečlivě zkontrolovali všechny součásti, doplnili povinné výbavy, vyměnili některé díly. Kabiny zařídili do finální závodní podoby, nainstalovali bezpečnostní vybavení. Navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda si na přilby dolepili jména svých dětí, Martin Macík přidal dceru Nelu narozenou krátce před odletem na Dakar.

Středeční dopoledne tým Big Shock! Racing strávil na shakedownu. „Dali jsme dva okruhy po kamenité trati. Hned po prvním kolečku jsme se cítili velmi dobře. Na autě vše sedělo, vše fungovalo. Jen Ferry ještě nedostal elektronický roadbook, takže si navigaci nemohl vyzkoušet,“ říká Macík. Předstartovní test přivítal i Martin Šoltys, řidič druhého kamionu týmu Big Shock! Racing. „S novým autem jsme před startem nestihli najezdit moc, ale první pocity jsou zatím výborné. Auto je nové, všechno funguje, jak má. Je radost svézt se s tak vyladěným kamionem,“ uvedl Šoltys, s kterým budou v kabině navigátor Roman Krejčí a mechanik Jakub Jiřinec.

V bivaku to žije

Dakarský bivak týmu Big Shock! Racing se od loňska pořádně rozrostl. Parkuje v něm pět závodních kamionů postavených v Sedlčanech. Bivak sdílí se spřátelenými týmy Italtrans Racing a Project 2030, pro které Macíkovi letos ve svém sedlčanském vývojovém centru MM Technology sestrojili závodní kamiony a na Dakaru jim zajišťují technický servis. Do společného zázemí se přidal i Maurik van den Heuvel, který má svůj kamion postavený také na podvozku ze Sedlčan.

„Ve čtvrtek si uklidíme, roztřídíme díly, nářadí a další zařízení, které se nám během transportu v nástavbách pomíchalo. V každém autě vezeme tuny nejrůznějšího vybavení, takže musí být pořádek. Auta budeme také mýt. Práce je pořád dost, ale čtvrtek by měl být posledním relativně klidnějším dnem,“ popisuje mechanik David Švanda. V pátek na tým Big Shock! Racing čekají technické přejímky. V sobotu se Martin Macík a Martin Šoltys vydají s posádkami na trať prologu Rallye Dakar, vedoucího z Džiddy do města Haʼil.

Loprais poslouchá češtinu

Na šestnáctý Dakar se chystá Aleš Loprais s kamionem Praga. Byl to on, kdo se postaral na Dakaru o poslední český medailový výsledek v kategorii kamionů. V roce 2007, kdy se naposledy závodilo v Africe, dojel na třetím místě.

Lopraisův navigátor Chalid Alkendi přešel na pozici manažera týmu. Jeho místo zaujal Jaroslav Valtr mladší, pokračovatel závodnické rodiny Valtrů, který má bohaté zkušenosti jako navigátor svého táty, ostříleného dakarského borce. Mechanikem zůstává zkušený Petr Pokora. „Musím být vděčný celému týmu za to, čeho se nám v posledních letech podařilo dosáhnout. Samozřejmě sníme o tom, že se dostaneme výš než na loňské páté místo! Do naší ‚Lady‘ jsme letos vložili hodně úsilí a pracovali na ní s láskou. Nasadili nový motor s mírně vyšším točivým momentem a výkonem, plus nové nastavení chlazení a stabilizace,“ popisuje technické změny jezdec.

S ohledem na finance nastoupí tým pouze s jedním vozem. „Jsme malý soukromý rodinný tým s omezeným rozpočtem, takže jsme pro nadcházející sezónu investovali do vylepšení nákladních vozů a nového motoru. S Jaroslavem Valtrem jsem dosud neměl možnost závodit, máme za sebou ovšem nějaké testování. Máme kompletně českou posádku, což znamená, že všichni v kabině mluvíme stejným jazykem. Poslední čtyři roky jsem měl anglicky mluvícího navigátora Khalida Alkendi, který se přesunul na pozici týmového manažera, protože s takovým odborníkem rozhodně nechceme přestat spolupracovat. Dakar mě baví pořád stejně jako před řadou let a obecně jsem rád, že se mohu zúčastnit tak jedinečného závodu, jakým je Dakar.“ konstatuje odhodlaně Aleš Loprais.

Vrátný se vrací

Po pěti letech se chystá Tomáš Vrátný k návratu na Dakar. Majitel a jezdec českého týmu se vrací do čela ambiciózního Fesh Fesh Teamu, který do Saúdské Arábie cestuje se čtyřmi kamiony. Sám Vrátný bude řídit Ford Cargo Evo 1, je to jediný Ford v kategorii. Po letech 2016 a 2018 nastoupí v českém týmu potřetí Albert Llovera z Andorry a bude řídit Iveco Powerstar upravené na ruční ovládání. S číslem 529 pojede Vaidotas Paskevicius se zcela litevskou nováčkovskou posádku ve voze Tatra Jamal Evo 1.

Šestačtyřicetiletý Tomáš Vrátný se zúčastnil v letech 2012 až 2016 pěti po sobě jdoucích ročníků v Jižní Americe a vždy to dokázal dojet do cíle. Jeho nejlepším výsledkem je 14. místo z roku 2015. Do vozu s ním usedne debutující polský navigátor Bartomiej Boba a funkci mechanika přijal Jaromír Martinec, který má na kontě již dvanáct účastí. V roce 2003 skončil druhý s Brazilcem Andre de Azevedem. Tým Fesh Fesh, který dříve vystupoval pod označením Bonver Dakar Project, přijel do Saúdské Arábie s 32 členy týmu a odhodláním dojet se všemi vozy do cíle v Džiddě.

Calvet přijde o premiéru

Tým Buggyra ZM Racing měl původně nasadit dva kamiony, ale nakonec pojede pouze s jedním. Řídit ho bude trojnásobný vítěz kategorie čtyřkolek Chilan Ignacio Casale, v kabině s ním bude dále navigátor a jeho krajan Álvaro León. Sestavu doplňuje český mechanik Tomáš Šikola.

Druhý kamion měl řídit při své dakarské premiéře Francouz Téo Calvet. „Před Vánocemi upadl při běhání v lese a vážně si poranil zápěstí. Vzhledem k charakteru zranění ruky padl návrh na speciální ortézu, Téo by do toho samozřejmě šel, nicméně aby toho nebylo málo, nakonec se stejně nakazil covidem a leží v horečkách. Je mi Téa líto. Máme na Dakaru velmi silnou sestavu, proto věřím v úspěch,“ uvedl na webu týmu majitel týmu Martin Koloc. Odstoupení Téo Calveta znamená také předčasnou stopku pro jeho české kolegy Davida Schovánka a Davida Hoffmanna.

