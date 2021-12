Rallye Dakar: Prokopův nový Shrek, Zapletal vůz nemění

Shodou okolností jsou oba závodníci držiteli nejlepších českých výsledků na Dakaru v kategorii automobilů. Zapletal byl sedmý v roce 2009 a o deset let později Prokop jeho výsledek o jeden stupínek vylepšil.

Prokop: Shrek na druhou

Pro letošní ročník soutěže byly vypsané pro nejvyšší kategorii T1 hodnocení T1 Ultimate, což se týká vozů s alternativním pohonem. Další třídou je T1+, ve které startují vozy s pohonem 4x4 se širšími a vyššími koly. Mají se tak srovnat rozdíly mezi velkými buginami a vozy s pohonem všech kol.

V případě Prokopova speciálu Ford Raptor RS Cross Country nahradila 16palcová kola s 32palcovými pneumatikami současná kola 17palcová s 37palcovými pneumatikami. Odpružení pak bude mít o sedmdesát milimetrů větší rozsah, z původních 280 tedy 350 milimetrů. Vůz je ve srovnání s loňským o 150 kilogramů těžší a váží kolem 2,2 tuny. Současně je o 200 milimetrů širší a o 300 milimetrů delší. Pohánět ho bude osvědčený pětilitrový atmosféricky plněný osmiválec z Mustangu.

„Po posledním Dakaru se začalo mluvit o úpravě pravidel, aby současná auta byla konkurenceschopnější vůči buginám. Podle informací, které k nám pronikly, jsme začali vyvíjet nový vůz. Pokud bychom čekali na oficiální zveřejnění předpisů v září, tak bychom nové auto určitě nestihli připravit a otestovat. Po testech a posledních poznatků začali mechanici stavět Shreka pro nadcházející ročník. Týden před Vánocemi jsme ho poslali letecky do Džiddy. Před startem budu mít pár dní na to, abychom ho otestovali a zvykali si na všechno, co nás čeká,“ vysvětluje Prokop poslední přípravy.

Jihlavský rodák startuje na Dakaru od roku 2016, kdy byl druhým nejlepším nováčkem. V lednu 2021 útočili se spolujezdcem Viktorem Chytkou na první pětku. Ovšem dva defekty a tři poškozené hnací hřídele v šesté etapě je nakonec srazily na deváté místo. Bylo to potřetí, co se 39letý jezdec dostal do první desítky a věří, že má dostatek rychlosti a schopností zlepšit šesté místo z ročníku 2019. Má za sebou bohatou kariéru v kategorii v mistrovství světa automobilových soutěží. Poprvé startoval na Rallye Monte Carlo 2009 a dosud absolvoval 129 podniků ve světovém šampionátu. Je juniorským mistrem světa 2009, vyhrál tři rychlostní zkoušky v šampionátua jeho nejlepšími výsledky jsou čtvrtá místa s Fordem Fiesta WRC z Německa 2013 a Argentiny 2015.

„Na Dakaru nepotřebujete být nejlepší v jedné etapě, ale potřebujete dobrou průměrnou rychlost během celé soutěže. S novým autem přichází toyota, audi s hybridem, bahrajn s jejich Hunterem T1+. Je skvělé vidět, jaká nás čeká konkurence. Minimálně prvních pětadvacet posádek může pomýšlet na první desítku. Pokud bude naše auto dostatečně silné, můžeme s těmito týmy bojovat. Bude to záležet na štěstí, absolvoval jsem dost Dakarů, abych to věděl. První desítka je základ a pak mluvím o první pětce, to je něco jako stupně vítězů,“ dodává Prokop ke svým šancím.

Zapletal: Od roku 2009 se hodně změnilo

Nejlepší výsledek své dlouhé dakarské kariéry si Miroslav Zapletal užil v roce 2009, kdy se rallye poprvé přesunula z Afriky do Jižní Ameriky. S pomocí spolujezdce Tomáše Ouředníčka dojel s Mistubishi L200 přerovský rodák na sedmém místě v hodnocení automobilů.

Jak ale vysvětluje pětapadesátiletý pilot, největší rallye světa prošla od té doby významnými změnami. Nejde jen o přechod na nový kontinent v roce 2020, ale také o výrazně vyšším nasazení bojovat tak, aby byl samotný závodník konkurenceschopným. Zapletal má v oblibě Saúdskou Arábii. Předtím, než před dvěma lety poprvé přivítala Dakar, v této zemi hodně závodil. Poté, co vynechal poslední tři ročníky v Jižní Americe, se v roce 2020 na Dakar vrátil s působivým 16. Místem. Jenže v sezoně 2021 musel předčasně odstoupit kvůli závadě na palivovém čerpadle.

Již třetím rokem v řadě doplní Miroslava ve svém Fordu F150 Evo Slovák Marek Sýkora, talentovaný spolujezdec a mechanik, který dříve závodil se svým otcem Jozefem. Mirek a Marek skončili letos druzí na Al Sharqiya Baja a na nedávné Hail Rally na osmém místě. Miroslav je již dlouhou dobu pravidelným účastníkem dálkových soutěží FIA a v hodnocení Světového poháru 2012 skončil dokonce druhý.

Zapletal začínal jako kluk s motorkami a endurem, než přesedlal na čtyři kola a nakonec debutoval na Dakaru v roce 2007. Z toho, co začalo jako koníček, se nakonec stala práce, když začal Miroslav stavět auta. Dosud vyrobil více než dvacet vozů v dílnách svého týmu Offroadsport. Závodění je nyní součástí jeho DNA a na Dakaru 2022 bude opět cílit na první dvacítku nejlepších.

„Do Dakaru se zapojilo hodně dobrých jezdců a konkurence je obrovská! S Markem jsme v pohodě. Je to skvělý mechanik, což je výhoda, když máme na trati technické problémy. Líbí se mi jeho klidný přístup k navigaci. Ve stresových situacích nepanikaří. Doufám, že spolu budeme pracovat ještě dlouho. Dakar 2022 jedeme se stejným vozem jako v předchozím ročníku, jen s drobnými úpravami. Vždy jsem rád, když dojedu na cílovou rampu. Pokud se mi podaří být tentokrát v první dvacítce, budu spokojený. Sezóna 2021 byla zvláštní kvůli přetrvávajícím problémům s Covid-19. Mnoho závodů bylo zrušeno, takže nejlepší moment sezony byl pokaždé, když jsem mohl startovat,“ shrnul své dojmy Miroslav Zapletal.