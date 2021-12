Rallye Dakar 2022 a detailní itinerář: Kudy vede trasa z Džiddy do Džiddy?

Soutěž je poprvé součástí mistrovství světa v dálkových soutěžích, které patří pod mezinárodní automobilovou (FIA) i motocyklovou federaci (FIM). Trasa měří 8 375 kilometrů a z toho je 4 258 kilometrů vypsáno do rychlostních zkoušek. Představujeme vám trasu tak, jak ji na svých webových stránkách uvádějí organizátoři soutěže.

1. ledna: Džidda – Hail (636 km celkově/19 km rychlostní zkouška)

Úvodní dovádění na prašných cestách a malých dunách nabídne účastníkům možnost otestovat vozidla. Určí startovní pořadí pro další etapu. Podle výsledků speciálu se bude řídit zvláštní ceremoniál na briefingu, na kterém si patnáct nejlepších v každé kategorii vybere od patnáctého k prvnímu startovní pozici pro speciál na další den.

2. ledna: Hail - Hail (546/334)

Hornaté krajiny severní části Saúdské Arábie přispívají ke kontrastům dakarské trasy. Speciál v písečných kolejích je prošpikován ďábelskými navigačními hádankami typickými pro tuto zemi. Důraz bude kladen na spolujezdce, protože každý soutěžící, který se pokusí jet zkratkou, bude okamžitě potrestán časovými penalizacemi.

3. ledna: Hail – Artavíjá (585/339)

První řetězce dun, které udají tón Dakaru 2022 a poskytnou příležitost uchazečům o špičkové umístění, aby se posunuli do popředí. Pokusit se rozhodnout soutěž v první den maratonské etapy je však riskantní. Jakmile zapadne slunce, jezdci a posádky budou moci počítat pouze s pomocí v servisním parkovišti bez asistence mechaniků.

4. ledna: Artavíjá – Kajsumá (554/368)

První část speciálu nabídne vydatnou porci písku. Rychlejší druhá část se z technického hlediska zdá jednodušší, nekonečné křižovatky mohou způsobit, že soutěžící budou chybovat a ztrátí čas změnami směru a hledáním orientace. Správná péče o pneumatiky bude zásadní pro dokončení maratonu bez nepříjemných překvapení.

5. ledna: Kajsumá – Rijád (707/465)

Dakar míří na jih do hlavního města Rijádu. Nejdelší speciál rallye důkladně prověří posádky změnami terénu. Nejdříve to bude úsek rychlých tratí dlouhý téměř 200 kilometrů, střední část s řetězci dun různých velikostí a pak přijde kamenitý závěr. Zvláště když závodníci musí překonat jedno vyschlé koryto řek za druhým. Bude to jedna z nejtvrdších prověrek prvního týdne.

6. ledna: Rijád – Rijád (563/348)

Účastníci Dakaru zamíří na východ od Rijádu, aby se vypořádali se speciálem, který představuje náhlou změnu ve srovnání s předchozími. Polní cesty posypané kameny v první části etapy prověří zejména kumšt motorkářů. Ovšem na dlouhou dunovou část, která se táhne téměř 80 kilometrů, si budou muset něco nechat v nádrži. Při surfování po dunách budou potřebovat každou kapku benzinu.

7. ledna: Rijád – Rijád (635/421)

První týden zakončí druhá etapa smyčky kolem Rijádu, která prozkoumá západ od hlavního města. Navigátoři budou muset být ve zvýšené pohotovosti, aby mohli procházet sítí křižovatek v první části speciálu. Duny se poprvé objevují v polovině etapy, kde čeká moře členitého písku dlouhé asi 40 kilometrů. Kdo zde získá výhodu, bude si ji moci ve finále dotáhnout na rychlých tratích.

8. ledna: Den odpočinku – Rijád

Pro mnohé je den odpočinku důležitým mezníkem. Ať se stane cokoli, bude načase, aby všichni zhodnotili svou strategii a čas moudře využili k vyváženému zotavení, Pro opozdilce, kteří budou mít hodně práce na vozidlech, to bude kratší odpočinek. Mnoho času však nebude a všichni se soustředí na náročnou druhou část soutěže.

9. 1. Rijád – Dawadmí (700/401)

Dakar vstoupí na neprobádané území. Tato cesta průzkumu začíná asi 100 kilometry intenzivního cvičení v dunách, které prověří ovladatelnost auta a jeho řízení. Bludiště tratí může některé posádky dostat za hranice zlomu!

10. ledna: Dawadmí – Vadí ad-Davásir (828/394)

Pískem nabitá trasa do jižní části Saúdské Arábie je jednou z těch etap, které se vlečou téměř do nekonečna. Prvních 200 kilometrů speciálu nebude nic jiného než písek a duny, kam až oko dohlédne, protože závodníci budou přeskakovat z jednoho údolí do druhého. Krajina se nakonec změní na konci dne… Mnoho účastníků bude dojíždět ve složitých podmínkách až za tmy.

11. ledna: Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir (490/287)

Smyčka kolem Vadí ad-Davásiru začne později než obvykle, aby zůstali ve hře opozdilci z předchozího dne. V tomto okamžiku se vytrvalost závodníků a jejich strojů stane rozhodujícím faktorem. Přítomnost hor a stop, které se vinou kolem kaňonů, bude vyžadovat jiný přístup. I když bude méně písku, tato etapa je stále náročná, a to nejen kvůli navigaci.

12. ledna: Vadí ad-Davásir – Biša (757/374)

Tento speciál je obzvláště šetrný k očím. Bohatá tapisérie krajin a barev udrží diváky v úžasu, zatímco soutěžící si užijí to, co bude bezpochyby jedním z nejrychlejších speciálů letošního ročníku. Je třeba mít na paměti, že spěch způsobuje plýtvání časem. Zejména pokud jde o navigaci po nesčetných křižovatkách, které jsou typickým znakem saúdských cest.

13. ledna: Biša - Biša (500/345)

Před smyčkou kolem Bišy, která má potenciál převrátit pořadí, nebude nic jisté. Jedná se o největší technickou výzvu v závěrečné části soutěže. Vozidla stráví zhruba polovinu etapy na dunách všech tvarů a velikostí. A to včetně nejměkčích, které má poušť v zásobě. Bude to poslední velký boj!

14. ledna: Biša – Džidda (676/163)

Zatímco duny jsou za námi, většina tratí v závěrečné speciálce je stále písečná. Cvičení dělá mistra a se všemi zkušenostmi získanými od startu rallye je každý připraven si to užít naplno. Cesta k pobřeží Rudého moře a na konečné podium na nábřeží v Džiddě vede ještě dlouhá cesta.