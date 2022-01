Rallye Dakar 2022 – Tůma: „Splnil se mi sen!“

V nejtěžší motoristické soutěži světa, kterou v jeho kategorii oficiálně dokončila jen třetina závodníků, těžil hlavně z precizní jízdy a dobré navigace. „Je to super. To se ani nedá vyjádřit slovy, že se povedlo takové krásné umístění. Až na pár drobností se mi tentokrát vyhnuly větší problémy. Splnil se mi sen,“ uvedl závodník BARTH Racing Teamu.

Při svém posledním Dakaru před dvěma lety vydřel po řadě defektů senzační deváté místo. Už tehdy to byl velký úspěch. Letos ho ale dokázal ještě parádně vylepšit. „Před startem jsem si přál být do pátého místa, a to se povedlo. Samozřejmě člověka drobet mrzí, že to není bedna, ale dobře si uvědomuju, že ta konkurence je tady obrovská, a že kdyby spoustu soupeřů nezastavily technické potíže, že by to takhle vysoko asi nebylo. Takové umístění se už nemusí opakovat,“ řekl skromně českokrumlovský rodák.

Znovu se ukázalo, že na Dakaru číhá nebezpečí na každém kroku a stát se může cokoliv. Zvlášť když organizátoři na Arabském poloostrově pro závodníky připravili 8375 kilometrů, z nichž 4258 km bylo měřených. „Byl jsem na Dakaru počtvrté a musím říct, že tolik závodních kilometrů jsem na něm ještě asi nezažil. Únava na mě začala padat už před dnem volna, takže ty dny po něm byly kruté. Vyčerpaný jsem asi i teď, ale hřeje mě to čtvrté místo, takže si to moc neuvědomuju,“ prohlásil.

Leckomu by se možná roztřepala kolena, ale Tůma před startem poslední etapy nervozitu necítil. „O den dříve to bylo jiné, to jsem nervózní byl. Věděl jsem, že mě čeká asi rozhodující den, takže mi to trochu vlezlo do hlavy. Ale dnes už to bylo v pohodě. Neměl jsem strach. Řekl jsem si, že pojedu v klidu a nebudu to přehánět,“ nastínil. Jenže dlouho to nevydržel. „První část vedla hodně po kamenech, tam jsem si to hlídal. Pak jsem na to však šlápl. Chtěl jsem být brzo v cíli,“ žertoval.

Na jednom místě však přeci jen trochu zaváhal. Ovšem nemohla za to žádná nástraha na trase, ale vrtulník. „Všiml jsem si, že mě natáčí, tak jsem chtěl jet trochu na efekt. Tolik mě to rozptýlilo, že jsem si zapomněl pohlídat navigaci a dvě stě metrů jsem si zajel,“ smál se Tůma.

„Úmrtnost“ čtyřkolkářů na Dakaru byla v tomto ročníku obrovská, jemu se zásadní trable vyhnuly. Možná i proto, že na svou Yamahu Raptor pojmenovanou Daky příliš netlačil a před každou etapou dbal na sebemenší maličkost. „Věděl jsem, že nesmím nic podcenit. Velkou roli hraje samozřejmě i štěstí. Trochu mě trápil naprasklý rám a na konci jedné etapy mi odešlo těsnění. Cákalo to z toho, ale včas jsme to s mechanikem podchytili a naštěstí vyřešili. Daky mě podržela a dovezla do cíle,“ radoval se. „Ale i kdyby nějaký vážnější problém nastal, jen tak bych to nevzdal. Jsem zvyklý za každé situace bojovat. Sice šla jednou čtyřkolka do kotrmelce a musel jsem z ní za jízdy vyskočit, ale jinak si myslím, že jsem se nepříjemnostem tentokrát vyhnul.“