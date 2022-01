Rallye Dakar 2022 v cíli: Tůma čtvrtý, Macík sedmý

Poslední etapa soutěže měřila sice 676 kilometrů, ale samotný měřený úsek byl dlouhý 163 kilometrů. Pokud nepočítáme úvodní prolog, jednalo se o nejkratší speciálku letošního ročníku.

Drsné poslední kilometry

Parádní druhé místo vybojovala v závěru soutěže posádka týmu Big Shock! Racing pod vedením Martina Macíka. Navíc si polepšili o jedno místo v průběžném pořadí o pouhých 23 sekund v jejich prospěch. Byl to jejich druhý pódiový výsledek v tomto ročníku, když byli v 9. etapě na třetím místě. Letošním Dakarem ale jízda jejich žlutého kamionu nekončí. Závodit se bude dál. Už v březnu v Abú Dhabí, kde bude tým Big Shock! Racing sbírat další body v rámci světového poháru.

„Jsme v cíli Dakaru a máme druhé místo v etapě. Bylo to drsných posledních sto šedesát kilometrů přes rozbitá řečiště. Celý letošní Dakar byl náročný. Ale zvládli jsme ho a jsme v pořádku v cíli. Děkuju klukům v posádce, děkujeme všem fanouškům, kteří při nás stojí v dobrém i zlém. Díky patří rodinám, všem klukům v týmu, mechanikům za to, jak dřeli a jak skvělou práci odvedli, tátovi, Martinovi Pabiškovi, posádce Martina Šoltyse, přátelům. A také všem našim milým sponzorům a partnerům, kterých si moc vážíme,“ řekl Martin Macík.

Nebyl to nejhezčí Dakar

Po problémech v desáté etapě, kdy ztratil téměř pět hodin opravou převodovky, dokázal Martin Prokop zabojovat. Na posledních měřených kilometrech dosáhl na třinácté místo v etapě a celkově skončil čtyřiadvacátý. „Doufali jsme v desítku, byli jsme i v boji o pětku. Ale Shrek se zastavil víc, než jsme chtěli. Dobojovali jsme to, jsme v cíli, což je taky těžký úkol. Nebyl to nejhezčí Dakar, ale byl nejrychlejší. Byl to blázinec a naše auto na to rozhodně nebylo připravené. Musíme se zlepšit a mít lepší vůz, abychom pořád nebrečeli, že to rychleji nejede," uvedl Prokop.

Patříme sem, rychlost máme

Český jezdec týmu Orion – Moto Racing Group Martin Michek má za sebou nejtěžší ročník ze tří, které stihl na Dakaru odjet. Desátým místem z loňska si nastavil laťku vysoko. Hned v první etapě však bloudil. V sedmé etapě opravoval palivové čerpadlo, před další etapou ho srazil nepozorný řidič. V jedenácté mu po skoku praskl ráfek a čtyři hodiny čekal na pomoc. Rychlost dokázal dvěma devátými a jedním desátým místem v etapě.

„Pocity jsou odlišné od předchozího roku, ale silné. Minulý rok jsem vybojoval historický výsledek pro český motorsport, letos jsem rád, že jsem v cíli. Zažil jsem toho opravdu hodně. Bylo tam šestnácté a sedmnácté místo na dohled, ztrácel jsem šest pět minut. Říkal jsem, že to zkusíme, co kdyby se povedla ta první patnáctka. To nakonec nevyšlo. Mě ale zajímají boje a závodění. Od toho jsme tady,“ shrnul Michek hodnocení ročníku.

Samozřejmě nezapomněl ani na Juana Pugu, který mu předposlední den věnoval přední kolo svého motocyklu, aby mohl český závodník pokračovat. „Když mi pomohl ekvádorský závodník, ukáply slzy. Po příjezdu do cíle jsem viděl poslední dva motorkáře, jak se objímají a jásají, že jsou po osmi hodinách v bivaku. To mě vrátilo na zem. Odehrálo se toho opravdu moc, prošel jsem si peklem. Když jsem dokončil etapu, tak jsem byl mezi desátým a patnáctým místem, což je skvělé. Patříme sem, rychlost máme. Je potřeba nějaké věci dopilovat. Dával jsem do závodu srdce. Letošní konec je jiný, ale také krásný,“ dodal Martin Michek.

Dost složitá navigace

Po sedmi startech v kategorii motocyklů zvolili klasifikaci Original by Motul, která je určená pro jezdce, kteří nemají k dispozici mechanika. Motocykl si musel opravovat sám. Druhé místo v tomto hodnocení a třicáté celkově lze rozhodně považovat za velký úspěch.

„Bylo to strašně moc dlouhé, ale poslední dny rychle utekly. Cítím se, že bych měl zítra závodit. Jsem rád, že jsem dobojoval druhé místo. Motorka vydržela a nebyly žádné zásadní technické problémy. Samotná kategorie mi dávala přes prsty, musel jsem improvizovat během závodu a také pomáhat Martinovi,“ uvedl Engel a na adresu organizátorů dodal: „Musím pochválit organizátora, že udělal navigaci o dost složitější. Bylo to letos fakt těžké. Také z toho důvodu, že nás pustil do velkých dun, což jsem nečekal. Psychicky jsem to zvládl, vždycky si podařilo dát motorku rychle dohromady. Nevím, co bude do budoucna. Tuhle kategorii by prý měli rušit.“

Zemřel mechanik od PH Sport

Ani letošní ročník Rallye Dakar se neobešel bez ztrát na životech. Při dopravní nehodě v pátek zemřel mechanik týmu PH Sport Quentin Lavallée z Francie, který se na slavné soutěži staral o vůz krajana Rudyho Jacquota startujícího v kategorii Klasik. Dvacetiletý Lavallée řídil doprovodný vůz, který se při cestě do cílového města rallye Džiddy srazil s kamionem.

K nehodě došlo před polednem, podle krátké tiskové zprávy pořadatelů byl Lavalléeho spolujezdec Belgičan Maxime Frere převezen zraněný do nemocnice

Celkový počet úmrtí na Rallye Dakar se v různých zdrojích liší, podle dostupných údajů v ní od roku 1979 přišlo o život kolem 80 lidí. Závodníků bylo dosud 27, zbytek tvoří doprovod, novináři a diváci. V roce 1986 nepřežil v průběhu závodu havárii vrtulníku zakladatel dakarské rallye Thierry Sabine.

Výsledky – 12. etapa

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Honda) 1:40:00; 2. Price (Aus./KTM) +18 s; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +29 s; … 14. Michek (ČR/KTM) +6:17; 34. Brabec (ČR/KTM) +16:06; 36. Engel (ČR/KTM) +17:26.

Čtyřkolky: 1. Moreno (Arg./Yamaha) 2:14:13; 2. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:43; 3. Medeiros (Braz./Yamaha) +7:42; 4. Tůma (ČR/Yamaha) +19:24.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q E-tron) 1:36:08; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +1:31; 3. Terranova, Oliveras Carreras (Arg., Šp./Toyota Hilux Overdrive) +2:58; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +5:31; 29. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +13:57.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 1:48:46; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +1:23; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +8:52; … 11. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +22:35.

SSV: 1. Baciuska, Mena (Lotyš., Šp./Can-Am Maverick XR5) 1:51:15; 2. De Oliveira, Justo (Braz./) +3:23; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +5:47.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 1:42:41; 2. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/Iveco) +32 s; 3. Casale, Leon, Šikola (Chile, Chile, ČR/Tatra Buggyra) +1:01; … 8. Loprais, Pokora, Valtr ml. (ČR/Praga) +7:10; 28. Tomeček, Paďour, Funaioli (ČR, ČR, It./Tatra) +57:43.

Výsledky jsou neoficiální.

Konečné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./Gas Gas) 38:47:30; 2. Quintanilla (Chile/Honda) +3:27; 3. Walkner (Rak./KTM) +6:47; … 23. Brabec (ČR/KTM) +3:12:39; 30. Engel (ČR/KTM) +4:56:41; 36. Michek (ČR/KTM) +6:30:40.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 50:00:51; 2. Moreno (Arg./Yamaha) +2:21:11; 3. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:27:25; 4. Tůma (ČR/Yamaha) +8:08:47.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 38:33:03; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +27:46; 3. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +1:01:13; … 23. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +6:36:11; 24. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +6:44:09.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) 45:50:51; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +51:28; 3. Gutierrez Herrerová, Cazalet (Šp., Fr./0T3-01) +4:34:43; … 25. Macháček, Vyoral (Buggyra Can-Am) +32:21:59.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 47:22:50; 2. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can- Am Maverick XR5) +2:37; 3. Baciuska, Mena (Lotyš., Šp./Can-Am Maverick XR5) +15:18.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 41:37:34; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +9:58; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +1:11:11; … 7. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/Iveco) +4:44:11; 21. Loprais, Valtr ml., Pokora (ČR/Praga) +34:53:53; 23. Tomeček, Paďour, Funaioli (ČR, ČR, It./Tatra) +52:38:12; 26. Casale, Leon, Šikola (Chile, Chile, ČR/Tatra Buggyra) 75:13:27.

Výsledky jsou neoficiální.