Rallye Dakar 2023 – 11. etapa: Prokop je šestý a blíží se historii

Tohle jsou pravé dakarské kulisy – kam oko dohlédne, tam jsou vidět pouze duny a písek. Saudskoarabská poušť Rub al-Chálí měří asi 1000 kilometrů od východu k západu, celkovou plochou předčí Nizozemsko, Belgii a Francii dohromady. „Je to fakt pecka, vypadá to tady krásně,“ básnil o Pusté končině Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion - Moto Racing Group. „Sice v pět hodin ráno jsme měli dlouhé kalhoty a rukáv, ale od osmé hodiny se udělá vždycky velké vedro. Pravá a nádherná poušť.“

Spanilá jízda Loeba

Devítinásobný mistr světa v automobilových soutěžích Sébastien Loeb předvádí v posledních dnech neuvěřitelný koncert a v kategorii automobilů vyhrál již čtvrtou etapu v řadě. V té jedenácté předvedl dokonalou one man show, když vedl od prvního mezičasu až do cíle. V průběžném pořadí je sice stále třetí, ale od druhé příčky ho dělí pouhých 9:37 minuty.

Český jezdec Martin Prokop byl v etapě desátý, což je jeho druhý nejlepší dílčí výsledek v letošním ročníku. Posunul se na šesté místo, čímž se dostal na úroveň jeho dakarského maxima z roku 2019. Na pátého Jihoafričana Giniela de Villerse, který je továrním pilotem Toyoty, ztrácí 39:41 minuty. Před sedmým Francouzem Romainem Dumasem, jehož ve čtvrtek předstihl, má k dobru 9:55 minuty. „Byla to etapa plná velkých dun a z našeho pohledu super zajímavá. Šlo to bez problémů, užili jsme si to. Auto maká a doufejme, že je v pohodě, protože tady nemáme mechaniky,“ řekl Prokop ve videopozdravu na svém Facebooku.

Michek druhým netovárním jezdcem

Čtvrtá největší poušť světa naplno odhalila své krásy. „Pustá končina“ nabízí nekonečný pohled na pískem zaváté kopce a nyní se v ní v motocyklové kategorii odehrávají velmi těsné souboje. I když Martin Michek v jedenácté etapě dojel pouze devět minut za nejrychlejším, stačilo to na 16. místo. V průběžném pořadí klesl na třinácté místo.

Také Michek si pochvaluje unikátní prostředí, i když jízda v takovém terénu není rozhodně jednoduchá. „Všude samé měkké duny, je to v nich fakt ostrý. Motorka se tam hodně zapichuje, člověk musí být neustále ve střehu. Jsem rád, že jsem to dojel v klidu a v pohodě,“ popisoval Michek, kterého překvapila obrovská vyrovnanost mezi jezdci. „Jede se pila až na hrot.“

To však jen potvrzuje, že právě motocyklová kategorie je na dakarské rallye nejprestižnější, figuruje v ní nejvíce továrních značek. „Mají o ní zájem jak skvělí závodníci, tak „fabrické“ týmy. Byli jsme se podívat ke trati a opravdu jezdci nevynechají ani jeden metr, ve kterém mohou letět naplno. Navíc když v této poušti rychlostně zpomalí, mohou zapadnout. Je to tu hodně zrádné,“ dodal Krajčovič z českého týmu Orion – Moto Racing Group.

V první patnáctce celkového pořadí jsou pouze tři jezdci ze soukromého týmu. A to na devátém místě Američan Mason Klein z BAS World KTM Racing, poté právě Michek a za ním pak na čtrnácté příčce Slovák Stefan Svitko ze Slovnaft Rally Teamu. Michek má také velkou výhodu, v této poušti už jel v minulém roce. V rámci Abu Dhabi Challenge se tu konal závod v rámci mistrovství světa dálkových rallye. „Určitě z toho těží, i když ta soutěž vedla po jiné trase. Věděli jsme, do čeho ale jdeme a uzpůsobili jsme k tomu přípravu,“ dodal šéf českého týmu Ervín Krajčovič.

Macík drží třetí místo

V kategorii kamionů bojují po vynuceném odstoupení Aleše Lopraise o vítězství dva nizozemští piloti. Vedoucí Jan Van Kasteren měl v jedenácté etapě problémy a jeho náskok před krajanem Martinem Van den Brinkem se zmenšil na 1:12 minuty. Třetí zůstává český trucker Martin Macík, který dojel v etapě druhý a na celkovém třetím místě ztrácí 47:46 sekundy. „Bylo to mazec od začátku. Všichni se mi zdáli ustrašení, takže se jelo na pohodičku. Byly nepříjemné duny s obrovskými výjezdy v měkkém písku. Na 80. kilometru jsem si ale vybral špatnou stopu a v plné rychlosti jsme skočili do dvoumetrové díry. Nevydržely to tlumiče, museli jsme se jet pak krokem bez nich, ale zase jsme neudělali žádnou chybu, zatímco ostatní ano,“ popsal Macík průběh jedenácté etapy.

Účastníci se musejí dnes obejít bez servisu mechaniků. V pátek je čeká druhá část maratónské etapy, která měří 375 kilometrů, z toho je 185 měřených. Tato etapa se zaměří na taktické schopnosti jezdců, jezdců a posádek. Komu se podaří překročit tenkou hranici mezi tím, aby na své vozidlo příliš netlačil a neztrácel příliš mnoho času na agresivnější soupeře? Odpověď přijde po festivalu dun ve druhé polovině maratonské etapy.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 11. etapa

Motocykly: 1. L. Benavides 2:57:59; 2. Sanders (Aus./Gas Gas) +1:38; 3. Price (Aus./KTMú) +1:56; … 16. Michek (ČR/KTM) +9:06; 39. Brabec (ČR/KTM) +37:17; 43. Pabiška (ČR/KTM) +42:57.

Čtyřkolky: 1. Mederios (Braz./Yamaha Raptor 700) 3:50:47; 2. Giroud (Fr./Yamaha Raptor 700) +6:09; 3. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +8:36.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 12:56:14; 2. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive Hunter) +2:16; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron E2) +2:26; … 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +10:39; 64. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +1:02:41.

T3 Prototype: 1. Porem, Sanz (Port./Šp./Yamaha X-Raid YTD 1000 R) 3:19:11; 2. Ferreira, Palmeiro (Port./Yamaha X-Raid YTD 1000 R) +20 s; 3. Casale, Leon (Chile/Yamaha X-Raid YTD 1000 R) +22 s; … 16. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +31:58.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Litva, Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 3:25:13; 2. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +37 s; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) +2:38.

Kamiony: 1. Martin Van den Brink (Niz./Iveco) 3:39:52; 2. Macík (ČR/Iveco) +18:08; 3. De Baar (Niz./Renault) +18:18; … 5. Valtr (ČR/Tatra) +33:50; 7. Šoltys (ČR/Tatra) +38:12; 12. Vrátný (ČR/Tatra) +1:35:07.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Howes (USA/Husqvarna) 38:47:43; 2. Price (Aus./KTM) +28 s; 3. K. Benavides (Arg./KTM) +2:44; … 13. Michek (ČR/KTM) +1:23:09; 33. Brabec (ČR/KTM) +7:12:28; 40. Pabiška (ČR/KTM) +9:49:39.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha Raptor 700) 48:31:56; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +1:20:23; 3. Copetti (USA/Yamaha Raptor 700) +2:07:18.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +38:16:33; 2. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hiilux Overdrive) +1:21:04; 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:30:41; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:53:59; 54. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +13:55:38.

T3 Prototype: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) 45:19:15; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +55:54; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Grallyteam OT3) +1:28:19; … 11. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +8:37:03.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Litva, Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 46:42:42; 2. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +4:17; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) +14:18.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) +47:02:12; 3. Martin Van den Brink (Niz./Iveco) +1:12; 3. Macík (ČR/Iveco) +47:46; 4. Valtr (ČR/Tatra) +2:35:08; 5. Šoltys (ČR/Tatra) +5:17:28; 8. Vrátný (ČR/Tatra) +11:14:51.

Výsledky jsou neoficiální.