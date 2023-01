Rallye Dakar 2023: Jezdci podporují Aleše Lopraise

První Čech ve formuli 1 Tomáš Enge absolvoval dakarskou soutěž v roce 2021 za volantem buginy.

„Neustále si kladu otázku: Proč, proč tam ten fanoušek byl? Tohle byl opravdu velký hazard a ten člověk tam neměl co dělat. Bohužel na to doplatil on i Aleš Loprais. Dakar je tak rozlehlý závod v terénu a posádky volí svou stopu podle navigací i vlastního úsudku. Závodní auto nebo motorka se tak může objevit prakticky na kterémkoliv místě. Přirovnal bych to k tomu, jako byste si chtěli udělat fotku na normální silnici, stoupli si na dělící středovou čáru a mysleli, že vás všichni uvidí.“

Video se připravuje ...

Pošesté jede Dakar Jaroslav Valtr, jehož nejlepším výsledkem je 8. místo z roku 2019. Letos startuje za tým Tatra Buggyra ZM Racing. Jeho syn Jaroslav je členem Lopraisovy posádky.

„Ani jsem neměl chuť závodit. Pro nás piloty je to strašně nepříjemná věc. Moc mě to mrzí, je mi líto, že tento pán přišel o život, ale je to prostě nezodpovědnost. Já to vidím dnes a denně z kabiny, že přede mnou uskakují lidé. Vůbec si neuvědomují, že já kolikrát nejsem v písku auto schopný ani řídit. Když zatočím volantem, trvá to čtyři až pět metrů než auto zareaguje. Na levou stranu dva metry od auta vůbec nic nevidím, nevidím ani čtyři až pět metrů před auto. Je to strašně nepříjemné. Vím, jaký Aleš je, a je mi jasné, že kdyby věděl o tom, co se stalo, okamžitě by zastavil a pomohl by.“

Bývalý motokrosový jezdec a manažer Ervín Krajčovič šéfuje týmu Orion – Moto Racing Group již na desátém ročníku Dakaru.

„Každá takováhle událost je strašná tragédie. Je nám líto toho člověka, jeho blízkých i Aleše Lopraise. Závod měl fantasticky rozjetý a mohl si splnit sen. Představa, že vám něco takového stane, je příšerná. Dbát na svou bezpečnost je zodpovědnost každého člověka, který tu je. Stoupnout si pod dunu je zkrátka hloupost. Letos je tu diváků opravdu hodně. Je to fajn, protože to dělá lepší atmosféru, ale je potřeba řešit i to, jak kontrolovat jejich bezpečnost. Byli jsme svědky toho, když organizátoři rozháněli fanoušky do jedné lokace, kde je měli pod kontrolou. Doufám, že se už nic takového opakovat nebude.“

Deset účastí na Rallye Dakar má za sebou Martin Kolomý, který dokázal vyhrát dvě etapy. Letošní ročník samozřejmě sleduje.

„Je to hrozná smůla. Ten divák tam neměl co dělat. Připadne mi, jako by si vůbec neuvědomoval, na jakých závodech je. Je to neštěstí, a to nejen pro toho člověka, který tu dnes není, ale i pro pilota, který s tím bude muset žít celý zbytek života. Aleš je můj kamarád a vůbec mu tu situaci nezávidím. Smůla navíc je, že tu kolizi vůbec neviděl. Věřím, že by jinak okamžitě zastavil. Lidé si myslí, že vidíte před auto, za auto, ale tak to vůbec není. Můžete si to představit tak, jako byste se s autem chtěli vyškrábat na strom. Strom se ale najednou zlomí a vy začnete padat za hranu dolů. Absolutně nemáte šanci vidět, co se děje. Myslím, že Aleš je ten typ člověka, ve kterém taková událost zůstane. Obávám se, aby se k tomu závodění měl vůbec ještě chuť vrátit.“