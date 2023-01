Rallye Dakar 2023 – 7. etapa: Prokopovi praskl výfuk, Macík kurtoval kabinu

V sobotu byla na programu pozměněná etapa mezi Rijádem a Davadmí, jejíž součástí byla rychlostní zkouška dlouhá 333 kilometrů. Po ní posádky přenocují v Davadmí bez svých doprovodů. Přesto nejde o klasickou maratonskou etapu, po které se musí soutěžící zcela obejít bez asistence, neboť na trati spojovacího úseku mezi cílem rychlostní zkoušky a bivakem v Davadmí byla zřízena servisní zóna, v níž měli mechanici dvě hodiny na opravu závodních strojů.

Následně jezdci a posádky dojeli do Davadmí, kde svou techniku zanechali až do nedělního rána v uzavřeném parkovišti. „Etapa byla pro motorky a čtyřkolky zrušena kvůli počasí. Nějakých 470 kilometrů mají přejezd do bivaku, kde přespí pouze závodníci. Osmá speciálka bude zase v neděli do Rijádu, kam přijedou a devátého ledna tam bude volný den. Poté nás čeká peklo ve vyprahlé pustině plných dun,“ referoval Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

Loprais brnkal na nervy

Loprais v předchozí etapě zabrnkal na nervová vlákna všem svým fanouškům, když ztratil 26:40 minuty. „Udělal jsem chybu, když jsem se rozhodl vyjet jednu velkou dunu, jenže jsme neměli dostatečný rozjezd a nepodařilo se mi to. Stálo při nás štěstí, protože jsme tam mohli zůstat podstatně déle. Pak jsme se snažili stahovat, co to šlo,“ popsal Loprais situaci. V průběhu sedmé etapy měl jednou čtvrtý mezičas, ale jinak se vždy držel na druhém místě. A druhý dojel v etapě za vítězným Nizozemcem Janem Van Kasterenem (Iveco).

První polovinu etapy byl mezi kamiony nejrychlejší Martin Macík, ale nakonec dojel sedmý se šestnácti minutami ztráty. „Začátek byl špičkový. Předjeli jsme pár soupeřů, v dunách se honili s Van Kasterenem. Jednou udělal chybu on, jednou já. Bohužel později nás zpomalily dvě zastávky. Nejprve se uvolnil vlnovec na trubce, to nás stálo pět minut. Bohužel osmdesát kilometrů před cílem povolil kovový materiál, který drží kabinu. Museli jsme to celé ukurtovat a pak jeli krokem,“ vylíčil Macík své trable.

Neslyšel navigátora

Kategorii automobilů vyhrál Al Radži, který o den dříve ztratil pět hodin a průběžně je šestadvacátý. Z pátého na jedenadvacátého se propadl Švéd Mattias Ekström (Audi RS Q e-tron E2), když v sedmé etapě ztratil 201 minut. Lídr průběžného pořadí Nasser Al-Attiyah (Toyota GR DKR Hilux) sice ztratil dvacet minut, ale přesto má na druhého v pořadí hodinový náskok.

Osmé místo v celkovém pořadí udržel Martin Prokop (ORLEN Benzina Team). „Byla to hodně rychlá a prazvláštní etapa. V mokrých kolejích se nám úplně nedařilo držet tempo. Pak přišla kamenitá pasáž se spoustou odboček. Bohužel nám odešel další výfuk a špatně jsem slyšel navigaci, takže se nám nepovedlo trefit pár odboček a trochu jsme bloudili. Před další etapou musíme Shreka důkladně prohlédnout,“ uvedl Prokop.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 7. etapa

Automobily: 1. Al Radži, Von Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 3:06:23; 2. Zala, Fuza (Lotyš., Port./Prodrive Hunter) +8:54; 3. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive Hunter) +10:15; … 18. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +23:08; 33. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +48:50.

T3 Prototype: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5) 3:39:37; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +1:45; 3. Ferreira, Plameiro (Port./Yamaha X-Raid YZR 1000 R) +1:58; … 38. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +1:53:51.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) 3:45:34; 2. Batista, Mota (Braz., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +1:03; 3. Seaidan, Kuzmič (S- Arábie, Spoj. Arab. Emiráty) +2:51.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 3:35:10; 2. Loprais (ČR/Praga) +3:42; 3. Vadenbrink (Niz./Iveco) +6:19; … 5. Valtr (ČR/Tatra) +6:51; 7. Macík (ČR/Iveco) +16:16; 13. Šoltys (ČR/Tatra) +56:29; 14. Vrátný (ČR/Tatra) +58:30.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +27:26:23; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +1:01:04; 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hiilux Overdrive) +1:11:24; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor :55.RS Cross Country) +2:17:26; 64. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +11:18:33.

T3 Prototype: 1. 1. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) 31:43:12; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +8:29; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +1:02:55; … 11. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +7:09:34.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 3308:46; 2. Marek Goczal, Marton (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +5:42; 3. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +6:23.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 32:22:56; 2. Martin Vandenbrink (Niz./Iveco) +3:00; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +22:21; 4. Macík (ČR/Iveco) +43:24; 5. Valtr (ČR/Tatra) +1:52:19; … 7. Šoltys (ČR/Tatra) 3:58:34; 10. Vrátný (ČR/Tatra) +8:4:39.

Classic: 1. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ 71) 26 bodů; 2. Morera, Ruba (Šp./Toyota HDJ80) 29; 3. Van Rompuy, Michel Goris (Bel./Toyota Land Cruiser HDJ80) 36; … 7. Klymčiw, Conger (ČR, USA/Škoda 130 LR) 41; 37. Martinez, Zubor (ČR/Toyota Land Cruiser) 263; 38. Roučková, Kopřiva (ČR/Suzuki Samuraj) 277; 46. Kazarka, Kalina, Zachar (Slov., ČR, Slov./Tatra Puma T815) 399; 54. Vávra, Vala (ČR/Nissan Patrol GR Y60) 1502.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky všech etap zde: