Rallye Dakar 2023 – 5. etapa: Loprais podruhé vyhrál a vede

Do další etapy už nenastoupila posádka Workoutland Racing Teamu ve složení Karel Trněný a Milan Horyl. Po větším nárazu při doskoku na předek auta „křuplo“ navigátorovi v zádech a byl transportován vrtulníkem na vyšetření. Trněný i Horyl jsou nakonec v pořádku, ale nemůžou dál pokračovat. A to i kvůli technickým problémům jejich Fordu F-150.

Loprais jako ryba ve vodě

Pátá etapa měřila 649 km a zavedla soutěžící severně od Háilu. Aleš Loprais s Jaroslavem Valtrem ml. a Petrem Pokorou si přímo na trati užili souboje s mladým Mitchelem van den Brinkem, ale s ohledem na dosavadní vývoj závodu je zajímalo hlavně počínání Mitchelova otce Martina. Zkušený Nizozemec ráno opouštěl bivak jako druhý muž průběžné klasifikace, a jeho odstup od vedoucího Lopraise navíc po noční úpravě časů dosažených v předchozích dnech klesl z 27 na 15 minut.

Zatímco posádka Instaforex Loprais Teamu držela na čtvrteční speciálce velmi konstantní tempo, Martin van den Brink postupně zrychloval a duel dvou vedoucích kamionů příjemně zdramatizoval. Ve druhé polovině měřeného úseku oba vozy dělilo na mezičasech vždy jen několik sekund. Závěr však lépe zvládla Praga V4S DKR se startovním číslem 508, jejíž osazenstvo po 374 měřených kilometrech a více než pěti hodinách závodění udolalo své nizozemské soupeře rozdílem pouhých 16 sekund.

Aleš Loprais vyhrál dakarskou etapu už pojedenácté a celkově nyní před van den Brinkem vede o 15 minut a 22 sekund. Třetí Janus van Kasteren ztrácí téměř 52 minut. „Sice jsme nevyhráli s velkým náskokem, ale s ohledem na to, jak to bylo rozbité a uskákané, jsme rádi, že jsme se dostali před tři kamiony, které startovaly před námi. Ze začátku to bylo velmi vyrovnané, ve vteřinách. Říkal jsem si, že se jede ralleyovým stylem na limit. V dunách jsme pak otevírali trať ostatním a tahali jsme, co to šlo. Jsme rádi, že jsme v cíli další etapy, dál jdeme krok za krokem a pokračujeme v naší misi,“ rekapituluje Aleš Loprais.

„Etapa nebyla navigačně moc složitá, ale jelo se ve vysokém tempu a klíčová byla kooperace v rámci posádky při hledání optimální cesty, protože na trati byla spousta těžkých výjezdů, které jsme museli objíždět. Ale všechno jsme zvládli a Alda byl dneska fenomenální,“ chválí počínání svého pilota navigátor Jaroslav Valtr mladší.

„Přesně tohle mám rád. Když můžeš výsledek výrazně ovlivnit hlavou a výkonem posádky. Počínaje najížděním dun přes navigaci až po regulaci tlaku v pneumatikách. Trať byla místy hodně uskákaná, ale celkově bylo hodně písku a dun, což si jako posádka opravdu užíváme,“ dodává mechanik Petr Pokora, který stejně jako Jaroslav Valtr ml. vyhrál dakarskou etapu podruhé v kariéře, ale dílčím výsledkům odmítá věnovat větší pozornost: „Na to vůbec nemyslím. Mám stažené půlky, aby se něco nestalo, a veliký respekt před tím, co nás ještě čeká.“

Bez tlumiče velbloudí trávou

Závodníci týmu MM Technology, pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda přijeli do cíle páté etapy na 6. místě a celkově drží 4. pozici. Na trati sedlčanskému kamionu Čendovi odešel tlumič a závodníci tak během jízdy schytali pár tvrdých ran. Přesto se jim podařilo etapu dojet ve skvělém čase pouze s osmiminutovou ztrátou. Písek porostlý velbloudí trávou ale od dnešního dne nepatří mezi jejich oblíbené terény.

Po vítězném středečním tažení čekaly na oranžový kamion týmu MM Technology dlouhé pláně s písečnými výjezdy. Terény byly podobné včerejším, ostrých kilometrů bylo méně, přesto tentokrát sedlčanští závodníci do cíle přijeli více zničení. „Na začátku jsme pěkně letěli do písků, to bylo super. I když trať byla od začátku extrémně uskákaná. Asi na 70. kilometru začal Čenda mlátit. Chvíli jsme pokračovali, ale pak jsme zastavili a šli obhlídnout, co se děje. Naštěstí jsme zjistili, že je zničený jen levý přední tlumič,“ popisuje Martin Macík.

I když se nejednalo o zásadnější technický problém, jízda v kamionu od té chvíle už nebyla příjemná a zbytek etapy si tak závodníci týmu MM Technology příliš neužili. „Byly to fakt rány. Jeli jsme, jak jsme uměli v rámci možností. Snažili jsme se, abychom autu ani sobě nic neudělali a bez problémů doletěli do cíle. Nejhorší byly poslední desítky kilometrů. Nonstop skákání, nahoru dolů, doprava, doleva. Jsme omlácení ze všech stran. Musím říct, že pátá etapa nás úplně nebavila, ale jsme v cíli, a to je důležité,“ hlásil Macík. Když mechanik David Švanda Čendu v cíli důkladněji prohlédl, byl poměrně spokojený. „Zdá se, že kromě toho jednoho tlumiče autu nic není. Buď to byla chyba materiálu, nebo zkrátka odešel, protože nevydržel ty šílené neustávající rány,“ shrnul situaci palubní mechanik.

Kde se vzala v benzinu voda?

Rozličný průběh měla pátá etapa pro jezdce z Orion – Moto Racing Group. Zatímco Martin Michek se do cíle dostal jako šestnáctý, Milan Engel musel po více než 200 kilometrech motorku odstavit kvůli technické závadě. „Nevím příčinu, proč se to zastavilo. Už druhý den mělo několik jezdců problémy s palivem a s vodou v benzinu. Jsem z toho akorát zklamaný,“ prohlásil Engel. Motorku pořadatelé českému týmu přivezou ve večerních hodinách. Pokud by se potvrdilo, že problém vznikl na základě paliva, mohl by Engel pokračovat dál. „Nevím, jestli bude v našich silách to s komisaři vykomunikovat, musíme navíc vše zanalyzovat. Je hrozně smutné, že se něco takového vůbec děje,“ dodal Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.

Měl v plánu stoupat celkovým pořadím dopředu, jenže mu motor jeho speciálu vypověděl službu. A tak jen Milan Engel sesedl a čekal na odvoz pořadatele do bivaku. Sám neví, kde byl problém. „Hrozně mě to mrzí, že jsem vypadl na nějakou mechanickou závadu. Uvidíme, co se tam v motoru odehrálo,“ popsal Engel, který byl v celkovém pořadí na 30. místě. Mezi motorkáři se ale povídá, že za technickými problémy může být nekvalitní palivo. To vyřadilo už několik jezdců, někteří se ale po prokázání vrátili zpátky do hlavní soutěže.

„Na tankovačce kontrolovali organizátoři kvalitu benzínu. Je tu bohužel hodně špinavý, vyskytuje se v něm voda. Někdo s tím má bohužel problémy. Každému z nás tak odebrali kus do nádrže hadičkou. Kontrolovali, jestli v něm něco není. U mě to bylo v pohodě, čisté,“ měl štěstí Michek, který se po čtvrtku opět posunul. Nyní drží skvělé třinácté místo a odstup na čelo je něco málo přes hodinu. „Byla to absolutně písčitá etapa od začátku do konce. Čekala na nás tvrdá práce, terén byl zase složený velbloudí trávou. Bylo hodně výjezdů a nájezdů na duny, někdy to bylo rozbité,“ popisoval situaci Michek.

Engel se možná vrátí

Logicky pořádně nazlobený je Ervin Krajčovič, který je s týmem na Dakaru již podesáté, ale takovou situaci ještě nezažil. Každopádně byl odhodlaný vrátit Milana Engela do závodu. „S něčím takovým můžeme za organizátory přijít až ve chvíli, když si budeme absolutně jistí, že hlavní příčinou technické závady je nekvalitní palivo. Rozhodně bychom nebyli jediní. Jenže motorku nám pořadatel přiveze až v nočních hodinách. Nevím, jak případné protesty budou komisaři stíhat evidovat a učinit posléze rozhodnutí. Nevzdáváme se,“ vzkázal šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

„Komisaři už za námi byli, nafotili si vypuštěnou nádrž ze včerejška. Můžeme jim ukázat sítka z čerpadel s tou špínou. Podobně postupuje také tovární značka Hero,“ dodal Ervín Krajčovič, který kroutí hlavou nad tím, že se v Saudské Arábii musí řešit tak intenzivně kvalita paliva. „Vždyť tahle země produkuje určité procento světových zásob ropy. Investujeme čas, peníze, závodníci na motorkách riskují život na trati a pak jim někdo vezme radost z rampy a z dobrého výsledku kvůli špatnému benzinu. Pokud se to potvrdí, bude to hodně nefér.“

Shrek se nemohl ukázat

V kategorii automobilů vyhrál etapu Katařan Nasser Al-Attiyah, který také vede průběžné pořadí. Český jezdec Martin Prokop (ORLEN Benzina Team) se opět potýkal s nadmořskou výškou, ve které kelsá výkon jeho vozu. Do Hailu dorazil osmnáctý se ztrátou sedmatřiceti minut a průběžně se drží na desáté příčce. „Máme toho dost, protože je to terén, který dává zabírat autu i nám. Po celý den jsme jeli písčitém poli, takže se nemůžeme moc se naším Shrekem ukázat. Jsme rádi, že to máme za sebou, protože to bylo opravdu trápení. Máme toho s Viktorem Chytkou plné kecky,“ řekl Prokop v cíli.

Ve veteránské kategorii Classic, ve které jedou účastníci méně náročnou trasu, vyhrál Ondřej Klymčiw (Škoda 130 LR). Celkově je nejlepším Čechem Ondřej Martinec (Toyota Land Cruiser).

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 5. etapa

Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Honda) 4:27:28; 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +13 s; 3. Price (Aus./KTM) +3:56; … 16. Michek (ČR/KTM) +16:48; 34. Brabec (ČR/KTM) +1:00:23; 41. Pabiška (ČR/KTM) +1:13:56.

Čtyřkolky: 1. Moreno Flores (Arg./Yamaha) 5:49:21; 2. Copetti (USA/Yamaha) +53 s; 3. Medeiros (Braz./Yamaha) +1:24; … 13. Tůma (ČR/Yamaha) +2:58:38.

Automobily: 1. 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) 4:13:23; 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron E2) +1:57; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q e-tron E2) +3:44; … 18. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +37:22.

T3 Prototype: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) 4:59:55; 2. Lopez ContardoLatrach Vinagre (Chile/Can-Am XRS) +4:47; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +11:46; … 15. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +51:53.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 5:02:52; 2. Batista, Mota (Braz., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +5 s; 3. Seaidan, Kuzmič (S. Arábie., Spoj. Arab.emiráty/BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +1:06.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 5:06:57; 2. Martin Vandenbrink (Niz./Iveco) +16 s; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +3:24; … 6. Macík (ČR/Iveco) +8:31; … 10. Valtr (ČR/Tatra) +32:09; 11. Šoltys (ČR/Tatra) +40:53; 13. Vrátný (ČR/Tatra) +1:10:01.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Howes (USA/Husqvarna) 23:16:37; 2. Price (Aus./KTM) +2:07; 3. Benavides (Arg./KTM) +5:16; … 13. Michek (ČR/KTM) +1:07:50; 34. Brabec (ČR/KTM) +4:21:29; 43. Pabiška (ČR/KTM) +6:12:45.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 28:46:12; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha) +39:48; 3. Kancius (Lotyš./Yamaha) +1:12:39; … 10. Tůma (ČR/Yamaha) +9:20:29.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +20:47:36; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q e-tron E2) +22:36; 3. Al Radži, Von Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +27:01; … 9. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +1:52:05.

T3 Prototype: 1. 1. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) 24:15:39; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +7:20; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +5:49; … 10. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +4:15:13.

T4 Production: 1. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) 25:13:20; 2. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +16:45; 3. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP :Can-Am Maverick XR5) +20:24.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 19:29:21; 2. Martin Vandenbrink (Niz./Iveco) +15:22; 3. Van kasteren (Niz./Iveco) +51:58; 4. Macík (ČR/Iveco) +54:00; 5. Valtr (ČR/Tatra) +1:06:18; … 7. Šoltys (ČR/Tatra) +2:54:26; 12. Vrátný (ČR/Tatra) +6:19:24.

Výsledky jsou neoficiální.