Rallye Dakar 2023 – Den odpočinku: Co udělá Michkův zraněný kotník?

Jak už před startem předesílali francouzští organizátoři, přijdou ve druhé části Dakaru extrémně těžké a vysoké duny. Zejména ve čtvrtek a v pátek dostanou účastníci zabrat v maratónské etapě, kdy je čekají duny v oblasti nazvané Empty Quarter. Během dvou dnů mají před sebou 450 kilometrů v extrémně náročných dunových polích.

Video se připravuje ...

Lady dostala kompletní servis

Od druhé etapy vede Aleš Loprais pořadí v kategorii kamionů. S vozem Praga V4S DKR vyvedeným v červenobílých barvách InstaForex Loprais Praga vyhrál v dosavadním průběhu dvě etapy, dvakrát byl druhý, dvakrát třetí, jednu čtvrtý a šestý. Aktuálně má na prvním místě náskok 16:17 minuty na druhého Nizozemce Martina Vandenbrinka.

„Během dne odpočinku jsme měnili všechny tlumiče, včetně kabinových a na řízení. Celkem jich máme na autě dvanáct. Lady dostala také nové turbo, kloubové hřídele, přední okno, monoblok řízení, řemeny, kladky, alternátor a mnoho dalších dílů, abychom byli pořádně připraveni,“ popsal Aleš Loprais práci týmu během pondělního dne.

„Musím říct, že pořadatelé si s vynucenými změnami programu poradili dobře a našli docela zajímavé řešení, včetně omezeného času na servis. Díky tomu jsme najednou zjistili, že kluci zvládnou vše potřebné za hodinu,“ oceňuje organizátory i mechaniky Jaroslav Valtr mladší, navigátor Lopraisovy posádky.

Video se připravuje ...

Michek léčil oteklý kotník

Místo relaxace zodpovědné léčení. Martin Michek si totiž během osmé etapy narazil pravou nohu, kterou během volného dnu léčil. A hlavně ledoval. „Pečuji o nohu, protože se to tolik nezlepšilo. Pořádně ji nenasoukám do boty, mám to šíleně oteklé z obou stran,“ popsal Michek, který zatím drží 14. celkovou příčku v kategorii motocyklů.

Ve druhé polovině už na závodníky čeká proslulá oblast jménem „Pusté končina,“ kde jsou obrovské duny. „Moc se tam těšíme. Důležité ale bude, aby byl Martinův kotník v lepším stavu,“ uvedl Ervín Krajčovič, šéf týmu ORION – Moto Racing Group.

Michkova priorita číslo jedna? „Noha je bohužel oteklá, hlavně kotník. Snažíme se dělat maximum, jak kluci z depa, tak lidi od Martina Prokopa nebo Aleše Lopraise, kteří mi pomáhají,“ dodal Michek, který v neděli předvedl svůj nejlepší výkon, když skončil na jedenáctém místě. Na vedoucího jezdce ztrácí hodinu a devět minut.

„Samozřejmě by bylo mým cílem se dostat do nejlepší desítky, ale nebude to vůbec jednoduché. Vždyť každý jezdec z první desítky může Dakar vyhrát. Konkurence mezi továrními týmy je obrovská. Ale udělám pro to maximum,“ dodal Michek. „Letošní ročník považuji za nejtěžší v Saudské Arábii. Ale asi ta nejnáročnější pasáž nás patrně ještě čeká.“

Video se připravuje ...

V následujících dnech se pojede v totiž ve slavné „Pusté končiny“ (Rub al-Chálí), což je čtvrtá největší poušť na světě. „Byli jsme tam poblíž v rámci závodu Abu Dhabí Challenge a víme, že je to tam krásné. Závod nabere trochu jinou atmosféru, bude tam totiž jenom písek a duny. V té poušti se uskuteční také maratonská etapa. Těšíme se tam opravdu všichni, protože by tam mělo být více tepla,“ konstatoval šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

„Už máme dost deště a mrazu, je to náročné i pro asistenční vozy. Bivak je často pod vodou, krusta mrazu na sedačkách motorek. Na přejezdech jsou závodníci na motorkách zmrzlí na až na kost. Mokrý písek je pak těžký, motory trpí. Snad už budou v té poušti lepší teploty,“ dodal Ervín Krajčovič.

Kudy vede cesta dál?

První etapa po odpočinkovém dni vede z Rijádu do Harazu a měří i s přejezdy téměř sedm set kilometrů. Je na ní vypsána rychlostní zkouška dlouhá 3589 kilometrů. Rozhodně není určena k tomu, aby závodníkům nabídla lehčí průběh. V první části etapy, se budou velmi hodit velké jezdecké dovednosti. Sjet mimo trať a potýkat se s navigací jsou jen dvě rizika tohoto speciálu. Pole účastníků bude také muset na cestě zpět do bivaku překonat krásný řetězec dun.