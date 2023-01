Rallye Dakar 2023 – 8. etapa: Macík vyhrál etapu, Prokop si polepšil

Poslední etapa před pondělním dnem odpočinku vedla Al Dawadmí do Rijádu a měřila sedm stovek kilometrů. Z toho bylo 346 měřených. Kromě kategorií motocyklů a čtyřkolek měli účastníci po předchozí etapě dvě hodiny na opravu strojů a noc na dnešek strávili bez svých doprovodů.

Začne bolet celé tělo

V klasifikaci kamionů vedl Macík od startu. Pouze v průjezdech na 203. a 247. kilometru byl druhý. V závěru etapy „zatáhl“ a dojel nakonec první. „Začali jsme v mokrých píscích a přejížděli do kamenitého terénu trochu volněji. Pak jsme začali zrychlovat, ale nebylo to úplně ideální, trochu pracovaly nervy. Ale jsme v cíli etapy a teď nás čeká volný den, kdy se únava rozleží a bude náš všechno bolet,“ komentoval Macík sedmou etapu v jejím cíli. Aktuálně je čtvrtý, ale na třetího Nizozemce Jan Van Kasterena ztrácí již pouhých 47 sekund.

Video se připravuje ...

Loprais začal pátým časem na prvním kontrolním bodu, ale od toho druhého na 90. kilometru už jezdil jako třetí a stejné umístění udržel až do cíle. Na svého nejbližšího pronásledovatele Nizozemce Vandenbrinka získal 13:17 minuty a zvýšil tak převahu nad ním na aktuálních 16:17 minuty.

„Půlka Dakaru je za námi. Cílem v osmé etapě bylo neudělat chybu a dotáhnout naší Lady do volného dne, což se podařilo. Navíc jsme zajeli i třetí flek. Jsem vděčný, že je to tak, jak je, a teď nás čeká druhá polovina, která má být údajně ještě těžší. Jsem zvědav, co na nás organizátoři nachystají a jak si s tím poradíme, ale věřím, že poradíme,“ říká Aleš Loprais.

Nebyl nejostřejší tužkou

V kategorii automobilů byl sice nejrychlejší Carlos Sainz (Audi RS Q e-tron E2), ale v cíli dostal pět minut penalizace, která ho odsunula na druhé místo. Z druhého etapového vítězství v tomto ročníku se tak radoval Francouz Sébastien Loeb (Prodrive Hunter). Devítinásobný mistr světa v rallye si polepšil na čtvrté místo v průběžné klasifikaci. Lídrem zůstává Katařan Nasser Al-Attiyah, který má k dobru více jak hodinový náskok. Legendární Španěl Carlos Sainz se propadl po havárii v šesté etapě až na 84. místo.

Čtrnácté místo obsadil v osmé etapě Martin Prokop (ORLEN Benzina Team) a v průběžné klasifikaci si polepšil na sedmé místo. Je to jen o jednu příčku za jeho dakarským maximem, což je šesté místo v ročníku 2019. „Od rána jsem nebyl nejostřejší tužka v penálu. Nebyl jsem moc při smyslech a tomu bohužel odpovídalo také tempo. Podařilo se nám splnit hlavní misi, odvést auto do cíle. Potřebovali jsme dokončit první týden a jít si trochu odpočinout. Máme toho plné kecky. Jsem rád, že sjedeme z té vysoké nadmořské výšky i mokrého písku a pofrčí nám to,“ uvedl Prokop na svém Facebooku.

Michka zlobila pravačka

V kategorii motocyklů zůstává i nadále na prvním místě Američan Skyler Howes na tovární husqvarně. Za ním jsou dva jezdci na sekundu přesně (+1:13 minuty), na motocyklech KTM jedoucí Argentinec Kevin Benavides a Američan Mason Klein, který byl loni nejlepším nováčkem.

Video se připravuje ...

Český jezdec Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group dojel etapu na jedenáctém místě, což je jeho nejlepší dílčí výsledek na letošním Dakaru. „Na devátém kilometru nebyla v roadbooku vyznačená díra od vody. Po skoku jsem dopadl do ostré pětihrany a musel na chvíli zastavit a prošlápnout si nohy. Prvních padesát kilometrů jsem měl mžitky. Trvalo, než jsem se z toho nějak vyfoukal. Poté jsme chytli dobré tempo, jedenácté místo je perfektní, skvělé. Jelo se mi dobře jak v dunách, tak i na kamenitých pistách. Pravačka mě dost bolí a nemohu na ni úplně šlapat. Budu jí hodně ledovat, aby byla v pořádku,“ zhodnotil Michek svoje aktuální vystoupení.

Kontrola u doktorů v bivaku ale závažný problém neodhalila. „Martin dostal pilulky na bolest, dvě teď a dvě na zítra. Má to trochu natažené a nateklé, kosti jsou ale v pohodě. Uvidí se, co zítra. Když by se probral s větší bolestí, máme se vrátit a něco s tím prý provedou. Teď musí odpočívat a být v klidu,“ hlásil z bivaku Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 8. etapa

Motocykly: 1. Branch (Botswana/Hero) 3:46:18; 2. Sanders (Aus./Gas Gas) +3:15; 3. Klein (USA/KTM) +3:33; … 11. Michek (ČR/KTM) +10:22; 42. Brabec (ČR/KTM) +1:06:26; 44. Pabiška (ČR/KTM) +1:08:58.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 4:56:10; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +2:05; 3. Medeiros (Br./Yamaha) +11:55.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 3:34:24; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +2:11; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron E2) +3:31; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +21:45; 65. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +1:00:01.

T3 Prototype: 1. Ferreira, Plameiro (Port./Yamaha X-Raid YZR 1000 R) 4:11:36; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +17 s; 3. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5) +2:02; … 20. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +39:23.

T4 Production: 1. Gonzales Ferioli, Gonzalo Rinaldi (Arg./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) 4:16:18; 2. Seaidan, Kuzmič (S- Arábie, Spoj. Arab. Emiráty) +3:09; 3. Farres Guell, Ortgea Gil (Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +3:18.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 4:04:28; 2. Mitchel Van den Brin (Niz./Iveco) +59 s; 3. Loprais (ČR/Praga) +3:34; … 8. Šoltys (ČR/Tatra) +27:50; 11. Valtr (ČR/Tatra) +51:17; 14. Vrátný (ČR/Tatra) +56:28

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Howes (USA/Husqvarna) 30:33:16; 2. K. Benavides (Arg./KTM) +1:13; 3. Klein (USA/KTM) +1:13; … 14. Michek (ČR/KTM) +1:10:50; 33. Brabec (ČR/KTM) +5:40:51; 42. Pabiška (ČR/KTM) +8:02:23.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 37:57:04; 2. Andujar (Arg./Yamaha) +1:41:37; 3. Copetti (USA/Yamaha) +1:42:12.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +31:02:58; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +1:03:46; 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hiilux Overdrive) +1:20:22; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:37:00; 60. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +12:16:23.

T3 Prototype: 1. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Grallyteam OT3) 36:03:09; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +3:19; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +1:02:25; … 10. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +7:40:36.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 33:37:31; 2. Marek Goczal, Marton (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +4:34; 3. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +5:48.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 36:30:58; 2. Martin Vandenbrink (Niz./Iveco) +16:17; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +38:03; 4. Macík (ČR/Iveco) +36:50; … 6. Valtr (ČR/Tatra) +2:40:02; 7. Šoltys (ČR/Tatra) +4:23:10; 11. Vrátný (ČR/Tatra) +9:26:43.

Classic: 1. Morera, Ruba (Šp./) 271 bodů; 2. Santaolla, Sol Juanola (Šp./) 388; 3. Van Rompuy, Michel Goris (Bel./Toyota Land Cruiser HDJ80) 416; … 38. Kazarka, Kalina, Zachar (Slov., ČR, Slov./Tatra Puma T815) 7860; 42. Martinez, Zubor (ČR/Toyota Land Cruiser) 11 876; 54. Roučková, Kopřiva (ČR/Suzuki Samuraj) 32 015; 61. Klymčiw, Conger (ČR, USA/Škoda 130 LR) 43 019; 62. Vávra, Vala (ČR/Nissan Patrol GR Y60) 44 766.

Výsledky jsou neoficiální.