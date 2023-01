Rallye Dakar 2023 - Loeb: Útočíme jako ve WRC

Sedmým rokem startuje osmačtyřicetiletý Loeb na Rallye Dakar. Získal devět titulů mistra světa. Ze 184 podniků MS vyhrál 80 a po 120 stál na stupních vítězů. Byl nejrychlejší na 946 rychlostních zkouškách, což dělá průměr minimálně pět vyhraných erzet na každé soutěži. Webu fr.motorsport.com poskytl rozhovor, ze kterého vyjímáme.

Jakými slovy byste představil vůz Prodrive Hunter?

Myslím, že naše auto je docela dobré na každém povrchu. Osobně rád jezdím po technických tratích a naše auto je na těch písečných cestách docela dobré, takže ty preferuji. Toto je oblast, kde jsme silní, v dunách jsme také poměrně dobří, takže si rozhodně nemůžeme stěžovat.

A co srovnání s konkurencí?

Po mechanické stránce je to tedy docela obtížné, ale je to kategorie, která vyžaduje hodně zkušeností. Prodrive jich má v motoristickém sportu mnoho, ale zatím jen tři roky na Dakaru. Další týmy jako Toyota a kluci, kteří řídí Audi, mají mnohem více zkušeností a jsou také schopni tyto problémy vyřešit rychleji než my.

Co byste řekl k dosavadnímu působení na Dakaru?

Začátek týdne byl obzvlášť náročný. Druhý den došlo ke třem defektům, ztratili tak půldruhé hodiny, takže v tu chvíli byl konec nadějím na vítězství. Následující den jsme začali tlačit, měli další problém s autem a ztratili půlhodinu. Další den jsme se kutáleli, takže to bylo opravdu složité. Ale už pár dní jedeme v dobrém tempu, začínáme mít čisté etapy, navíc s nejlepšími časy. Vidíme, že i soupeři mají nyní problémy, takže se situace hodně mění. Jsme zpět ve hře a stále je možnost bojovat o stupně vítězů, což je hodně motivující.

Jsou vzniklé problémy jen smůla, nebo musí být auto spolehlivější?

Na kamenech jsem nemohl jet pomaleji i za cenu defektů. Musíme si klást otázku proč máme tolik defektů, více než konkurence, což v této rychlosti není možné. V tom máme slabé místo. Ale teď bude více písku, takže defekty by měly být menší problém. V písku je auto dobré, takže doufejme, že zajedeme nějaké dobré etapy.

Když se podíváte na své auto versus Toyota a Audi, je čistý výkon podobný?

To je těžké říci. FIA konečně našla dobrou rovnováhu. Trochu jsme se báli, že Audi bude mnohem rychlejší, a nebylo tomu tak, boj byl opravdu férový. V etapách, jako byla ta, kdy jsem se převracel, měl jsem pocit, že jsem mnohem rychlejší než ostatní, a nakonec jsme byli všichni ve stejném čase. Myslím, že máme dobrý závodní balíček a to pomáhá v dunách. Toyota má dobrý motor v rychlých úsecích. Audi je velmi dobré v pomalých místech, v dunách má problém se s nimi vypořádat. Máme dobrý točivý moment, dobré odpružení.

V autech zažíváte otřesů, nárazů. Měla by se dále zlepšit bezpečnost pro pilota a navigátora?

Je těžké odpovědět. Problém je v tom, že máme auto, které je opravdu efektivní a které nám umožňuje jet hodně rychle ve velmi obtížných úsecích. Všichni jezdí se stejným cílem, takže boj je velmi intenzivní a útočíme ve speciálech, jako jsem útočil ve WRC. Tady na Dakaru ovšem občas nevíme kam jedeme. Někdy je jisté, že musíte být velmi opatrní, někdy je to ošemetné. Myslíte si, že jedete podle roadbooku a ve skutečnosti tomu tak není.

Udržíte tempo do konce Dakaru, i když naděje na výhru nejsou zcela reálné?

Musíme se pokusit bojovat o stupně vítězů. A to je to, co mě teď drží motivaci.

Loni jste startoval týden po Dakaru na Rallye Monte Carlu, kde jste vyhrál. Pojedete i letos s vozy WRC?

V současné době nemám pro světový šampionát s hybridy Rally1 žádný program. Začnu o něm přemýšlet až po Dakaru.

Loeb na Rallye Dakar