Rallye Dakar 2023 – 9. etapa: Michkův životní výsledek se zraněným kotníkem

Rallye Dakar 2023 9.etapa

První etapa po dni odpočinku vedla z Rijádu do Harazu a měří i s přejezdy téměř sedm set kilometrů. Byla na ní vypsána rychlostní zkouška dlouhá 358 kilometrů. V první části etapy, se hodily velké jezdecké dovednosti. Sjet mimo trať a potýkat se s navigací byla jen dvě rizika tohoto speciálu. Průběh etapy, která neměla být obtížná, ovlivnil déšť a spousty vody na trati, což nadělalo nejvíce starostí kamionům.

Vody měl až po motor

Tohle je úspěch jako řemen! Vždyť na letošním ročníku je sedm továrních týmů (Honda, Gas, Husquvarna, KTM, Hero, Sherco a čínský Kovy). Ty mají ve srovnání s českým týmem Orion – MRG diametrálně odlišné technické a finanční možnosti. A hlavně vycházejí z celoroční přípravy. „Tovární jezdci najedou za rok v písku třeba padesát tisíc kilometrů, já jenom dva tisíce. Na Dakaru je musím stíhat díky odhodlání, nasazení nebo energii, kterou získávám přes den také od fanoušků,“ popisuje Michek, kterému se povedl skvělý výsledek.

Video se připravuje ...

V nejtěžší dálkové soutěži byl nejlépe v předchozím ročníku na devátém místě v etapě, na svém kontě má ještě tři desáté příčky. „Pamatuji si ročníky, kdy jsem dojel do cíle kolem dvacátého místa a byl to obrovský úspěch. Deváté místo je až neuvěřitelné kvůli té obrovské konkurenci,“ zdůraznil Michek, který v úterý ztratil pouze deset minut na nejrychlejšího Argentince Luciana Benavidese. Navíc se v celkovém pořadí posunul na dvanáctou příčku, na vedoucího jezdce na tovární husqvarně má časové manko více než hodinu.

Přitom Michka stále trápí naražený kotník, zranění si přivodil v nedělní etapě a nepomohla ani intenzivní léčba v pondělním volném dni. „Ráno to vůbec nevypadalo na takový úspěch. Vzal si prášek na bolest a pak mu mechanici pomáhali do boty. Je to pro náš tým historický výsledek, Martinova etapa sedla. Pomohlo také, že se vpředu bloudilo v otevřených terénech, Martin toho skvěle využil a jel velmi rychle,“ popsal Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

Ani samotný Michek dosaženému výsledku v cíli nevěřil. „Deváté místo v etapě je až neuvěřitelné po tom, co mám trochu zdravotní problém s naraženým kotníkem na pravé noze. Etapa byla moc hezká, chvilku jsme se brodili v takové řece, vodu jsme měli až po motor. Máme před sebou ještě pět dní, musím jít zase nohu ledovat,“ dodal s úsměvem. Závěrem dne pak jeho tým zjistil, že má na motorce prasklý rám. „Byli u nás zástupci KTM a museli jsme ho svařit. Vše by mělo být v pořádku,“ dodal Michek.

Prokop se těší na duny

Soutěž skončila pro španělského motocyklistu Joana Barredu Borta, který havaroval na začátku etapy. Nehodu měl také jeho krajan Carlos Sainz s elektrickým speciálem Audi. Když ho helikoptéra dopravovala k dalšímu vyšetření, přiměl pilota, aby se vrátil k havarovanému vozu. Průběžně druhý Jihoafričan Henk Lategam musel na trati opravovat a ztratil padesát minut. Díky tomu se na třetí místo posunul Sébastien Loeb. Francouz sice dostal penalizaci 2:10 minut, ale i tak vyhrál třetí etapu v letošním ročníku.

Český jezdec Martin Prokop skončil v etapě čtrnáctý se ztrátou 17:34 na Loeba a v průběžném pořadí je stále sedmý, dvacet minut na Francouzem Romainem Dumasem. „Největší výzvou byla voda, protože ráno hodně pršelo. Jelo se extrémně rychle, ale v hodně mokrém podkladu, kde byl obrovský odpor a dost to klouzalo. Napínavý byl průjezd rozvodněnou řekou, kde bylo poměrně dost zapadlých aut, takže jsem dal plný plyn. Nebylo nic vidět, protože voda stříkala všude a za padesát kilometrů se to opakovalo. Nic příjemného,“ řekl Prokop a dodal: „Stala se nám jedna menší navigační chyba, ale už se těšíme na středeční etapu, která nás zavede do dun.“

Loprais oslavil narozeniny v řece

V kategorii kamionů byl v deváté etapě nejrychlejší Nizozemec Jan Van Kasteren (Iveco). Využil problémů, do kterých se dostalo několik předních posádek, když uvízly v bahnitém řečišti. Trable se nevyhnuly ani Aleši Lopraisovi, který slavil 10. ledna 43. narozeniny. „Někteří z našich soupeřů zapadli při přejezdu asi dvě stě metrů širokého vádí. Zkusili jsme to vzít jinudy, ale zůstali jsme tam taky. Ven jsme se hrabali asi patnáct minut, ale pak už jsme letěli,“ popsal situaci navigátor Jaroslav Valtr mladší.

Loprais sice ztratil jedenáct minut, ale na prvním místě navýšil svůj náskok. Aktuálně má k dobru téměř 27 minut na již zmíněného Van Kasterena, který předstihl krajana Martina Vandenbrinka, který měl také potíže v řečišti. „Mám krásný narozeninový den, protože se nám podařilo nádherně zajet etapu, i když jsme zahučeli do rozbahněné řeky, kde se dalo všechno ztratit nebo taky hodně získat,“ uvedl Loprais.

„Naší výhodou bylo, že jsme viděli, jak se tam už hrabou dva kamiony. Tak jsme se vydali po proudu, abychom vádí přeskočili jinde. Při hledání užšího místa jsme ujeli skoro dva kilometry. I když jsme Lady moc fandili, nakonec se zastavila necelé tři metry před protějším břehem. Kluci hned vyskočili, Butul (Petr Pokora) šel pro své oblíbené vaky, Jardu jsem diplomaticky poprosil o výjezdové plechy a já jsem si šel do řeky sbírat své oblíbené kameny, abych je mohl 'lejdynce' kvůli zlepšení trakce naházet pod kola. Během chvilky se pak podařilo auto cuknutím dopředu a dozadu rozhoupat a díky boží pomoci a všem andělům, které jsem prosil, ať nám píchnou, z toho Lady zázračně vyskočila. Je neuvěřitelné, že jsme ztratili jen jedenáct minut. Za to děkuju, protože v určitém ohledu to byla zásadní etapa a my jsme ji zvládli,“ dodal oslavenec Aleš Loprais.

Video se připravuje ...

Jardo, díky za lano!

Závodníci v úterý vyjížděli do 9. etapy Dakaru po dni volna, odpočinutí, ve vypraných závodních kombinézách a nablýskaných kamionech. Dlouho ale čistí nevydrželi. Posádka týmu MM Technology startovala z první pozice, protože vyhrála 8. etapu. Svižně proplula mokrým pískem i prvním dunovým úsekem. „Pěkná etapa. Takové máme rádi. Úvodní dunky jsme projeli krásně. Ale tentokrát se nám první flek nevyplatil. Uprostřed pouště se najednou objevily potoky vody. Jeli jsme po stopách směřujících přes říčku. Překonali jsme její první část, ale v druhé polovině byla pod vodou díra a zůstali jsme tam viset,“ popisuje dramatické chvilky Martin Macík. Posádka naskákala do vody a snažila se kamion vyprostit. „Hned jsme vyndali všechna tři lana, zkoušeli jsme nájezdy, snažili se kopat, brodili se tam. Vodu jsme měli občas po kolena, občas po zadek. Vytáhli jsme všechno, co jsme našli a snažili jsme se odtamtud dostat. Ferry ze všech sil kopal, ale bylo to k ničemu, Čendu jsme z bahna nemohli vyprostit,“ popsal Macík napínavé chvíle.

Po chvíli na stejné místo přijel Martin Vandenbrink. „Martin nás viděl, vybral si jinou stopu než my, ale zapadl tam stejně,“ doplňuje František Tomášek. Kolem uvíznutých kamionů postupně projížděly další speciály. „Když nás ostatní zpozorovali, objížděli řeku do zadní části, kde byla sjízdnější a následně se vraceli. Pak přijel Mitchel van den Brink, vypomohli jsme si vzájemně lany, ale jedno nám pořád chybělo. To nám nakonec půjčil Jarda Valtr. Mitchel pak nejdříve vytáhl Martina a pak i nás. Bylo to fakt náročné. Dorazil tam ještě Ben van de Laar. Toho jsme také tahali. Mitchelovi za pomoc moc děkujeme. Stejně tak Jardovi za půjčení lana,“ dodává Macík.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 9. etapa

Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./Husqvarna) 3:18:44; 2. Price (Aus./KTM) +1:02; 3. Howes (USA/Husqvarna) +2:57; … 9. Michek (ČR/KTM) +9:58; 38. Pabiška (ČR/KTM) +47:00; 40. Brabec (ČR/KTM) +50:08.

Čtyřkolky: 1. Kancius (Lotyš./Yamaha Raptor 700) 4:20:14; 2. 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +4:23; 3. Mederios (Braz./Yamaha Raptor 700) +5:22.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 3:07:24; 2. Zala, Fiuza (Lotyš., Port./Prodrive Hunter) +57 s; 3. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive Hunter) +2:08; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +17:34; 20. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +25:43.

T3 Prototype: 1. Zille, Cesana (Arg./Can-Am Maverick XRS) 3:38:00; 2. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Grallyteam OT3) 2 s; 3. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5) +12 s; … 22. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +29:45.

T4 Production: 1. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) 3:42:20; 2. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 46 s; 3. Gonzales Ferioli, Gonzalo Rinaldi (Arg./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +2:28.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 3:40:52; 2. De Baar (Niz./Renault) +3:06; 3. Valtr (ČR/Tatra) +4:21; 4. Loprais (ČR/Praga) +11:09; … 6. Vrátný (ČR/Tatra) +19:42; 7. Šoltys (ČR/Tatra) +20:33; 10. Macík (ČR/Iveco) +49:59;

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Howes (USA/Husqvarna) 33:55:57; 2. Price (Aus./KTM) +3 s; 3. K. Benavides (Arg./KTM) +5:09; … 12. Michek (ČR/KTM) +1:16:51; 33. Brabec (ČR/KTM) +6:27:02; 41. Pabiška (ČR/KTM) +8:45:26.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha Raptor 700) 42:25:05; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +1:19:39; 3. Copetti (USA/Yamaha) +1:41:09.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +34:19:20; 2. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hiilux Overdrive) +1:21:57; 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:43:08; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:45:36; 56. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +12:33:08.

T3 Prototype: 1. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Grallyteam OT3) 39:41:11; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +12:43; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +1:13:12; … 11. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +8:10:19.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 41:16:37; 2. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +5:02; 3. Farres Guel, Ortega Gil (Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +9:17.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 40:22:59; 2. Van Kasteren (Niz./Iveco) +26:54; 3. Martin Vandenbrink (Niz./Iveco) 46:08; 4. Macík (ČR/Iveco) +1:17:50; 5. Valtr (ČR/Tatra) +2:33:14; … 7. Šoltys (ČR/Tatra) +5:02:34; 9. Vrátný (ČR/Tatra) +9:35:16.

Classic: 1. Morera, Rubaová (Šp./Toyota HDJ80) 303 bodů; 2. Santaolla, Sol Juanola (Šp./Toyota HDJ80) 414; 3. Van Rompuy, Michel Goris (Bel./Toyota Land Cruiser HDJ80) 459; … 39. Kazarka, Kalina, Zachar (Slov., ČR, Slov./Tatra Puma T815) 8461; 42. Martinez, Zubor (ČR/Toyota Land Cruiser) 11 656; 54. Roučková, Kopřiva (ČR/Suzuki Samuraj) 31 839; 59. Klymčiw, Conger (ČR, USA/Škoda 130 LR) 43 048; 63. Vávra, Vala (ČR/Nissan Patrol GR Y60) 46 688.

Výsledky jsou neoficiální.