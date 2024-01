Rallye Dakar 2024 živě: Speciál Martina Michka pro čtenáře Auto.cz

Jezdec týmu Orion – Moto Racing Group – Martin Michek je v dosavadním průběhu Rallye Dakar 2023 na jedenáctém místě v kategorii motocyklů. Necelé tři minuty od vytoužené desítky a mohl by tak zopakovat svůj výsledek z roku 2021.

Michek jede Dakar popáté, což je stejný počet ročníků, kdy se tato světoznámá soutěž odehrává na území Saúdské Arábie. Při jeho debutu v roce 2020 ho banální problém s nedostatkem benzinu připravil o vítězství v kategorii nováčků. O rok později dojel na desátém místě. Vyrovnal tak historický výsledek Stanislava Zlocha (KTM), který skončil na Rallye Dakar 1998 rovněž desátý.

Martin Michek ve svém vystoupení pro čtenáře webu www.auto.cz zhodnotil dosavadní ročník Dakaru. Představil svůj motocykl KTM 450 Rally Replica, seznámil nás s tím, na co myslí za jízdy na motorce, co dělá v bivaku, jak mu chutná jídlo a jak zvládá arabskou zimu. Dozvíte se, komu na trati pomáhal a kdo jemu a jak zvládá přejíždět vysoké duny. Řekne nám, jaká trať ho čeká ve druhé polovině soutěže a co si přeje pro další etapy letošního Dakaru.

Výsledky Martina Michka na Rallye Dakar