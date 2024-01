Dakar 2024, 8. etapa: Podmol bouchal ohňostroje, Macík zvýšil náskok

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pravděpodobně nejspokojenějším českým účastníkem po osmé etapě 46. ročníku Rallye Dakar byl motocyklový jezdec Libor Podmol (Husqvarna). Podle svých slov absolvoval poprvé od začátku soutěže etapu bez problémů.

V kategorii automobilů si o jedno místo pohoršil Martin Prokop (Ford), ale sedmé místo je pořád skvělý výsledek. O jednu příčku níže na třetí sestoupil v hodnocení kamionů Aleš Loprais (Praga). Desátou pozici drží motocyklista Martin Michek (KTM).

Viděl na obě oči

Trasa soutěže zamířila na sever do oblasti Ha´ilu, který je proslulý svým špatným počasím. Nejprve se jelo v dunách a písku. Následoval přejezd asi 200 kilometrů a poté druhá část etapy plná kamení tak, jak tomu bylo na začátku rallye

Podmol dokončil etapu s mankem 69 minut, ale dobrá nálada z něj byla jednoznačně patrná. „Bouchejte ohňostroje! První den, kdy se mi nic nepokazilo na motorce, nebyly žádné technické trable. První den, kdy jsem si pořádně nerozbil hubu, konečně viděl oběma očima a jelo se mi dobře. Ani jsem nebloudil. Jednou se mi nepovedlo vyjet dunu a jednou jsem v malinké rychlosti spadl. Před další etapou však mám hodně práce na motorce,“ okomentoval Podmol svůj výsledek.

Engel jel bez brzdy

Spokojení byli také jezdci týmu Orion – Moto Racing Group a nejlepší český motorkář Martin Michek měl k průběhu pondělní etapy obsáhlé hodnocení: „Začátek byl nádherný, jelo se po krásných dunách. Brázdili jsme takové větší pískoviště, kde se to hezky sypalo. Druhá polovina etapy byla pro mě zákeřná, ztratil jsem se. Motal se, hledal sám sebe. Hlavně abych našel cestu, po které jsem jel původně. Tam jsem nechal několik minut. Konec etapy byl kamenitý, což není pro moji oslabenou ruku ideální. Těžko se na tomhle terénu drží řídítka. Doufám, že si s tou rukou poradím a budeme létat dopředu.“

Jeho týmový parťák Milan Engel se přiznal, že je rád za to, že je v cíli. „Začátek se jel v dunách, bylo to dost měkké, takže se mi třikrát nepovedlo vyjet až nahoru. Ve druhé půlce přišly technické problémy a já jel bez zadní brzdy, což mě bohužel stálo nějaký čas. Dojel jsem do cíle, což je hlavní, jedeme dál,“ prohlásil Engel, který je aktuálně třiadvacátý.

Prokop dojel na defektu

O jedno místo ze šesté na sedmé se posunul Martin Prokop, který měl o den dříve technické problémy. Mechanici však problém v palivovém systému odstranili. „V téhle etapě jsme nechytli pořádně tempo. Na začátku bylo hodně přejezdů dun a druhá půlka byla kamenitá. Chytili jsme jeden pomalý defekt a jeli na něm asi padesát kilometrů. Vzduch z pneumatiky nám ušel několik kilometrů před cílem, ale dojeli jsme na něm. Shrek (auto) dnes šlapal perfektně,“ uvedl Prokop.

Loprais doplatil chybu

Česká posádka oranžového kamionu Iveco, která vede soutěž, dokončila etapu na druhém místě se ztrátou jednu minutu a osmnáct sekund na vítěze. To znamená, že čtyři etapy před koncem letošního Dakaru se v celkovém pořadí stále drží na první příčce s náskokem téměř 110 minut. „Na začátku jsme před sebe pustili zase Mitche Van den Brinka a pak v dunách letěli za ním. Pak přišel přejezd a druhá půlka etapy, kdy se strašně prášilo a byla tam zase strašná spousta kamenů, hodně lávových. Dojížděli jsme hodně aut, bohužel někteří nereagovali na signalizaci, takže nás to stálo nějaký čas. Málem jsme trefili jednoho motocyklistu, ale povedlo se mi strhnout auto do nějakého řečiště. Kamion je bez výrazné újmy, jen trochu teče jeden tlumič, ale to dají kluci do pořádku,“ zhodnotil situaci Macík.

Druhý den po sobě doplatil Aleš Loprais na defekty pneumatik. V etapě se mu zpočátku dařilo a v první části plné dun a písku dokonce útočil na etapové vítězství. „První pasáž byla super, tam jsme byli ve vteřinách s Mitchelem van den Brinkem, který udával tempo, ale do druhé části jsme startovali v prachu za Martinem Macíkem. V kamenité pasáži jsme dojeli jednu buginu, kterou nešlo předjet. Jestliže jsem se chtěl dostat před něj, musel jsem to ‚katovat‘ ve velkých kamenech. A byla to chyba, protože jsme udělali hned dva defekty na levé straně. Někdy míň znamená víc, měl jsem počkat. Moje chyba, ztratili jsme hezkou pozici, ale valíme dál. S Jardou Valtrem jsme si říkali, že za poslední dva dny jsme udělali více defektů než za předchozí dva roky dohromady,“ řekl Loprais.

Smrt se vrátila na Dakar

Pětačtyřicetiletý španělský motocyklista Carles Falcón se stal první obětí letošní Rallye Dakar. Zástupci jeho týmu oznámili, že v nemocnici po více než týdnu podlehl zraněním z havárie ve druhé etapě. Falcón, jenž na Dakaru startoval podruhé, měl těžkou nehodu 7. ledna. Závodník jedoucí za ním mu okamžitě přivolal pomoc. Podle ředitele závodu Davida Castery ho záchranáři na místě resuscitovali a helikoptéra ho v kritickém stavu převezla do nemocnice. Po celou dobu hospitalizace byl udržován v umělém spánku.

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Falcón se stal 28. obětí mezi závodníky, ostatní byli členy doprovodu, novináři a diváci. Naposledy vloni zemřel na Dakaru fanoušek po střetu s kamionem Aleše Lopraise.

Výsledky – 8. etapa

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 3:35:03; 2. L. Benavides (Arg./Husqvarna) +31; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +1:27; … 20. Michek (ČR/KTM) +17:40; 24. Drdaj (ČR/KTM) +26:42; 32. Engel (ČR/KTM) +35:01; 33. Brabec (ČR/KTM) +42:57; 41. Pabiška (ČR/KTM) +59:52; 45. Prokeš (ČR/KTM) +1:06:29; 51. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:09:43.

Automobily: 1. Ekström, Bergqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron) 3:17:15; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q e-tron) +2:45; 3. Chicherit, Winocq (Fr./Toyota Hilux Overdrive) +3:10; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +15:56; 36. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +43:06; 37. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux GR Overdrive) +50:17;

Kamiony: 1. Van den Brink (Iveco) 3:38:27; 2. Macík (ČR/Iveco) +1:18; 3. Loprais (ČR/Praga) +13:45; … 7. De Baar (Niz./Tatra) +25:59; 11. Valtr (Iveco) +49:29; 18. Stiblík (ČR/Tatra) +12:22:28; 19. Randýsek (ČR/MAN) +21:40:34.

Classic: 1. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfindee) 67 bodů; 2. Gublin, Sousa (Fr./Land Rover Defebder 110)) 74; 3. Colnaghi, Fabiano (It./Nissan Terrano) 94; … 6. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 116; 43. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 2235; 39. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajrero) 5000.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 8. etapě)

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 36:16:31; 2. Branch (Botswana/Hero) +42; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +4:21; … 10. Michek (ČR/KTM) +1:56:53; 23. Engel (ČR/KTM) +5:27:37; 24. Brabec (ČR/KTM) +5:56:55; 43. Pabiška (ČR/KTM) +10:55:05; 44. Prokeš (ČR/KTM) +11:00:14; 57. Podmol (ČR/Husqvarna) +14:40:13; 100. Drdaj (ČR/KTM) +66:56:32.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 33:29:10; 2. Loeb (Fr./Prodrive Hunter) +24:47; 3. Moraes, Monleon (Braz., Fr./Toyota GR DKR Hilux) +1:05:13; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +2:01:23; 28. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +11:19:35; 46. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +60:42:24.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) +38:19:55; 2. Van den Brink (Iveco) +1:49:20; 3. Loprais (ČR/Praga) +1:51:37; … 11. De Baar (Niz./Tatra) +54:51:04; 15. Valtr (ČR/Iveco) +60:59:58; 18. Stiblík (ČR/Tatra) +129:36:32; 21. Randýsek (ČR/MAN) +212:50:37.

Classic: 1. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 538; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfindee) 691; 3. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 717; … 46. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajero) 15 023; 59. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 22 311.

Výsledky jsou neoficiální.