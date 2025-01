Rallye Dakar 2025: Fesh Fesh věří novému autu

Na testu všechno klapalo

Novinka ve flotile týmu Fesh Fesh představuje novou generaci jejich závodních speciálů. „Vozidlo jsme plánovali velmi dlouho, celý proces stavby byl hodně náročný. Chci klukům z obou týmů Fesh Fesh i KAR vývojového centra, kde vozidlo vznikalo, poděkovat za to, jak se podařilo tohle auto připravit. Koncem srpna jsme s ním pak absolvovali první ostré kilometry na závodech v Polsku, odkud jsme si odvezli pěkné stříbro. V listopadu, cestou na nalodění do Španělska, jsme si ještě udělali dvoudenní test ve Francii, na kterém jsme zkontrolovali chování některých nově instalovaných dílů a prověřili výkon motoru, jestli je v souladu s naprogramováním“, rekapituluje přípravu na hlavní závod sezóny Tomáš Vrátný.

Ten do speciálu se startovním číslem 611 usedne již v tradiční sestavě – navigátorem Bartłomiejem Bobou a palubním mechanikem Jaromírem Martincem. „První testovací dny v Saudské Arábii již máme úspěšně za sebou, stejně jako administrativní a technické přejímky. Na novou Tatru FF7 si samozřejmě musíme zvykat, chceme jet tak, abychom etapy dojížděli a sbírali cenná data pro další vývoj. Závodit ale budeme, věřím, že z nás budou mít soupeři respekt“, dodává Vrátný.

Karambol odnesla jen kombinéza

Svůj stroj si na testovací trati v Bishe projel také motocyklový jezdec Adam Peschel. Povinnými procedurami prošel i on bez závad, což se ale nedá říct o prvním dnu testování. „Těsně před koncem testovací tratě jsem se zbytečně dlouho zahleděl do informací v navigačním tabletu a přehlédl kamenité výmoly. Tato chvilka nepozornosti mě stála karambol. Naštěstí to ale odnesla jen kombinéza a trochu taky plasty na motorce. Asi to bylo jakési varování, že se mám koncentrovat celou jízdu“, říká s úsměvem Peschel. „Po závodech v Maroku se na Dakar fakt těším. Vím, že to bude dřina, kterou si možná ještě ani neumím představit, ale těším se. Poslední týdny jsem dal do tréninku maximum, ale na Vánoce si dopřál odpočinek,” komentuje přípravu Adam Peschel, který na své první dálkové rallye v Maroku dojel na 37. místě z více než 140 závodníků.

Letošní Rallye Dakar bude samozřejmě velmi náročná. Posádky čeká více jak 5100 měřených kilometrů a společně s přejezdy budou absolvovat více než 7 750 kilometrů. Novinkou jsou ve vybraných etapách oddělené trasy pro motorky a auta a kamiony. „Letos nás opět nečeká žádná procházka růžovým sadem. Když jsme se ale s celým týmem před Vánocemi loučili na tradičním předvánočním obědě, na tipech umístění byl vidět optimismus. Jsem rád, že kluci novému autu i mně věří a my se je i naše fanoušky a zaměstnance firem, které nás podporují, pokusíme nezklamat“, dodává Tomáš Vrátný.

Podobně to vidí i Adam „Special“ Peschel pro kterého je sběr zkušeností na nejtěžší rallye světa primárním cílem. Na úspěchy je zvyklý ze své hlavní disciplíny – stuntridingu. Lze tedy předpokládat, že ani on nezůstane na konci pořadí.

Rallye Dakar 2025