Rallye Dakar 2025: Extrémně těžký začátek

Ve startovní listině je zapsáno 43 českých účastníků. Devět motorkářů, dvě posádky v automobilech, šestnáct startujících v osmi kamionech, čtrnáct ve čtyřech autech a dvou kamionech v hodnocení historické kategorie Dakar Classic.

Motorky a auta jedou jinak

Rallye začne v pátek 3. ledna 2025 prologem v Biše, kde odstartuje o den později soutěž první etapou. Následně v dalších dvou dnech čeká etapa s názvem Chrono48, která se jela letos v lednu poprvé. Tehdy ovšem měřila 540 kilometrů, nyní to bude tisíc! V sedmi etapách z dvanácti plánovaných pojedou všichni účastníci stejnou trasu, ve čtyřech mají motocykly a auta odlišný úsek. Předposlední den je naplánována odlišná trasa pro motorky, automobily a kamiony. „Díky tomu by to mělo být příjemnější dobrodružství. Auta a kamiony často dojížděly za tmy, což by se teď nemělo stávat. Jako organizátoři budeme mít díky rozdělení trasy na starosti dvacet etap, ale to je náš problém,“ říká ředitel soutěže David Castera.

Do čtvrté největší pouště soutěže Rub al-Chálí se dostanou účastníci až v závěru soutěže. Nejdelší trasu 7759 kilometrů mají vypsanou automobilové posádky, ale nejdelší měřené kilometry – 5146 – čekají na motorkáře. „Logisticky to není problém, protože trasy nejsou natolik odlišné, abychom je nedokázali pokrýt vrtulníky. Pro závodníky je to výzva, navíc nám to umožní dřívější start aut do jednotlivých etap, takže hlavně buginy by neměly do bivaku přijíždět pozdě. Navigátoři budou mít více práce. Důležitá je bezpečnost, protože se motorkáři a závodníci v autech nebudou tolik míchat. Ve vzduchu tak nebude tolik prachu,“ domnívá se Castera.

Pozor na špatné sny

Jakmile zveřejnili organizátoři z francouzské společnosti A.S.O. detaily o trase nadcházejícího ročníku Rallye Dakar 2025, objevily se nejrůznější úvahy, diskuze a komentáře, co vlastně účastníky čeká. „První polovina soutěže bude jednoznačně nejtěžší. Pojede se na šutrech, ve skalách, ale bude tam i písek. Pro všechny kategorie to znamená přes tisíc kilometrů, takže to bude fakt náročné. Po pár dnech nás potom čeká maratonská etapa, která bude před dnem volna. Teprve pak budeme řešit, co nás čeká ve druhé polovině,“ domnívá se Martin Macík, obhájce vítězství v kategorii kamionů.

„Chrono48 se ukázala jako skvělá a zážitky z noci v dunách pod hvězdami jsou něčím, co budu mít ještě hodně dlouho v paměti. Teď ovšem pojedeme tenhle model hned na začátku a mezi spoustou kamení. Nesmím zapomenout, že mám v autě jen dvě rezervy a jsem ve startovním poli sám, nikdo mi nepomůže,“ říká Martin Prokop. V lednu 2024 skončil pátý, což je nejlepší český výsledek v kategorii automobilů. „Současný ředitel Dakaru je skvělý, protože každý rok staví trasu jinak. Bude to extrémně těžké, budeme fňukat, ale takový je Dakar a kvůli tomu tam jedeme,“ dodává Prokop.

Motocyklový jezdec David Pabiška má za sebou šestnáct startů na Dakaru a jen jednou nedojel do cíle. „Za ty roky už vím, že spousta věcí se nesmí řešit teď. Dakarský chleba se musí kousat po kouskách a nepřemýšlet moc dopředu. Už jsem se setkal se spoustou kluků, kteří to nedali psychicky. Prostě se jim to zavřelo v hlavě,“ řekl devětačtyřicetiletý Pabiška, který se na Dakaru objevil poprvé v roce 2007. Startoval tak v Africe, v Jižní Americe a teď i v Arábii, kde se legendární soutěž pojede pošesté.

Nejzkušenější český motocyklista na startu Dakaru tradičně z pověrčivosti neoznamuje své cíle dopředu. „Stále k tomu ale přistupuji s velkým respektem a jako ke sportu. Už to není dobrodružství, jako se říkalo, když jsem začínal,“ pousmál se Pabiška, jehož maximem je 18. místo z roku 2014. V ročníku 2024 skončil 42., čtvrtý mezi jezdci bez asistence. „Páté místo v kategorii beru hned. Ale je tam tolik nepředvídatelných věcí s technikou, tratí…“ podotkl.

Dakar na obrazovkách

Televize Nova se bude soutěži věnovat každý den od 21.45 na stanici Nova Action a Voyo, délka pořadu bude 70 minut. Jedním z moderátorů bude sportovní redaktor Radek Mazal, střídat se bude s Martinem Pouvou, moderátorem Televizních novin. Zákulisní informace ze Saúdské Arábie zprostředkuje Nikola Červinková, která se objevuje ve studiích MotoGP a také moderuje Sportovní noviny. Součástí vysílání bude i osvědčené Studio z písku. Dakarským expertem zůstává legendární navigátor Josef Kalina, který má za sebou 29 startů na Dakaru. Letos ho doplní Libor Podmol, trojnásobný účastník slavné soutěže a mistr světa ve freestyle motokrosu.

Češi ve startovní listině

Motocykly: 13 Martin Michek (KTM), 18 Jan Brabec (KTM), 33 Milan Engel (KTM), 40 Martin Prokeš (KTM), 48 David Pabiška (KTM), 92 Jiří Brož (KTM), 94 Dušan Drdaj (KTM), 97 Jaroslav Romančík (KTM), 127 Adam Peschel (Husqvarna).

Automobily: 221 Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford), 249 Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford).

Kamiony: 600 Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (ČR/Iveco), 601 Aleš Loprais, David Křípal, Darek Rodewald (ČR, ČR, Pol./Iveco), 603 Kees Koolen, Wouter de Graaff, Daniel Kozlovský (Niz., Niz., ČR/Iveco), 604 Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (ČR/Tatra), 611 Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartlomiej Boba (ČR, ČR, Pol./Tatra), 621 Karel Poslední, Lukáš Kvasnica, Filip Škrobánek (ČR/Tatra), 638 Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder, Laurent Lalanne (ČR, Fr., Fr./MAN), 641 Tomáš Tomeček, Ard Munster, Niccolo Funaioli (ČR, Niz., It./Tatra).

Classic: 712 Barbora Holická, Lucie Engeová (Citroën 2CV), 743 Ondřej Martinec, Jiří Kopřiva (Toyota Land Cruiser), 752 Jiří Bárta, Petr Švec (Mitsubishi Pajero), 755 Jan Vinš, Filip Bajora (Mitsubishi Pajero), 907 Igor Pazdera, Olga Lounová, Milan Holáň (Tatra 815), 920 Jiří Husek, Lubomír Dočkal, Dominik Holáň (Tatra 815).

Trasa Rallye Dakar 2025 Den Trasa Dělení měřené km celkem km Asistence 3. 1. Biša - Biša 29 79 4. 1. Biša - Biša 412 500 5. 1. Biša - Biša moto 958 1006 6. 1. Biša - Biša auto 971 1067 7. 1. Biša - Henakaja 496 848 739 8. 1. Henakja - Úla 415 588 360 9. 1. Úla - Hail 428 491 10. 1. Den odpočinku 11. 1. Hail - Davadmí 606 829 533 12. 1. Davadmí - Davadmí moto 460 724 auto 481 745 13. 1. Davadmí - Rijád moto 485 731 325 auto 487 733 14. 1. Rijád - Haradh 357 589 318 15. 1. Haradh - Šubajtá moto 117 636 auta 123 642 16. 1. Šubajtá - Šubajtá moto 321 553 515 auto 284 516 kamiony 130 447 17. 1. Šubajtá - Šubajtá 62 132 Kde není dělení, jedou všechny kategorie stejnou trasu. Moto Auto Kamiony Asistence Měřené km 5 146 5 115 4 997 Celkem km 7 706 7 759 7 690 2 790

Foto: Zdeněk Sluka