Fotograf Chytka: Z Dacie byli piloti nadšení

„Když z něho po testovací jízdě vystoupil, měl úsměv od ucha k uchu. Myslím, že tenhle tým má rozhodně na vítězství,“ tvrdí Chytka, který vyráží na svůj čtrnáctý Dakar. Jeho mezinárodní tým fotí nebo natáčí videa pro největší stáje nebo elitní jezdce. „Úvod nadcházejícího ročníku bude hodně drsný. Jako by se snad organizátoři chtěli zbavit poloviny startovního pole hned na začátku, aby to měli v dalším průběhu jednodušší,“ dodává Chytka s úsměvem.

Šance pro Nassera a Loeba

Je zvyklý fotit legendy motorsportu a pohybovat se v prostředí továrních stájí. Hlavně pak má velký přehled přímo z tratě o tom, jak slavní piloti překonávají nástrahy zrádného písečného terénu. „Například ve zdolávání dun je skutečně nejlepší Katařan Al-Attiyah, má úžasný styl. Lepší než jeho týmový kolega Sébastien Loeb, který je zase skvělý na pevnějším povrchu,“ dodal Chytka, který oba slavné piloty bude fotit při jejich prvním startu za tovární tým Dacia. A podle slavného fotografa je nový speciál velmi dobře připraven.

„Auto nepostavili jen tak z ničeho, ale na prověřeném konceptu od britské firmy Prodrive. Na vývoji se podíleli také inženýři z automobilky Alpine. Podle Nassera je to nejlepší auto, ve kterém kdy seděl. To prohlásil na květnovém testování,“ doplnil Chytka, který očekává dobré výkony také od Fordu a jejich terénní osmiválcové bestie. „Auto je postavené trochu jinak, má silnější motor namísto turba. Přípravy prý neprobíhaly ideálně, ale Carlos Sainz je vždycky hodně kritický a snaží se věci posouvat. MINI je sice upozaděné, ale zvedá se. Mají benzinový motor, dobře vypadá také podvozkově, hodně posílili i skladbu jezdců, kteří s autem na Dakar vyrazí. Počítat je třeba také s Toyotou.“

Nejenom kategorie automobilů bude v nadcházejícím ročníku Dakaru zajímavá. Zvolený model tratě v Saudské Arábii je podle Chytky neobvyklý. „Skladba etap bude těžší než letos, hned ve druhém dni čeká účastníky 48hodinová etapa bez asistence, která sice nebude celá ve velkých dunách, jako v minulém roce, ale přesáhne 1000 kilometrů, které musí jezdci ve dvou dnech absolvovat. Ta může opravdu hodně posádek a jezdců vyřadit. Sportovně to náročné a atraktivní bude. Uvidíme, jak fotogenicky,“ tvrdil s úsměvem Chytka, který do čtvrté největší pouště světa Rub al-Chálí zavítal také v letošním roce během jiných závodů a překvapilo ho, kolik se v poušti objevilo zeleně. „Na místech, kde dříve byly krásně čisté písečné duny je nyní spousta malých keřů a velbloudích trav a ty bohužel extra fotogenické nejsou. Na čistých dunách vypadají spíše jako nějaké nečistoty a fotky tím trošku kazí.“

Jiné světlo pro auta

Velkou změnou pro Chytku je také fakt, že v pěti etapách pojedou závodní auta a motorky po jiné trase. Obě kategorie navíc odstartují v ranních hodinách. „Bude to napínavější, protože piloti aut nemohou spoléhat na stopy od motorek. To kvituji. Jenže kvůli tomu jsem musel přibrat další lidi, abychom měli všechno pokryté,“ doplnil Chytka, který se těší na projíždějící terénní speciály za ranních paprsků. „Po mnoha letech budeme mít dobré světlo i na jiné kategorie než na motorky. Když startují všichni na stejných etapách, auta se k nám dostanou většinou kolem 11 až 12 hodiny, kdy je světlo, především pak v poušti, nejhorší. Na to ranní se opravdu těším. Navíc na trati nebudeme stát šest hodin ale jen tři, ale logisticky to bude mnohem náročnější.“

Na ročník Rallye Dakar 2025 bude jeho tým MCH Photo mít více než 11 lidí a všichni pojedou ve třech autech. Jedná se o terénní vozy značky Toyota. „Letos jsem ke své letité Toyotě Landcuriser 80 pořídil také novější Landcruiser 100, který následně prošel dlouhou a nákladnou přestavbou. Na obě auta, co vyráží na trať, jsou nově připevněné střešní stany, abychom měli větší komfort,“ dodal Chytka, u něhož si klienti objednávají kromě fotek také videa na sociální sítě.

Práce nejen na Dakaru

Jeho práci budou využívat kromě Dacie také Ford, Toyota, MINI a samozřejmě také Martin Prokop, jehož spolujezdcem je Chytkův starší bratr Viktor. Z motorek pak další tovární týmy jako Honda, HERO, KTM nebo závodníci Stefan Svitko či Jan Brabec. Pozor, jedná se pouze o výběr jezdců a týmů, celkově jde o desítky závodníků, kterým musí tým okolo Chytky pod značkou MCH denně připravit fotky nebo videa.

Během roku se dále Chytka specializuje na mistrovství světa dálkové rallye, cestoval do Abú Dhabí, Portugalska, Argentiny nebo do Maroka. Zaměřoval se také na závody formule 1, kde fotil pro tým Alpine v osmi závodech. „Na příští rok po mě tým dokonce chtěl, abych absolvoval celý kalendář F1, což si však nedokážu úplně představit. Čtyřiadvacet závodů, kde se nebavíme pouze o víkendu, ale minimálně o čtyřech dnech a cestách po celém světě, je prostě příliš. Člověk by nemohl dělat už nic jiného, a to by mě nebavilo. I když je to samozřejmě hodně prestižní šampionát s jiným dosahem. Rád bych podobný počet víkendů v F1 zachoval i v dalším roce. Dále se chci soustředit na Dakar, a další dálkové soutěže. Ty jsou základem mého byznysu a také srdeční záležitostí,“ dodavá Marian Chytka.