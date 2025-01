Výsledky ve všech kategoriích byly důležité, aby určily startovní pořadí do první etapy. Ta je na programu v sobotu 4. ledna a měří celkem 500 kilometrů, z toho je 412 měřených.

Obhájce čeká prach

Macík byl o 23 sekund pomalejší než loni celkově třetí Nizozemec Mitchel van den Brink. Dařilo se i dalším českým posádkám. Martin Šoltys byl ve stejném čase jako Macík čtvrtý a Aleš Loprais skončil šestý. Celkem osm kamionů se vměstnalo do jedné minuty. Tomáš Vrátný a Karel Poslední se umístili v druhé desítce pořadí. “Bylo to přesně takové, jak organizátoři slíbili. Úzká trať, pravá levá. Mezi křovíčkama a ve skalách. Za mě v pohodě, párkrát jsem to prodal, i když to asi nebylo nutné. Dojeli jsme třetí, což znamená, že do první etapy budeme startovat třetí mezi kamiony, což je docela cajk. Uvidíme, jak se bude prášit," řekl Macík na sociálních sítích.

Aleš Loprais s navigátorem Davidem Křípalem a palubním mechanikem Darekem Rodewaldem se na Dakaru 2025 poperou o úspěch v kategorii kamionů proti 43 soupeřům. S novým kamionem vstoupili do soutěže obezřetně, 29kilometrovou trať prologu zdolali za 18 minut a 39 sekund a ve výsledcích úvodního testu se zařadili na šestou příčku s odstupem 36 sekund od dnes nejrychlejšího Mitchela van den Brinka. „Jsme rádi, že to máme za sebou, protože místy byla trať hodně rozbitá,“ oddechl si za celou posádku po dojezdu zpět do bivaku David Křípal. „Očekávali jsme trošku lepší umístění, nicméně startovní pozice pro zítřek vůbec není špatná.“

“V sobotu pořádně zabereme, i když se stále ještě víceméně sžíváme,“ připomíná 42letý navigátor fakt, že Lopraisova posádka startuje v tomto složení úplně poprvé. „Z mého pohledu ale posádka funguje už teď perfektně a auto taky. Snažíme se najít jeho limit, ale zase nechceme zbytečně riskovat, protože v úvodu – a zvlášť v prologu – se nedá prakticky nic získat, ale snadno lze hodně ztratit.“

Prezident zvedal náladu

Dvanáctý Michek byl o 61 sekund pomalejší než nejrychlejší Australan Daniel Sanders. “Byla to neskutečná divočina plná zajímavých věcí. V polovině prologu, asi na patnáctém kilometru, jsem tam měl navigační chybku, kvůli které jsem ztratil deset nebo patnáct vteřin," řekl Michek v nahrávce pro média. "Prolog byl jinak hezký, krásný. Snažil jsem se jet na maximum a věděl jsem, že podobně to pojmou všichni. Čeká nás prašná etapa, je proto dobré startovat zepředu. Za dvanácté místo jsem moc rád," dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group, který obhajuje loňské desáté místo.

O více než dvě minuty byl v cíli prologu pomalejší Milan Engel. „Bylo to hodně rychlé, připadal jsem si jako na Hungarian Baja. V důležitých odbočkách vysely šipky, kontakt s navigací byl prakticky nulový,“ tvrdil Engel, kterého umístění nějak zvlášť nenadchlo. „S výsledkem v prologu jsem spokojený normálně, v dalších etapách se chci pohybovat kolem 20. nebo 30. místa. V sobotu nás čeká dlouhá etapa přes 400 kilometrů.“ Podle Prokeše připomínal prolog motokros. „Trať byla hodně nalajnovaná a také hodně rozbitá. Dojel jsem tam nějaké jezdce před sebou, nešlo je moc dobře předjet, protože se hodně prášilo. Jsem ve výsledcích v polovině, zítra začne ten pravý závod,“ doplnil Prokeš.

Přímo na trati české posádky podporoval i prezident České republiky Pavel Petr, který je na soukromé cestě v Saúdské Arábii od čtvrtka, kdy se potkal s účastníky v bivaku v Biše. „Byl u startovní pásky, povzbuzoval. Když se s námi potká, tak s ním vždycky prohodíme několik slov. Jsme za to moc rádi a kluky to namotivovalo. Bylo vidět, že je to potěšilo," řekl šéf týmu Orion MRG Ervín Krajčovič. Podobnou zkušenost měl i zkušený český motocyklový závodník Jiří brož, který ovšem na Dakaru debutuje. „Když jsem přijížděl ke startu a na chvíli zastavil, přišel pan prezident. Popřál mi hodně štěstí. Hodně mi to v tu chvíli zvedlo náladu,” řekl Jiří Brož.

Navigačně hnusný prolog

Mezi automobily byl nejrychlejší Jihoafričan Henk Lategan, druhý Mattias Ekström ze Švédska ale zaostal jen o sekundu. Prokop byl pomalejší o 44 sekund. Druhý Čech na startu v kategorii Karel Trněný byl 38. Aliyyah Kolocová startující v českém týmu Buggyra ZM Racing zajela 29. čas. „Prolog byl navigačně docela hnusný, neustálá změna směrů ve velké rychlosti. Spousta křoví, ztratili jsme jedno zrcátko, ale auto fungovalo skvěle," pochvaloval si Prokop na sociálních sítích a přiznal, že sám udělal několik chyb. „Bylo to ale spíše proto, že jsem se moc snažil a nezahnul tam, kde jsem měl. Nebo už to nešlo. Ale dobré, pro začátek závodu je to fajn," dodal Prokop.

Výsledky Rallye Dakar 2025: Prolog

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 16:51; 2. Branch (Botswana/Hero) +12; 3. Canet (Šp./KTM) +12; ... 12. Michek (ČR/KTM) +1:01; 26. Drdaj (ČR/KTM) +1:56; 38. Engel (ČR/KTM) +2:44; 45. Peschel (ČR/Husqvarna) +3:26; 47. Brabec (ČR/KTM) +3:19; 48. Romančík (ČR/KTM) +3:19; 55. Pabiška (ČR/KTM) +4:05; 64. Prokeš (ČR/KTM) +4:50; 79. Brož (ČR/KTM) +5:37.

Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) 15:28; 2. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford Raptor) +1; 3. Al-Attiyah, Boulanger (Katar, Fr./Dacia Sandrider) + 20; ... 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +44; 47. Trněný, Pritzl (ČR/Ford 150 Evo) +2:16.

Kamiony: Van den Brink (Niz./Iveco) 18:03; 2. Zala (Lotyš./Iveco) +7; 3- Macík (ČR/MM Technology) +23; 4. Šoltys (ČR/Tatra) +23; ... 6. Loprais (ČR/Iveco) +36; 12. Vrátný (ČR/Tatra) +1:55; 16. Poslední (ČR/Tatra) +2:50; 27. Ramdýsek (ČR/MAN) +26:18; 29. Tomeček (ČR/Tatra¨) +26:38.