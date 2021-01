Rallye Dakar, 6. etapa: Loprais čtvrtý, Prokop zničil tři poloosy

Vzhledem k tomu, že ne všichni účastníci mohli s ohledem na tmu dorazit včas do cíle páté etapy, byl start šesté odložen o devadesát minut. Měřený úsek dlouhý původně 448 kilometrů byl zkrácen na 347 kilometrů. Průběh pátečního dne zahrnoval vysoké duny všech tvarů a barev a testoval schopnosti řidičů řešit různé způsoby, jak je zdolat. Samozřejmě nechyběly ani tradiční navigační pasti.

Brabec se vrátil, smůla Krejčího

V kategorii motocyklů přišel o celkové vedení Kevin Benavides, který byl ještě o 25 sekund pomalejší než nejrychlejší český motocyklista. Jednatřicetiletý Argentinec pokračuje v soutěži od čtvrtka se zlomeným nosem. Na první místo se dostal Australan Toby Price, který byl v šesté etapě sedmý, ale letos už vyhrál dvě etapy.

Z českých jezdců byl tradičně nejlepší Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group, který skončil původně patnáctý, ale později dostal minutovou penalizaci, která ho posunula o místo níže právě za jmenovaného Kevina Benavidese. „Nedobrzdil jsem ve speciálce. Bylo to kvůli kamenu. Místo brzdění jsem musel přidat, abych ho přeskočil a nespadl. Nebýt téhle penalizace, tak jsem dojel poprvé dakarskou etapu se ztrátou pod deset minut na vítěze. To je přece bomba,“ uvedl jezdec týmu Orion - Moto Racing Group.

Šestadvacátý je jeho týmový kolega Milan Engel. „Byla pořádná zima, a když nám řekli, že etapa bude o sto kilometrů kratší, tak jsem to uvítal. Měl jsem menší problém. Po skoku z jedné duny mi praskla airbagová vesta a já měl potom obavy, co by se stalo, kdybych spadl. V tankovací zóně mi vestu dali do pořádku a já dojel do cíle,“ uvedl Engel.

Do soutěže se vrátil po problému se zadní nádrží Jan Brabec (Strojrent Racing), ale penalizace 62 hodin za nedokončenou etapu ho srazila téměř na konec startovního pole. Bohužel ve výsledkové listině po šesté etapě chybí další český motocyklový jezdec Roman Krejčí (Bo!Beton). Po pěti dnech byl na krásném 32. místě a třetí v hodnocení Original by Motul určeném pro jezdce bez asistence.

Prokop před cílem hořel

Jednoznačně největším českým smolařem dne byl Martin Prokop, který po technických problémech obsadil v etapě čtyřicáté místo s mankem 1:26:09 hodiny. „Smůla se nám zase nalepila na paty a bohužel pořádně. Byly dva defekty, což byla jen menší časová ztráta, ale přišli jsme o tři poloosy. Jednu se nám podařilo vyměnit, ale pět set metrů před cílem odešla třetí a nebyla možnost se dostat se dál. Už jsme se těšili na cíl, ale bohužel třetí poloosa byla i s požárem, který jsme museli hasit. Už to vypadalo, že nemůžeme pokračovat. S pomocí místních lidí jsme se dostali přes dunu a pak ukecali jednoho závodníka, aby nás na laně dovezl do cíle. Všechno je v háji,“ líčil hodně zklamaný Prokop své trable přímo v autě. Do bivaku ho m usel odtáhnout na laně jeden ze soupeřů.

Naopak třiatřicáté místo je nejlepším etapovým umístění v letošním ročníku pro Tomáše Ouředníčka (Ultimate Dakar) s toyotou. V průběžném pořadí se vyšplhal na 43. místo. V kategorii automobilů pokračuje boj o první místo mezi třináctinásobným laureátem Francouzem Stéphane Peterhanselem (X-Raid Mini) a Katařanem Nasserem Al-Attiyahem (Toyota). Druhý jmenovaný získal v pátek k dobru osmnáct sekund, ale stále ještě ztrácí 5:53 minuty. Ze hry je devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb, který zastavil na 97. kilometru se zničeným zavěšením svého BRX Hunter a čekal na pomoc asistenčního vozu. Přišel tak o desáté místo v průběžném pořadí a zda bude pokračovat, rozhodnutí ještě nepadlo.

Macík o ztrátě nevěděl

Etapa do Ha´ilu patřila mezi kamiony jednoznačně ruským kamazům, které obsadily první tři místa v pořadí Airat Mardějev, Dmitrij Sotnikov a Anton Šibalov a patří jim pomyslné stupně vítězů také v průběžné klasifikaci v tomto složení: Sotnikov, Šibalov a Mardějev.

Hned za nimi jsou dva čeští zástupci. Čtvrtý Martin Macík byl v etapě sedmý se ztrátou 12:30 minuty a zjevně ho to zaskočilo. „Popravdě, musíme se podívat, jak jsme k tomuhle odstupu přišli. Trať byla hodně rozježděná. Na začátku etapy byly duny, pak kamenité pisty a zase duny. Letěli jsme v prachu, co to šlo. Na stém kilometru přišel defekt gumy, ani nevím, kde jsme k němu přišli, ale kolo bylo vyměněné během pěti minut,“ řekl Macík, který na třetí ruský kamaz ztrácí pouhých padesát sekund.

S výsledkem byl naopak spokojený Aleš Loprais, který si čtvrtým místem paradoxně průběžně pohoršil o jednu příčku na páté místo. „Čtvrté místo je krásné, šestou erzetu jsme si užili. Určitě nesmutníme. Jsme v polovině soutěže a na třetí místo ztrácíme jen něco málo přes pět minut,“ neztrácí optimismus Aleš Loprais.

Výsledky – 6. etapa

Motocykly: 1. Barreda Bort (Šp./Honda) 3:45:27; 2. Branch (Botswana/Yamaha) +13 s; 3. Sanders (Aus./KTM) +53 s; … 16. Michek (ČR/KTM) +10:28; 29. Engel (ČR/KTM) +37:07; 30. Brabec (ČR/KTM) +37:14; 38. Podmol (ČR/Husqvarna) +57:16; 40. Pabiška (ČR/KTM) +1:07:10; 59. Lhotský (ČR/KTM) +2:07:13; 81. Krejčí (ČR/KTM) +72:14:33.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 3:38:27; 2. Al Radži, Zitzewitz (S. Arábie, Něm./Toyota) +4:03; 3. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +7:16; … 33. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +1:07:29; 40. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +1:26:09.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 4:50:24; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +34 s; 3. Cavigliasso (Arg./Yamaha) +2:01; … 8. Kubiena (ČR/Yamaha) +35:46.

SSV: 1. Khalif Al Attiyah, Ceci (Katar, It./Can-Am XR5) 4:20:46; 2. Farres Guell, Monleon (Šp./Can-Am) +4:11; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) +5:26.

Lightweight Prototype: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT03-02) 4:20:23; 2. Khalif Al Attiyah, Ceci (Katar, It./Can-Am XR5) +23 s; 3. Farres Guell, Monleon (Šp./Can-Am) +4:34; … 16. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +33:38; 17. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +33:38.

Kamiony: 1. Mardějev (Rus./KamaZ) +4:08:52; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +1:08; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +4:49; 4. Loprais (ČR/Praga) +5:43; … 7. Macík (ČR/Iveco) +12:30; 12. Valtr (ČR/Iveco) +55:11; 13. Casale (Chile/Tatra) +55:22; 14. Šoltys (ČR/Tatra) +1:020:33.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 24:08:43; 2. Benavides (Arg./Honda) +2:16; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +2:57; … 18. Michek (ČR/KTM) +48:22; 26. Engel (ČR/KTM) +2:19:43; 38. Pabiška (ČR/KTM) +5:05:25; 43. Podmol (ČR/Husqvarna) +6:34:37; 54. Lhotský (ČR/KTM) +10:14:36; 78. Brabec (ČR/KTM) +72:59:55.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 22:14:03; 2. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +5:53; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +40:39; … 10. Prokop (ČR/Ford) +2:29:27; 43. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +11:31:51.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 29:15:55; 2. Andujar (Arg./Yamaha) +33:18; 3. Giroud (Fr./Yamaha) +45:22; … 7. Kubiena (ČR/Yamaha) +3:40:15.

SSV: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) 27:04:29; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +40 s; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +35:51.

Lightweight Prototype: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) 27:04:29; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +40 s; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT03-02) +8:26; … 19. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +3:33:08; 37. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) 11:47:58.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 24:26:18; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +37:34; 3. Mardějev +1:01:43; 4. Macík (ČR/Iveco) +1:02:33; 5. Loprais (ČR/Praga) +1:07:00; … 8. Casale (Chile/Tatra) +2:15:39; 10. Šoltys (ČR/Tatra) +2:32:45; 12. Valtr (ČR/Iveco) +4:39:16.

Výsledky jsou neoficiální.