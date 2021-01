Rallye Dakar, 4. etapa: Macíka čtvrté místo nemrzí

Ve středu byla na programu nejdelší etapa soutěže Vadí d-Davásir - Rijád (813 kilometrů, 337 km RZ). Spousta zatáček a odboček však nedávala posádkám čas na odpočinek.

Česko-ruská bitva

Na 337 kilometrech měřeného úseku se odehrávala vpravdě epická bitva čtyř kamionů českých týmů se čtyřmi ruskými kamazy, všem ještě sekundoval běloruský MAZ. Nešlo však o jedničku tohoto týmu, protože dotyčný Širahej Vjazovič zůstal stát na 80. kilometru s poškozeným vozem a musel se rozloučit s druhým místem. Etapu nakonec vyhrál vedoucí jezdec průběžného pořadí Rus Dmitrij Sotnikov, před obhájcem loňského prvenství Andrejem Karginovem (oba Kamaz).

„Chvíli jsme byli v cíli druzí a měli trochu vztek, ale teď jsme čtvrtí a vůbec nám to nevadí,“ líčil Macík z kabiny své první dojmy. „Bylo to hodně rychlé. Udělali jsme dvě chybičky, které nás možná stály dohromady minutu. Jednou nás František (navigátor Tomášek) poslal správným směrem, ale nám s Davidem (mechanik Švanda) se to nezdálo, tak jsme to místo raději objeli. Musím poděkovat mechanikům a celému týmu, protože auto drží neskutečně,“ dodal pilot stáje Big Shock! Racing.

Z dalších českých kamionů dojel sedmý Chilan v barvách Buggyry Ignacio Casale, hned za ním jeho týmový kolega Martin Šoltys (oba Tatra). Devátý skončil Jaroslav Valtr (Iveco) a jedenáctý Aleš Loprais (Tatra), který si udržel průběžnou pátou pozici.

Prokop si polepšil

V kategorii automobilů skončil na dvanáctém místě Martin Prokop a polepšil si na deváté místo v průběžné klasifikaci. „Tohle byla klasická přejezdová etapa. To znamená strašně rychlá, kdy jsme dlouho drželi plný plyn a jen měnili kurzy. Ke konci nás čekal od pořadatelů navigační špek. Dvakrát jsme hledali správnou cestu, malinko se tam točili, ale bylo to v pohodě. Žádná velká ztráta. Jsme v pohodě a valíme dál,“ uvedl jezdec Benzina Orlen Teamu.

V hodnocení automobilů pokračuje tvrdá bitva o sekundy mezi Katařanem Nasserem Al-Attiyahem (Toyota) a Francouzem Stéphane Peterhanselem (X-Raid Mini). Al-Attiyah vyhrál třetí speciálku v řadě, ale ze svého manka na vedoucího Peterhansela ukrojil pouhých jedenáct sekund. Třetí je loňský vítěz Španěl Carlos Sainz (X-Raid Mini), jenž má manko 36:19 minuty a o dvanáct minut za ním na čtvrtém místě je devítinásobný mistr světa Francouz Sebastien Loeb (Prodrive Hunter).

Po úvodních dvou dnech technických problémů se buginou Can-Am rozjel Tomáš Enge (Buggyra Zero Mileage Racing) a ve čtvrté etapě skončil patnáctý se ztrátou pouhých 12:18 minuty na nejrychlejšího.

Brabec a Krejčí se vytáhli

V jedné stopě se dařilo nejlépe Janu Brabcovi (Strojrent Racing), který byl jedenáctý a celkově si polepšil na 23. místo. Má tak při svém čtvrtém startu nakročeno k nejlepšímu dakarskému výsledku. „Jelo se mi dobře. Před startem jsem zjistil, že mi trošku prolíná olej, tak jsem byl lehce nervózní, ale naštěstí to nebylo tak moc. Motorka v pohodě dojela," řekl Brabec ČTK a dodal: „Po loňském trápení, kdy člověk nebyl od začátku zdravotně fit, si Dakar užívám. Jsem nadmíru spokojený sám se sebou.“

V průběžném pořadí je nejlepším Čechem sedmnáctý Martin Michek z Orionu – Moto Racing Group. Jeho týmový kolega Milan Engel ke středečním kilometrům řekl: „Bylo to dneska fakt děsivě rychlé. Viděl jsem několik ošklivých pádů a přiznám se, že místy jsem trochu odlevil plyn, protože to bylo fakt o hubu. Myšák (Martin Michek) přiznal, že měl jednu krizovku, ale povedlo se mu jí ustát. Fakt nechápu, proč organizátoři takto šponují tempo.

Trať středeční etapy zvládlo všech sedm českých jezdců na motocyklech. Velký potlesk zaslouží Roman Krejčí (Bo!Beton), který startuje v kategorii Malle Moto, kde nesmí mít jezdci mechanika. Po pětatřicátém místě ve čtvrtém měřeném úseku, se dostal na první v této klasifikaci šestadvaceti závodníků, kteří jsou ještě v soutěži. Z dalších Čechů zde je David Pabiška šestý a Rudolf Lhotský (oba Jantar Team) si polepšil na deváté místo.

Páté pokračování soutěže povede účastníky z Rijádu do Burajdy (625 km, 419 km RZ). Trpělivost bude ctnost v této dlouhé a tvrdé etapě, kde bude důležité ovládat nervy a neudělat chybu. Průměrnou rychlost sníží dunová pole a uprostřed etapy kamenité úseky, kde se nevyplatí spěchat, jinak hrozí defekty.

Výsledky – 4. etapa

Motocykly: 1. Barreda Bort (Port./Honda) 2:46:50; 2. Sanders (Aus./KTM) +6:09; 3. Benavides (Arg./Husqvarna) +6:22; … 13. Brabec (ČR/KTM) +11:25; 19. Michek (ČR/KTM) +12:59; 29. Engel (ČR/KTM) +21:21; 35. Krejčí (ČR/KTM) +31:53; 36. Podmol (ČR/Husqvarna) +32:12; 37. Pabiška (ČR/KTM) +34:16; 55. Lhotský (ČR/KTM) +1:02:11.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) 2:35:59; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +11 s; 3. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) +1:30; … 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +12:32; 22. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +21:48;

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 3:29:13; 2. Cavigliasso (Arg./Yamaha) +1:08; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +3:52; … 10. Kubiena (ČR/Yamaha) +37:02.

SSV: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) 3:16:57; 2. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am XR5) +2:44; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) +2:48.

Lightweight Prototype: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) 3:16:57; 2. Meeke, Rosegaar (Brit., Niz./PH-Sport Zephyr) +1:45; 3. Guthrie, Floene (USA, Nor./OT01-03) +1:51; … 15. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +12:18; 42. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +41:39.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 2:58:47; 2. Karginov (Rus./Kamaz) +10 s; 3. Višněvskij (Bělorus./MAZ) +14 s; 4. Macík (ČR/Iveco) +22 s; … … 7. Casale (Chile/Tatra) +6:36; 8. Šoltys (ČR/Tatra) +7:02; 9. Valtr (ČR/Iveco) +8:58; 11. Loprais (ČR/Praga) +15:06; 16. Tománek (ČR/Tatra) +33:31; 21. Tomeček (ČR/Tatra) 1:16:14.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. De Soultrait (Fr./Husqvarna) 15:00:25; 2. Barreda Bort (Port./Honda) +15 s; 3. Benavides (Arg./Honda) +53:24; … 17. Michek (ČR/KTM) +23:42; 23. Brabec (ČR/KTM) +45:32; 29. Engel (ČR/KTM) +1:17:35; 32. Krejčí (ČR/KTM) +2:13:11; 43. Pabiška (ČR/KTM) +3:03:09; 48. Podmol (ČR/Husqvarna) +3:35:57; 53. Lhotský (ČR/KTM) +4:56:50.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 13:15:12; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +4:58; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +¨36:19; … 9. Prokop (ČR/Ford) +1:08:51; 18. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +1:50:44;

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 18:13:48; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +9 s; 3. Enrico (Chile/Yamaha) +7:33; … 7. Kubiena (ČR/Yamaha) +1:27:13.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 16:38:57; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +3:18; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +7:11.

Lightweight Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 16:38:57; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +3:18; 3. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +7:11; … 22. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +2:15:47; 49. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) 11:11:24.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 14:45:48; 2. Macík (ČR/Iveco) +26:22; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +26:57; … 5. Loprais (ČR/Praga) +51:40; 6. Casale (Chile/Tatra) +56:56; 8. Šoltys (ČR/Tatra) +1:22:54; 11. Valtr (ČR/Iveco) +2:03:07; 15. Tománek (ČR/Tatra) +5:19:32; 21. Tomeček (ČR/Tatra) +12:00:45.

Výsledky jsou neoficiální.