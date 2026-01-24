Tohle Lamborghini Diablo dostalo obří W16 dříve než Bugatti Veyron. Je to velký unikát!
Ještě než se unikátní šestnáctiválec dostal do sériové výroby, vyzkoušel ho koncern Volkswagen mimo jiné ve žlutém Lamborghini Diablo SV.
Unikátní šestnáctiválec složený z dvou vidlicových osmiválců se s produkcí rozloučí pod kapotou úžasného Bugatti Mistral. Tím se pomyslně uzavře éra představovaná Ferdinandem Piëchem, který do produkce prosadil spoustu zajímavých agregátů a modelů, které by v dnešní době neměly ani za mák šanci.
Piëch se jako technický nadšenec zasloužil o to, že jsme začátkem třetího tisíciletí mohli ve vozech koncernu Volkswagen obdivovat množství pořádných a technicky zajímavých motorů. Však vzpomeňme na diesely s deseti (například první Volkswagen Touareg) a dvanácti válci (první Audi Q7), zážehové agregáty W8 ve Volkswagenu Passat nebo W12 v Audi A8 či vozech automobilky Bentley (tam dvanáctiválec skončil v roce 2024). Jenže tomu všemu je již často dávno konec.
Zatímco ještě u předminulého Volkswagenu Passat jste si mohli objednat 3,6litrový šestiválec, následovník už skončil maximálně u přeplňovaných čtyřválců. Bugatti, stále částečně spadající pod největší evropský automobilový koncern, sice u nového hypersportu Tourbillon nabídne atmosférický vidlicový šestnáctiválec, u mnohem levnějších a dostupnějších vozů je s velkými agregáty amen.
Zmíněná jednotka V16 navazuje na starší motor W16, který se představil v Bugatti Veyron a poháněl i nástupnický model Chiron a jeho deriváty. Vznikl spojením dvou osmiválců VR, přičemž světu se představil v roce 1998 na autosalonu v Paříži. Vedle studií od Bugatti se jednotka objevila také pod kapotou konceptu Bentley Hunaudières v roce 1999. O rok později si jej pak vypůjčilo Audi do své studie Rosemeyer.
Ještě než se však nadobro usídlil v Bugatti Veyron, musel projít klasickým testovacím procesem. koncern Volkswagen ho namontoval do několika vozů, jedním z nich bylo i žluté Lamborghini Diablo SV po faceliftu, které mělo za kabinou původně vidlicový dvanáctiválec. Technici v tomhle případě zkoumali celkové vlastnosti nového a technicky unikátního motoru, který neexceloval pouze osmilitrovým objemem a rekordním počtem válců, ale také hned čtyřmi turbodmychadly.
U testovací muly si můžete při pohledu zezadu všimnout dodatečných otvorů v karoserii, kterým muselo ustoupit i levé koncové světlo. Šestnáctiválec totiž vyžaduje obrovské množství vzduchu, kterým si chladí „vnitřnosti“. To k motoru přiváděl také rozměrný nasávací otvor na střeše.
Na rozdíl od mnohých podobných testovacích „frankensteinů“ šestnáctiválcové Diablo SV neskončilo rozebrané na prvosoučástky ani jako exponát nějaké soukromé sbírky. Vůz zůstal v celku a nyní se nachází ve sbírkách Autostadtu ve Wolfsburgu. Autostadt představuje jednak přehlídku jednotlivých značek koncernu Volkswagen, z nichž každá má v areálu vedle domovského výrobního závodu Volkswagenu vlastní pavilon. Nechybí zde ovšem také několikapatrové muzeum, které ukazuje nejen historii koncernu VW a jeho koncepty a testovací speciály, ale také významné automobily konkurenčních značek.
Pokud tedy budete mít cestu směrem Hannover či Hamburk, určitě si udělejte menší zajížďku do Wolfsburgu. Mimo jiné zde během jedné hodiny uvidíte tolik volkswagenů, kolik v Česku za celý rok.
Zdroj: Autostadt a Motor1, foto: Autostadt, video: Top Gear