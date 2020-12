Rallye Monza v cíli: Ogier vyhrál a slaví sedmý titul

V neděli čekaly na účastníky italského podniku poslední tři rychlostní zkoušky v celkové délce 38,31 v areálu závodního okruhu v Monze nedaleko Milána. Z úspěchu se tady nakonec radoval také tým Hyundai Czech Racing pod vedením českého rallyeového jezdce Martina Vlčka. V jeho barvách jedoucí Fin Jari Hutunen dojel celkově osmý, ale především vybojoval titul mistra světa v kategorii WRC 3.

Nechtěl se moc radovat

Ogier nechtěl ponechat nic náhodě a na úvodní zkoušce posledního dne byl nejrychlejší. „Hlídal jsem si volbu pneumatik u Otta (Tänak) a Daniho (Sordó). Když Dani zvolil gumy do sněhu, rozhodli jsme se v týmu pro mokré a ukázalo se, že to byla správná volba,“ řekl v cíli erzety. V dalším měřeném úseku byl až čtvrtý, ztratil na své pronásledovatele 7,4 sekundy, ale vrásky mu to nedělalo. „Snažím se udržovat stejný rytmus a pokusím se vyhnout jakýmkoliv problémům a doufám, že to s Julienem (Ingarssia) zvládneme,“ komentoval svou jízdu. Na závěrečné Power Stage byl dokonce až sedmý, ale ani ztráta 8,5 sekundy nemohla ohrozit jeho 49. vítězství ve světovém šampionátu.

Po pěti titulech v barvách Volkswagenu, jednom u Fordu, získal prvenství pro třetího výrobce. Jediným, kdo něco podobného před ním dokázal, byl čtyřnásobný šampion Fin Juha Kankkunen. Na stupních vítězů Sebastien Ogier příliš nejásal a do novinářských mikrofonů řekl: „Mnoho lidí trpí po celém světě, takže chci být slušný, nechci skákat, ale tenhle výsledek je slušný úspěch. Tým vynaložil velké úsilí a je mi potěšením řídit yaris. Samozřejmě cítíme s Elfynem (Evans), který měl v sobotu obrovskou smůlu. Má za sebou opravdu silnou sezónu a jsem si jistý, že příští rok bude u něj stejný. Takže se těším na další sezonu.“

Hyundai bere titul

Za jeho zády se odehrával souboj o druhé místo mezi jezdci továrního týmu Hyundai - Estoncem Ott Tänakem a Španělem Dani Sordem, kteří však museli mít na paměti, že musí dovézt vozy do cíle, aby pro jihokorejskou značku vybojovali body do hodnocení týmů. „Pokud mohu skončit druhý, je to v pořádku, ale beru také třetí místo. Mým prvořadým cílem je však vítězství Hyundai v hodnocení týmů,“ říkal Španěl a nakonec byl třetí, o 1,4 sekundy za Tänakem. Hyundai nakonec titul v hodnocení značek získal po loňské výhře znovu, ovšem jen s čtyřbodovou převahou před druhou Toyotou.

Tämak, který loňský titul nakonec neobhájil, se radoval z druhého místa v cíli soutěže a posunul se tak na třetí příčku v mistrovství světa jednotlivců. Podařilo se mu na úkor týmového kolegy Belgičana Thierrho Neuvilla, který musel odstoupit již v pátek, když „utopil“ motor v jedné z mnoha obrovských louží v areálu Monzy. Tänak si letos dojel pro vítězství při premiéře Estonské rallye v šampionátu a třikrát skončil druhý. „Poslední den si nezadal s náročností těch předchozích. Mým cílem bylo dojet do cíle, a to se podařilo. Celkově to byla v tomto roce divná sezóna, tým jsem ani moc neviděl. Snad to ten příští rok bude lepší,“ řekl Tänak.

Třetí místo na závěrečné speciálně bodované Power Stage obsadil Brit Elffyn Evans (Toyota), který ještě v sobotu odpoledne vedl šampionát. O titul mohl zabojovat pouze v případě Ogierových potíží a to se nestalo. Třemi body si alespoň kosmeticky vylepšil své konto, ale náladu pochopitelně neměl. „Zkrátka jsem udělal v sobotu chybu a teď už s tím vůbec nic nenadělám. Poslední den byl hodně složitý a ani Power Stage se mi moc nepovedla. Dvakrát mi zhasl motor,“ řekl v cíli poslední zkoušky.

Potlesk pro Huttunena a Čechy

Radovat se naopak mohl Nor Mads Ostberg (Citroën C3 R5), který dojel devátý, porazil Švéda Pontuse Tidemanda (Škoda Fabia Rally2 evo) a se čtyřmi body náskoku získal světové prvenství v kategorii WRC 2. V tomto hodnocení skončili na Monze na třetím místě Jan Kopecký s Janem Hlouškem (Škoda Fabia Rally2 evo) startující v barvách týmu Toksport WRT.

Třetí místo v kategorii WRC 3 stačilo v závěrečném podniku Jari Hutunenovi. Zabodoval osmým místem v celkovém pořadí, ale především třetí příčka ve WRC 3 mu stačila, aby se stal světovým šampionem s převahou pěti bodů. Ve WRC letos dokázal Huttunen vyhrát ve Švédsku, na Sardinii, být druhý v Estonsku a třetí na Monze. Čeští fanoušci si ho mohou pamatovat z letošní Rallye Bohemia, kterou dokončil jako třetí.

Výsledky

Konečné pořadí: 1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) 2:15:51,0; 2. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +13,9; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +15,3; 4. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +45,7; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:11,1; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:56,2 (1. v kategorii WRC3); 7. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:12,1; 8. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +5:15,4; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) (1. v kategorii WRC 2) +5:27,4; 10. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:53,0; 11. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:54,0; 12. Lefebvre, Dubois (Fr./Citroën C3 R5) +6:38,0; 13. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +6:50,8; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:34,5; 15. Abring, Tsjoen (Niz., Bel./Volkswagen Polo GTI R5) +7:41,0; … 18. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +11:50,3; 19. Engel, Minorová (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:57,4; 26. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +20:12,6; … 34. Grönholm, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +28:06,5; … 62. Nešetřil, Černoch (ČR/Porsche 997 GT3) +47:03,3.

Konečné pořadí MS

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 122; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 114; 3. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 105; 4. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 87; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 80; 6. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 52; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 44; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 42; 9. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) 25; 10. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 24; 11. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 16; 12. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 14; 13. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 13; 14. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 9; 15. Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 16. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 17. Solberg (Švéd./Volkswagen Polo GTI R5, Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 18. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 5; 21. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 22. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 23. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 2; 23. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Hyundai 241; 2. Toyota 236; 3. Ford 129; 4. Hyundai C2 Competition 8.

Vedení v soutěži: Ogier 36, Evans 21, Tänak 16, Neuville 11, Suninen 3, Lappi 3, Rovanperä 1, Loeb 1.

Vyhrané zkoušky: Neuville 28; Ogier 26, Evans 14, Tänak 12, Sordó 11, Rovanperä 7, Lappi 3, Breen 2, Loeb 1, Suninen 1, Katsuta 1, Scandola (It.) 1.

Stupně vítězů: Ogier 5, Tänak 4, Evans 3, Neuville 3, Sordó 2, Rovanperä 1, Breen 1, Suninen 1, Loeb 1.

Vizitka šampiona