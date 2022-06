Rallye Sardinia po 1 dnu: Vede Lappi, Rovanperä ztrácí a dvě zrušené RZ

Rallye Sardinia začala ve čtvrtek večer supererzetou a pokračovala v pátek, kdy bylo na programu osm měřených testů v celkové délce 133,56 kilometrů. Nakonec jich bylo ale jen necelých 106 kilometrů, protože osmá zkouška (14,63 km) byla zrušena. Při prvním průjezdu tímto úsekem začal totiž hořet Hyundai i20 R5 francouzsko-belgické posádky Laurent Battut a Eric Gressens. Ohořelý vůz se nepodařilo do druhého průjezdu touto zkouškou odstranit, a tak byla RZ8 zrušena. S ohledem na přesun vozů na RZ9 byla zrušena i tato zkouška.

Prach se dlouho držel

Podobně jako v Portugalsku, i rallye na italském ostrově provází mračna prachu. Vzhledem k tomu, že většinou rychlostních zkoušek v pátek lemovaly stromy, visel prach ve vzduchu dlouho a bez silného větru trvalo, než se rozptýlil. Tříminutové intervaly mezi jednotlivými startujícími vozy se ukazovaly jako nedostatečné. Špičkoví jezdci dávali hlasitě najevo svou nelibost.

„Nebyla žádná vůbec žádná viditelnost. Museli jsme v prachu zpomalit a ztratili kolem patnácti sekund.“ Thierry Neuville (Hyundai)

„Bylo to opravdu hodně hodně špatné. Každý rok se to opakuje.“ Elfyn Evans (Toyota)

„Na každé straně auta byly stromy hodně blízko a díky prachu jsem viděl akorát přední kapotu svého auta.“ Ott Tänak (Hyundai)

„Nevím proč nám dali rozestupy tři minuty, když v Portugalsku byly čtyři. Na trati to není vůbec příjemné. Mám-li být upřímný, tak hodně nebezpečné.“ Takamoto Katsuta (Toyota)

Velšanu Elfynu Evansovi unikl v letech 2020 a 2021 titul mistra světa vždy v poslední rallye roku. Letošní sezona ovšem moc povedená není. Byl pátý v Chorvatsku a druhý v Portugalsku. Na Sardinii vyhrál druhou erzetu a dostal se na první místo, ale pak přišly problémy. Na zmíněné zkoušce (RZ2) totiž urazil kryt chladiče, ze kterého vytekla voda. Z cíle RZ3 odjel Evans v elektrickém režimu, ale musel ze soutěže v pátek odstoupit. Na tratě by se měl v sobotu vrátit, ale vinou vysoké penalizace nemá šanci na špičkový výsledek. Utěšit ho může jen několik bodů při závěrečné Power Stage v neděli po poledni.

Tady můžete zničit auto

Čtyřikrát se v průběhu první etapy měnilo pořadí na prvním místě. Ze supererzety nejrychlejšího Neuvilla vystřídal hned po RZ2 Evans, ale jeho technických problémů využil Lappi, aby se po třetí erzetě posunul na první místo. Následně ho překonal Estonec Ott Tämak, který však měl v sedmé rychlostní zkoušce potíže s převodovkou svého hyundaie. Na vedoucí příčku se vrátil Lappi. K dalším soubojům už nedošlo, protože RZ8 a RZ9 byly zrušeny.

Jedenatřicetiletý Lappi se letos střídá u továrního týmu Toyota na pozici třetího jezdce s osminásobným mistrem světa Sébastienem Ogierem. Lappi jede letos potřetí, předtím dokázal na Švédské rallye vybojovat třetí místo. V pátek vyhrál dva měřené testy včetně RZ7, která byla první den soutěž posledním započítaným úsekem. O svém vedení rozhodl v závěrečné části této zkoušky dlouhé dva kilometry. Španěl Dani Sordó (Hyundai) o tomto úseku řekl: „Podle mého názoru bylo na této části tratě úplně zbytečné závodit, protože na takovém povrchu můžete auto jedině zničit.“

Právě zde poškodil Tänak po jednom ze skoků obal převodovky, ze které vyteklo trochu oleje, a Estonec hlásil problém. „Máme rozbitou převodovku a funguje nám pouze pohon tří kol. Byly problémy při brzdění i zrychlování,“ říkal do mikrofonu. Nebyly to jediné trable, které se v pátek u převodovek vozů Hyundai i20 N Rally1 objevily. Na šesté zkoušce hlásily stejné potíže Neuville a v aktuálním pořadí je až devátým s mankem 2:07,2 minuty na lídra Rallye Sardinia.

Tím je zmíněný Lappi, který měl na páté zkoušce defekt. Naštěstí v neštěstí krátce před koncem zkoušky a bylo z toho jen devět sekund ztráty. „Na třetí erzetě jsme něco trefili, v autě byl velký hluk, ale naštěstí to odnesl jen ráfek. Na páté zkoušce jsme měli asi šest kilometrů před cílem defekt pravého zadního kola, ale dalo se s tím dojet. Terén je dost rozbitý, vyjeté koleje hodně hluboké a je velmi těžké posoudit, jakou rychlostí se pohybujete. Opravdu se nesnažím tlačit víc. Myslím, že jsme měli po celý den nějaké chytré tempo a v tom pokračuji,“ říkal po sedmé erzetě Lappi a tím uzavřel hodnocení svého pátečního výkonu.

Rovanperä to neměl jednoduché

Vítěz tří předchozích podniků Kalle Rovanperä musel jako lídr šampionátu startovat v pátek jako první, což je na šotolině velký handicap, protože čistí stopu vozům, které startují za ním. Navzdory tomuto handicapu dokázal finský soutěžák v Portugalsku vyhrát. Hluboká italská šotolina byla mnohem tvrdší oříšek. Rovanperä si toho byl vědom a sám před startem říkal, že ho čeká mnohem těžší situace než před čtrnácti dny. V průběhu sedmi erzet pátečního programu dokázal být v jedné erzetě čtvrtý, ale jinak zaznamenal horší dílčí umístění. V průběžném pořadí je na osmém místě se ztrátou 1:13,1 minuty na vedoucího Lappiho.

„Být prvním autem je vážně hodně náročné. Čekal jsem, že to možná nebude tak zlé, ale je to opravdu hrozné. Ani v zatáčkách střední rychlosti nemůžete nic dělat. Mysleli jsme, že by nám mohli pomoci měkké pneumatiky, ale i když jsem měl dobrý pocit z čisté jízdy, časy tomu rozhodně neodpovídaly. A přitom jsme žádné chyby nedělaly,“ říkal jedenadvacetiletý pilot. Jeho slova neplatila ve čtvrté erzetě, kde byl v kombinaci středně rychlých levé a pravé zatáčky příliš široký, ale naštěstí urazil jen část zadního křídla.

Vedro nikdo neřeší

Kromě nekonečného množství prachu provázejí soutěž také vysoké teploty a podobně jako v Portugalsku si jezdci stěžují, že mají ve voze velké vedro, které ovlivňuje jejich koncentraci na jízdu. V pátek dosahovaly teploty hranice čtyřiceti stupňů ve stínu. Nejhlasitějším kritikem je v tomto směru Španěl Dani Sordó (Hyundai), který má na svém kontě již 179 startů v podnicích mistrovství světa. „Vozy na Dakaru mají klimatizaci, okruhová auta mají klimatizaci. Chápu, že vysoké teploty jsou součástí rallye, ale jestli si někdo myslí, že musíme být jako jezdci v minulosti, tak to se náramně plete. Je to hrozně hloupé a doba je prostě jiná,“ vztekal se devětatřicetiletý Španěl

Vadí mu, že vozy nové hybridní generace postrádají chladicí systémy. „Dali mi žlutou střechu, nevím, jestli to pomáhá, když teplo pochází především od výfuku, který je blízko sedadla spolujezdce,“ říká Sordó a dodává: „Máme úžasný ochranný rám, skořepinová sedadla, bezpečnostní pásy, HANS, skvělé přilby. To je sice pro bezpečnost perfektní. Ovšem, co když ten chlap za volantem ve vedru omdlí a zabije deset lidí kolem trati?“

Tovární jezdec Fordu Adrien Formaux připomíná, že takové obavy určitě nejsou bezpředmětné. „Na konci některých zkoušek před dvěma týdny v Portugalsku se mi točila a hlavu a při vystupování z auta jsem dostával závrať,“ vysvětluje Francouz. Jeho stájový kolega Craig Breen naznačil, že už rezignoval na vysoké teploty a smířil se s tím, že zodpovědní funkcionáři to řešit nebudou. „Je to, jak to je a musíme se s tím smířit. Budeme se snažit být připraveni na takovou situaci a snažit se své tělo chladit. Ovšem tak vysoké teploty už nejsou jen otázkou fyzické kondice, ale mohou vás ohrožovat na zdraví,“ připomíná irský pilot.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 RZ):

1. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:10:41,9; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +0,7; 3. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +15,1; 4. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +15,5; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally´1) +16,1; 6. Formaux, Coria (Fr./Ford Pumsa Rally1) +30,8; 7. Katsuta, Edmondson (Jap., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:05,5; 8. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:13,1; 9. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:07,2; 10. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:20,8 (1. v kategorii WRC2 Open); 11. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:36,6; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +2:40,1; 13. Solans, Sanjuan (Šp./Citroën C3 Rally2) +2:59,1; 14. Bulacia, Ohannesian (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:01,2; 15. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:03,4; 16. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) +3:06,5; 17. Zaldivar, Del Barrio (Par., Šp./Hyundai i20 N Rally2) +3:12,0; 18. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:37,2; 19. Pietarinenm Linnaketo (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +3:45,0; 20. Linnamäe, Moegan (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +3:49,7; … 25. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +4:53,6; 26. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +5:07,9; 38. Černý, Střeska (ČR/Ford Fiesta Rally3) +9:09,1 (1. V kategorii WRC3 Open).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinie:

Sobota 4, června – 7.46 RZ10 (12,03 km), 8.46 RZ11 (15,27 km), 10.31 RZ12 (12,03 km), 11.31 RZ13 (15,27 km), 13.38 RZ14 (21,60 km), 14.46 RZ15 (17,01 km), 16.08 RZ16 (21,60 km), 17.16 RZ17 (17,01 km). Etapa měří 131,42 kilometrů.

Neděle 5. června – 8.10 RZ18 (12,55 km), 9.08 RZ19 (7,10 km), 11.00 RZ20 (12,55 km), 12.18 RZ21 (7,10 km). Etapa měří 39,30 kilometrů.