Rallye Sardinie před startem: Dosáhne Rovanperä na čtvrtou výhru v řadě?

Stejně jako v Portugalsku, také na Sardinii, nastoupí na start dvě české posádky s vozy Ford Fiesta Rally2. Startovní číslo 39 má Martin Prokop, který pojede na italském ostrově po sedmnácté a tento podnik označuje za svůj nejoblíbenější v kariéře. Jedná se o jeho 131. start v podnicích světovém šampionátu, které absolvoval ve třiadvaceti různých soutěžích. Právě na Sardinii startoval nejčastěji.

Zatímco Prokop má na Sardinii nepřeberné množství zkušeností, Erik Cais s číslem 26 přijíždí na Sardinii poprvé. Při svém prvním letošním startu na Rallye Monte Carlo vyhrál hodnocení kategorie WRC2 Junior a dokonce získal dva body za deváté místo v absolutním pořadí. V Portugalsku urazil první den levé zadní kolo a nakonec byl klasifikovaný na 43. místě. V průběžném pořadí WRC2 Junior je aktuálně druhý.

Třetím do party bude tentokrát Jan Černý (Ford Fiesta Rally3), který v Portugalsku nestartoval. Letos se objevil v šampionátu pouze v jeho úvodu v Monte Carlu, kde skončil na druhé místě v hodnocení kategorie WRC3 Open. S osmnácti body je zatím na sedmé příčce klasifikace WRC3 Open.

Kudy vedou cesty?

Etapy na Sardinii se vyznačují rychlými, ale úzkými tratěmi, které jsou lemovány keři, stromy a kameny, takže ponechávají malý prostor pro chyby. Pískový povrch je smeten každým projíždějícím vozem a odhaluje skalnatý a abrazivní základ, který se může spojit s některými z nejvyšších teplot sezony a poskytnout těžký test pro auta a pneumatiky.

Servisní park se vrací na nábřeží v Algheru na severozápadě ostrova po roce v Olbii na východě, kde bude start rallye ve čtvrtek večer doplněný o novou super rychlostní zkoušku se smíšeným povrchem. Pátek a sobota se skládají ze známých silnic z posledních let, přičemž jedna dvojice rychlostních zkoušek se jede dvakrát ráno, než se odpoledne opakují další dva testy. Sobotní úsek se pojede bez poledního servisu, který byl nahrazen zónou montáže pneumatik. Nechybí tradiční zkouška Monte Lerno (RZ15 a RZ17) s ikonickým skokem nazývaným Micky´s Jump kde opět vzniknou docela jistě nádherné fotografie. V neděli po roční absenci vrací na rychlostních zkouškách Cala Flumini a Sassari–Argentiera na pobřeží severně od Alghera. Poslední jmenovaná (Sassari–Argentiera) bude opět hostit závěrečnou Power Stage, kde pět nejrychlejších bere bonusové body. Vypsáno je celkem 21 rychlostních zkoušek v celkové délce 307,91 kilometrů.

Napodobí Rovanperä Ogiera?

Pokud by si Kalle Rovanperä připsal další vítězství na Italské rallye o tomto víkendu, bude to jeho čtvrtá výhra ve WRC v řadě po úspěších na sněhu ve Švédsku, na asfaltu v Chorvatsku a na šotolině v Portugalsku. Podobných kousků se podařilo v minulosti jen šest.

Devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb dokázal dvakrát v kariéře triumfovat dokonce šestkrát v řadě. V roce 2005 na Novém Zélandu, Sardinii, Kypru, Turecku, Řecku a Argentině za volantem Citroënu Xsara WRC. Tento kousek zopakoval o tři čtyři roky později. Začalo to ve Walesu 2008 a pokračovalo v sezoně 2009 - Irsko, Norsko, Kypr, Portugalsko a Argentina.

Loeb zaznamenal během své kariéry také pět vítězství v řadě a také čtyři. Stejně jako další Francouz Didier Auriol. Naposledy se podařilo vyhrát čtyřikrát za sebou Sébastienu Ogierovi (Volkswagen Polo R WRC) v sezoně 2016, kdy triumfoval v Německu, na Korsice, v Katalánsku a ve Velké Británii.

Toyota cílí na double

Výlet na ostrov Sardinie ve Středozemním moři přichází po Portugalské rallye, kde tým Toyota Gazoo Racing získal první dvě místa v prvním šotolinovém podniku hybridní éry Rally1. Po třech po sobě jdoucích vítězstvích na třech různých površích vede Fin Kalle Rovanperä v šampionátu o 46 bodů, Velšan Elfyn Evans je po druhém místě v Portugalsku pátý v průběžném pořadí. Fin Esapekka Lappi se vrací do akce na Sardinii, kde v roce 2018 skončil na bronzovém stupínku. Japonec Takamoto Katsuta se znovu postaví v týmu TGR WRT Next Generation, když se vyšplhal na třetí místo v aktuální klasifikaci MS poté, co mu těsně uniklo pódium v Portugalsku.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Portugalsko bylo fantastickým prvním podnikem na šotolině pro GR Yaris Rally1 a tým může jet na Sardinii s vědomím, že postavil rychlý a spolehlivý vůz. Víme, že dosáhnout podobného výsledku nebude snadné. Na Sardinii můžeme očekávat vyšší teploty a povrch vozovky je tvrdší se spoustou uvolněných kamenů. Účinek čistění silnice je obvykle větší a pravděpodobně nás bude penalizovat více než v Portugalsku. Kalle je v tuto chvíli zjevně v neuvěřitelné formě a jsem si jistý, že Elfyn po tom, co předvedl minulý víkend, také cítí silnější sebevědomí. Nakonec se Esapekka vrací do naší sestavy a na Sardinii se mu v minulosti dařilo, takže s dobrou pozicí na startu soutěže jsem si jistý, že bude také rychlý.“

Elfyn Evans: „Bylo dobré dosáhnout v Portugalsku solidního výsledku, a přestože jsem nebyl s víkendem úplně spokojený, dává nám to na Sardinii něco, na čem můžeme stavět. Jako tým jsme ukázali, že máme skvělý výchozí bod s nastavením auta na šotolině a myslím, že do příštího podniku můžeme ještě některé věci zlepšit. Pomáhá mít dvě rallye za sebou, které mají relativně podobný charakter, ačkoli silnice na Sardinii mívají těžší základnu než typické etapy v Portugalsku. Počasí bude pravděpodobně ještě teplejší, takže to bude náročný víkend pro auta i jezdce.“

Kalle Rovanperä: „Sardinie bude další náročná rallye. Etapy tam pro mě byly v minulosti složité, ale loni jsem měl lepší pocit, i když jsme měli o víkendu nějaké problémy. Doufám, že si letos užijeme etapy a budeme rychlí. Pokud jsou podmínky horké a suché jako normálně, bude tady usilovat o vítězství, když startujeme v pátek jako první složitější, než tomu bylo v Portugalsku. Cíl bude stejný: odvést co nejlepší práci. Jedeme tam s vědomím, že máme dobrý základ s autem na šotolině, a přestože se musíme soustředit na to, abychom to ještě vylepšili, už jsme na dobrém místě.“

Esapekka Lappi: „Bylo skvělé vidět výkon GR Yaris Rally1 na šotolině v Portugalsku a určitě mě to na příští týden nabudilo ještě víc. Samozřejmě jsem neměl v autě tolik času testovat na štěrku jako ostatní, ale pocit byl zatím dobrý a vypadá to, že tým odvedl opravdu dobrou práci. Vždycky jsem rád jezdil na Sardinii; místo a počasí jsou opravdu pěkné a měl jsem tam několik dobrých výstupů, když jsem byl s týmem naposledy. Naše výchozí pozice bude pro pátek dobrá a doufám, že můžeme bojovat dokonce o pódium.“

Škoda bývá na Sardinii úspěšná

Na Italské rallye na Sardinii čeká tým Toksport WRT podporovaný Škoda Motorsport letní horko a náročné šotolinové rychlostní zkoušky. Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem z Norska budou na středomořském ostrově usilovat o třetí vítězství ve své kategorii. Jejich mladí týmoví kolegové Marco Bulacia a Marcelo Der Ohannesian, kteří sdílejí rovněž vůz Škoda Fabia Rally2 evo, doufají, že získají své první mistrovské body v této sezóně.

Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen zvítězil ve své kategorii letos již v Monte Carlu a ve Švédsku. Norský jezdec týmu Toksport WRT poté plánovaně vynechal Chorvatskou rallye a následně nedokončil Portugalskou rallye. Nyní hodlá vykročit za obhajobou svého mistrovského titulu. „Samozřejmě je cílem návrat do čela. Po slibných testovacích jízdách jsme s naším vozem Škoda Fabia Rally2 evo dobře připraveni na tanec na sardinských šotolinových tratích,“ říká před startem Mikkelsen, který aktuálně ztrácí na vedoucího jezdce celkového pořadí kategorie mistrovství světa WRC2 deset bodů.

Mikkelsenův kolega z týmu Toksport WRT Marco Bulacia má letos za sebou zatím nešťastnou sezónu. Jednadvacetiletý mladík z Bolívie v roce 2002 nezískal žádné body. Přesto přijíždí na Sardinii pozitivně naladěn: „Tato smolná série musí jednou skončit. Loni se mi podařilo dokončit Italskou rallye na Sardinii na třetím místě v kategorii WRC2. Chci na tento výsledek navázat.“

Bývalý mistr Evropy Chris Ingram cestuje na Sardinii jako vedoucí jezdec klasifikace WRC2 Junior. Sdílí vůz Škoda Fabia Rally2 evo provozovaný týmem Toksport WRT s britským kolegou Craigem Drewem. Toksport WRT, který technicky vzato provozuje dva samostatné týmy, je v současné době na prvním a druhém místě v hodnocení týmů WRC2.

Mezi 21 posádkami Škoda ve třídě RC2, která má celkem 39 přihlášených, jsou připraveni se ukázat v dobrém světle také finští mladíci Sami Pajari a Enni Mälkönen a Poláci Mikołaj Marczyk/Simon Gospodarczyk. Aktuálně třetí v hodnocení jezdců kategorie WRC2 Kajetan Kajetanowicz se soutěže nezúčastní. Značka Škoda byla v mistrovství světa na Sardinii velmi úspěšná. Vždyť v letech 2016 až 2020 jel vítěz kategorie WRC2 vždy s vozem Škoda Fabia Rally2.

Věděli jste, že…

S výjimkou jediné sezóny (2010) byla Itálie součástí každého ročníku FIA mistrovství světa v rallye již od jeho založení v roce 1973?

Italská rallye se v rámci FIA Mistrovství světa do roku 2003 konala v pevninském Sanremu a až poté se přestěhovala na středomořský ostrov Sardinie?

Součástí Italské rallye na Sardinii je skok na rychlostní zkoušce „Monte Lermo“ nazvaný „Micky’s Jump“, který je srovnatelný pouze se skokem „Fafe“ v Portugalsku?

Vedení rallye a servisní zóna byly opět přemístěny z Olbie do Alghera?

Velikáni se utkají potřetí

Devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb startuje letos nárazově v mistrovství světa v továrním týmu Ford. Vyhrál Rallye Monte Carlo, v Portugalsku musel odstoupit pro potíže s pohonnou jednotkou. Při obou startech se utkal s krajanem a osminásobným šampionem Sébastienem Ogierem. M-Sport Ford potvrdil, že se Loeb postaví na start Safari rallye (23.-26. 6.) v Keni a bude ho opět navigovat Isabelle Galmicheová, která s ním startovala v Monte Carlu a Portugalsku. Postaví se po boku kolegů jezdců Britů Craiga Breena, Guse Greensmitha a Francouze Adriena Fourmauxe.

Oficiální potvrzení přišlo téměř ve stejném termínu, kdy rovněž tým Toyota potvrdil také start Sébastiena Ogiera. Fanoušci se tak mohou těšit na další vzájemný souboj dvou největších legend WRC. Byl to právě Ogier, který v loňském roce ovládl rallye v Keni po jejím návratu do kalendáře mistrovství světa po devatenácti letech. Poslední keňskou rallye před návratem, tedy v roce 2002, ovládl na voze Citroën Francouz Loeb.

Program Rallye Sardinie

Čtvrtek 2. června – 18.08 RZ1 (3,23 km).

Pátek 3. června – 7.01 RZ2 (14,19 km), 8.01 RZ3 (24,70 km), 9.46 RZ4 (14,19 km), 10.46 RZ5 (24,70 km), 15.18 RZ6 (14,63 km), 16.01 RZ7 (13,26 km), 17.48 RZ8 (14,63 km), 18.31 RZ9 (13,26 km). Etapa měří 136,79 kilometrů.

Sobota 4, června – 7.46 RZ10 (12,03 km), 8.46 RZ11 (15,27 km), 10.31 RZ12 (12,03 km), 11.31 RZ13 (15,27 km), 13.38 RZ14 (21,60 km), 14.46 RZ15 (17,01 km), 16.08 RZ16 (21,60 km), 17.16 RZ17 (17,01 km). Etapa měří 131,42 kilometrů.

Neděle 5. června – 8.10 RZ18 (12,55 km), 9.08 RZ19 (7,10 km), 11.00 RZ20 (12,55 km), 12.18 RZ21 (7,10 km). Etapa měří 39,30 kilometrů.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 13 soutěží)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 106 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 60; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +38; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 37; 5. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 36; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 34; 7. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 27; 8. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 20; 9. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 19; 11. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 15; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 13. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 8; 14. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 15. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 6 16. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 17. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 18. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 3; 19. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 20. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 2; 21. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 22. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 175 bodů; 2. Hyundai 116; 3. Ford 94; 4. Toyota NG 42.

Vyhrané RZ: Rovanperä 25; Evans 12, Tänak 8, Neuville 8, Loeb 7, Ogier 6, Lappi 5, Tänak 2, Greensmith 1, Breen 1.

Vedení v soutěži (RZ): Rovanperä 36, Evans 15, Ogier 10, Loeb 9, Tänak 2, Lappi 1, Neuville 2.