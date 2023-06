Rallye Sardinia v cíli: Neuville vyhrál, Cais v absolutní desítce

Nedělní trasa byla stejná jako v roce 2021 na nejsevernějším cípu ostrova. Posádky absolvovaly čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 46,02 kilometrů. Soutěž uzavřel měřený úsek dlouhý 7,79 kilometrů, který se pojede jako Power Stage, na které dostává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Také závěrečný den provázela soutěž nepřízeň počasí. Závěrečná rychlostní zkouška byla po průjezdu šestnácti vozů z bezpečnostních důvodů zrušena, ovšem dvě a čtvrt hodiny po startu prvního vozu.

Tři se vrátili, jeden odešel

Poslední den se do soutěže vrátila trojice továrních jezdců, kteří měli v sobotu technické či jiné potíže – Francouz Sébastien Ogier (Toyota RS Yaris Rally1), Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1) a Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1). Naopak poslední den skončily naděje pro v danou chvíli pátého Španěla Daniho Sordá (Hyundai i20 N Rally1), který musel odstoupit vinou poškozeného výfuku a navíc hrozil požár soutěžního speciálu. Mimochodem Sordó zažil loni v polovině listopadu na Japonské rallye, jak to vypadá, když se spolujezdcem utíkali z hořícího vozu.

Hyundai si přivezl double

Neuville začínal závěrečný den soutěže s náskokem 36,4 sekundy na týmového kolegu Esapekku Lappiho (Hyundai i20 N Rally1) a dokončil ho s náskokem 33,0 sekund. Oba jezdci získali pro jihokorejskou značku se sídlem v německém Alzenau dvojité vítězství. Naposledy se jim takový kousek podařil v závěrečném loňském podniku v Japonsku, kdy dojel na prvním místě Neuville a druhý byl Tänak. „Upřímně řečeno, neměli jsme žádné skutečné obavy. Jen jsme dnešní kilometry projížděli, naše pneumatiky nebyly totiž ve velmi dobrém stavu. Hlavním cílem bylo přivézt domů první letošní vítězství pro nás i pro tým. Musím pořád myslet na Craiga Breens, pořád je v našich vzpomínkách,“ uvedl Belgičan. Irský pilot Craug Breen zahynul 13. dubna při testování na Chorvatskou rallye.

Druhý v cíli Lappi vyhrál na Sardinii tři rychlostní zkoušky a na prvním místě strávil čas po čtyřech erzetách. Poté, co se po RZ14 dostal na první místo Neuville, smířil se finský pilot s tím, že obsadí druhé místo. „Všechno bylo dobré a fungovalo bez problémů. Bylo by hezké udržet trochu vyšší rychlost, ale to nebyl náš cíl a také pneumatiky nebyly v nejlepším stavu. Musíme přijmout věci tak, jak jsou. Určitě je to frustrující nevyhrát, ale máme první dvě místa v cíli. To je po výsledku v Portugalsku velmi povzbuzující,“ prohlásil Lappi.

Lídr šampionátu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) soutěží nenápadně a vyhrál dvě rychlostní zkoušky. Vzhledem k tomu, co se dělo zejména v sobotu na trati, bral nakonec třetí místo a udržel se v čele mistrovství světa s náskokem dvaceti bodů. „Docela dobrý výsledek, tolik jsem od víkendu nečekal. Byli jsme opravdu trpěliví a neudělali žádné chyby ani nerozbili auto. Když jsem měl dobré pneumatiky, tak jsem si vodu a bláto užíval,“ řekl finský jezdec.

Potlesk pro Caise a Prokopa

Na Sardinii se dařilo také českým jezdcům. Bod za desáté místo v absolutním pořadí bral Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), který navíc obsadil šestou příčku v alegorii WRC2. „Chvíli jsme brzdili tam, kde stála voda, a pak jsem to bral opravdu lehce, abych dokončil rallye. Byl to neuvěřitelný víkend a jsem opravdu šťastný, že jsme tady,“ uvedl Cais.

Dařilo se také Martinu Prokopovi, který po jedenácti letech strávených za volantem vozů značky Ford, startoval premiérově se speciálem Škoda Fabia RS Rally2. První den soutěže ztratil tři minuty opravou poškozeného předního kola, ale čtrnácté místo v absolutním pořadí a deváté mezi vozy WRC2 lze rozhodně považovat za úspěch. „Díky týmu Raimunda Baumschlagera jsme měli skvěle nastavené auto a parádně jsme se svezli. Už dlouho jsem neměl tak příjemný pocit z celé soutěže. Škoda chyby první den, mohli jsme na tom být lépe, ale taková je rallye,“ komentoval Prokop výkon na svém facebookovském profilu.

Konečné pořadí (po 19 z 19 RZ)

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:40:01,4; 2. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +33,0; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota RS Yaris Rally1) +1:55,3; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5:20,5; 5. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +9:33,3; 6. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +11:48,9; 7. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:46,1; 8. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +12:53,5; 9. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +15:33,8; 10. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +16:49,4; 11. Munster, Loukka (Niz./Ford Fiesta Rally2) +17:24,0; 12. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +18:07,0; 13. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +19:22,5; 14. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +19:50,4; 15. McErlean, Rowan (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +20:48,2; 16. Gamba, Gonelia (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +32:16,0; 17. Virves, H. Magalhaes (Est., Port./Fird Fiesta Rally2) +33:09,9; 18. Korhonen, Viinikka (Fin./Ford Fiesta Rally3) +34:18,6; 19. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally3) +35:10,1; 20. Domínguez, Peňate (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +36:56,0; … 53. Kohn, Wodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +1:56:56,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 6 ze 13 rallye):

1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 113 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 93; 3. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 81; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 81; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 69; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 67; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 36; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 20; 9. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 10. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 15; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 13. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 14; 14. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 12; 15. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 9; 16. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 7; 17. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 18. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 19. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 21. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1; 21. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 20. 1.

Značky: 1. Toyota 228; bodů; 2. Hyundai 212; 3. Ford 144.

Vyhrané RZ: Rovanperä 30; Ogier 24; Neuville 22; Lappi 12, Tänak 11; Sordó 5, Breen 4, Katsuta 4, Evans 3, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 41, Rovanperä 16, Neuville 15; Tänak 12, Lappi 12, Evans 10, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 77 bodů; 2. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 3. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 4. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 44; 5. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 42; 6. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 38; … 12. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20; 17. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 10.

Výsledky jsou neoficiální.