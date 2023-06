Rallye Sardinia po 2. dnu: Neuville jede pro výhru, zablácené boty Ogiera

V sobotu bylo na programu dalších 136,34 měřených kilometrů rozdělených do osmi rychlostních zkoušek, které rozdělil polední servis v centru soutěže v Olbii. Dařilo se oběma českým jezdcům v kategorii Rallye2 – Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2) si polepšil o pět příček na 13. a Martin Prokop (Škoda Fabia RS Rally2) dokonce o sedm na 16. místo.

Unikl těžšímu trestu

Sébastien Ogier dostal na začátku sobotního programu důtku a pozastavenou pokutu 1000 eur po incidentu, ke kterému došlo v v tankovací zóně. Unikl penalizaci poté, co porušil články 61.2.8 Sportovních předpisů FIA WRC 2023 a 12.2.1.h Mezinárodních sportovních pravidel FIA 2023.

„Řidič vozu č. 17 vysvětlil, že ihned po natankování v tankovací zóně 4 si uvědomili, že je potřeba trochu více paliva, a proto se rozhodli zacouvat zpět do tankovací zóny, aby doplnili palivo. Zaměstnanci tankování dodali, že během tankování byli řidič Ogier a spolujezdec Landais z vozu č. 17 mimo vůz, ale řidič Ogier nastoupil do vozu o 1–2 sekundy příliš brzy, než bylo tankování zcela dokončeno,“ stálo v oficiálním dokumentu sportovních komisařů. Tankující personál musel v tu chvíli přerušit tankování, protože to je nařízeno z bezpečnostních důvodů. Ogier se omluvil za to, že se před tankujícím personálem nahrnul do vozu příliš brzy.

Trochu se utrhl soupeřům

Páteční přetahovaná mezi Lappim a Ogierem pokračovala také v sobotu dopoledne. Hned po osmé zkoušce se dostal Francouz na první místo, ale po následujícím testu se vrátil na vedoucí pozici Lappi s náskokem 0,3 sekundy. Ovšem v RZ10 ztratil 13,0 sekundy. „Měli jsme těsně před cílem defekt pravé zadní pneumatiky. Ke konci to bylo dost znepokojivé, ale i tak jsem si jistý, že jsme na mezičasech zaostávali o více než deset sekund. V těch úzkých a kluzkých podmínkách nemohu jet rychleji,“ komentoval situaci Lappi. V RZ11 byl pomalejší než Ogier o 5,5 sekundy a přiblížil se mu na třetím místě jedoucí týmový kolega Thierry Neuville.

Belgičan vyhrál tři ze čtyř dopoledních měřených testů. „Byla to dobrá jízda. Snažil jsem se být opatrný a šetrný ke svým použitým pneumatikám, takže mi chybělo více přilnavosti. Dostali jsme velký časový zásah od Sébastiena, takže uvidíme, jaká bude strategie na odpoledne,“ říkal Neuville.

Vedoucí Ogier jel dopoledne velmi vyrovnaně. Vyhrál jednu erzetu, ve dvou byl druhý a v jedné třetí. Z toho nakonec rezultovalo dopoledne náskok před jezdci tovární stáje Hyundai - Lappim o 18,2 sekundy a Nweuvillem o 24,7 sekundy. „Bojoval jsem a dal do toho všechno, časy jsou dobré. Náskok je to sice solidní, ale soupeři za námi jsou dost silní a jak ukazují tady na Sardnii, tak mají také dobrou rychlost. Situace na trati je náročná, ale v těchto podmínkách se může stát cokoliv,“ hodnotil Ogier sobotní dopoledne.

Video se připravuje ...

Voda dělala problémy

Velké starosti měli jezdci dopoledne v hlubokých brodech a pro některé znamenala tato vodní překážka konec nadějí na dobrý výsledek. Na druhé sobotní erzetě (RZ9) projížděl Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) ůsek velkou rychlostí a poškodil přední část svého vozu. Ten nabral příliš mnoho vody a okamžitě ztratil výkon. „Úhel nájezdu do brodu nebyl správný, předek auta byl příliš dole. Nečekal jsem, že tam bude tolik vody,“ uvedl Katsuta.

Těsně před koncem desáté zkoušky se totéž stalo Estonci Ottu Tänakovi (Ford Puma Rally1). Příliš mnoho vody odpojilo napájení motoru a bylo vidět, jak z kapoty uniká bílý kouř, přičemž cíl byl na dohled. Podařilo se mu dostat auto do cíle za pomoci elektrického režimu a následně zkoušel problém vyřešit. Ovšem závada byla nad možnosti posádky.

Do potíží se dostal na desáté zkoušce také Velšan Elffyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). „Nečekal jsem, že tam bude až tolik vody. Předek dostal velkou ránu,“ komentoval situaci jezdec, který ztratil 1:53,1 minuty. V poslední dopolední erzetě si připsal dalších 43,4 sekundy. „Projevily se problémy z předchozí zkoušky, museli jsme poslední úsek jenom projet a uvidíme v servisu,“ říkal Evans.

Video se připravuje ...

Noha sklouzla z pedálu

Problémy s průjezdy brodů pokračovaly také odpoledne a dostávali se do nich především jezdci tovární stáje Toyota. Ogier musel po první odpolední zkoušce zastavit na přejezdu mezi erzetami a téměř patnáct minut opravoval. Mimochodem poškodil vůz ve stejném brodu jako dopoledne Tänak. Během dvou zkoušek v sobotu odpoledne přišel o výraznou část náskoku, který po RZ13 klesl na 4,3, respektive 7,4 sekundy.

Pak však přišla čtrnáctá rychlostní zkouška, kde krátce po jejím startu skončily naděje lídra průběžného pořadí Ogiera. Jeho yaris sklouzl ze stráně do křoví a ačkoliv neutrpěl žádné výraznější poškození, nebylo v silách diváků a posádky dostat automobil zpátky na trať. „Stačilo zabrzdit o metr dříve a mohli jsme pokračovat,“ konstatoval osminásobný mistr světa a vysvětlil, co se vlastně odehrálo.

„Minutu před časovou kontrolou jsme zjistili, že máme na jedné zadní gumě pomalý defekt. Časovku jsme stihli o dvě sekundy před penalizací, ale do auta jsem skočil s botami od bláta. V jednom okamžiku mi při brzdění sklouzla z pedálu, a když jsem znovu šlápl na brzdu, bylo už pozdě. Kola se „zamkla“ a zhasl motor. Zkusili jsme všechno, co se dalo, a pár diváků mi pomohlo, děkuji jim za to. Bohužel jsme to nezvládli,“ komentoval Ogier situaci, kterou ve svém bohatém rallyeovém životě snad ještě nikdy nezažil.

Mistr nemá žádné gumy

Lappi byl o sedmadvacet sekund v erzetě pomalejší než Neuville, který se posunul ze třetího na první místo. Vyhrál i poslední zkoušku dne a celkem byl během soboty pětkrát nejrychlejší z osmi měřených testů. Do závěrečného dne vstupuje s náskokem 36,4 sekundy na týmového kolegu od Hyundaie Fina Lappiho. „Ulevilo se mi, že jsem v cíli. Byl to těžký den, ale pocit s autem byl stále lepší a lepší. Dnes jsme se toho hodně naučili, to je důležité. Zatím se nám dobře daří pracovat s pneumatikami. Neděle bude krátký, ale složitý den. Potřebujeme ho zvládnout a pokusit se přivést domů první dvě místa pro tým,“ konstatoval obrýlený Belgičan.

Lappi, který po prvním dnu vedl o desetinu sekundy, vyhrál v sobotu jednu erzetu a jeho časové manko je na poslední den „nehratelné“. Neuville je sám o sobě zkušený jezdec, aby si náskok pohlídal. A navíc, tovární tým Hyundai zjevně nepřipustí, aby někdo ohrožoval jeho týmovou jedničku. „Řekněme, že poslední tři erzety byly nejhorší, jaké jsem kdy zažil. Ve vyjetých kolejích bylo plno vody a auto se nedalo pořádně řídit. Podařilo se nám udržet tlak na Seba a on nakonec udělal chybu. Teď to pro tým vypadá dobře, ale máme před sebou ještě čtyři zkoušky,“ uvedl Lappi.

Nenápadně jedoucí lídr šampionátu Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) využil chaotického dne s mnoha příhodami a změnami v průběžném pořadí. Do závěru soutěže vstupuje na třetím místě a na dosah má důležité body. „Je to náročné. V jednu chvíli pršelo tolik, že nebylo vidět víc než pět metrů dopředu. Bylo to trochu drsnější, než jsem čekal a také jsem trochu zápasil s nedotáčivostí. Nevím, co se bude dít v neděli, protože všechny moje měkké pneumatiky jsou úplně zničené,“ prohlásil úřadující mistr světa.

Video se připravuje ...

Průběžné pořadí (po 15 z 19 RZ)

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:10:36,9; 2. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +36,4; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota RS Yaris Rally1) +1:50,7; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5:36,5; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +6:27,9; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +8:11,7; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +8:37,4; 8. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +10:46,4; 9. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +11:08,3; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +11:40,5; 11. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +11:51,3; 12. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +13:32,8; 13. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +14:29,7; 14. Munster, Loukka (Niz./Ford Fiesta Rally2) +16:24,9; 15. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:47,2; 16. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +16:51,3; 17. McErlean, Rowan (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +18:57,4; 18. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +19:46,9; 19. Gamba, Gonelia (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +28:30,7; 20. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally3) +31:23,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinia:

Neděle 4. června – 7.05 RZ16 (15,22 km), 8.05 RZ17 (7,79 km), 10.09 RZ18 (15,22 km), 12.15 RZ19 (7,79 km). Celkem 46,02 km).