Rallye Sardinie po 1. dnu: Tänakovi zatím nikdo nestačí

První den soutěže bylo nachystáno osm rychlostních zkoušek. Dopoledne dvě ve dvou průjezdech a odpoledne pak stejný model se stejným počtem erzet. Celkem čekalo na účastníky soutěže 127,4 měřených kilometrů.

První, ale nespokojený

Tänak začal soutěže stejně zostra jako o dva týdny dříve v Portugalsku. Vyhrál prvních pět rychlostních zkoušek, ve dvou byl druhý a v jedné třetí. „Je to opravdu dost náročné. Na trati nás čekalo hodně překvapení a jsme rádi v cíli dnešního dne. Snažil jsem se jet celý den čistě a nepopírám, že mojí výhodou byla čtvrtá startovní pozice, protože soupeři před námi čistili trať. Povrch byl hodně kluzký, ale naštěstí jsme během nezažili žádnou dramatickou situaci. Přesto se necítím úplně spokojený. V závěru dne jsem se snažil šetřit měkké pneumatiky a vypadalo to, že ztrácím. Bohužel v osmé erzetě jsme přišli o několik sekund, ale pořád máme solidní náskok pro další den,“ komentoval Tänak své počínání.

Změnil gumy a hned to šlo

Druhý Španěl Dani Sordó (Hyundai) si dopoledne stěžoval na pneumatiky. „Zvolil jsem měkké a nebyl to správný krok. Nedalo se jet naplno, musel jsem stále myslet na to, abych gumám příliš neublížil. Odpolední průjezdy už byly lepší. Auto tolik netancovalo, na tvrdých sedělo dobře. Mohl jsem si dovolit zatáhnout a trochu snížit Ottův náskok,“ prohlásil Sordó, který odpoledne vyhrál tři ze čtyř měřených testů.

Nejsložitější situaci měl lídr šampionátu Sebastien Ogier, který jako vedoucí pilot šampionátu musel startovat úvodní den jako první a na těžké šotolině čistit stopu soupeřům, kteří startovali až za ním. Navzdory této nepříjemné situaci byl po pěti zkouškách druhý, ale pak ho předstihl Sordó. Třetí pozici však Francouz s přehledem kontroluje. „S pátkem můžeme být spokojeni. Strašně to klouzalo, mnohem více než minulý rok. Dělali jsme, co jenom šlo a přiznávám, že jsem měl zejména dopoledne pocit, že musíme ztratit hrozně moc času. Nebojujeme sice s Ottem o vítězství, ale zase máme slušnou převahu před Elffynem (Evans) a Thierrym (Neuville), kteří jsou za námi,“ komentoval Ogier páteční den.

Kluci bojují o čtvrté místo

Za jeho zády je o 25,8 sekundy zpět jeho týmový kolega od Toyoty Elffyn Evans. Právě Velšan je Ogierovým aktuálně největším soupeřem v boji o vedení v šampionátu a ztrácí na Francouze pouhé dva body. První den začal Evans jako sedmý, ale po sedmé zkoušce se posunul už na čtvrté místo. „Dopoledne to bylo děsivé. Hrozně úzké, všude spousta křovisek a neuvěřitelně to klouzalo. Nedařilo se mi dostat se do správného rytmu a chybělo mi jezdecké sebevědomí. Odpoledne už to bylo lepší, ale ne o moc. Musím říci, že jsem ráno čekal, že na tom budeme lépe, než právě jsme,“ prohlásil.

Jen o 1,2 sekundy za ním je Belgičan Thierry Neuville (Hyundai), který doplatil na defekt v sedmé erzetě, ve které ztratil čtvrtou pozici. „Bohužel to dnes nebyl náš den. V prvních dvou rychlostních zkouškách jsme se trápili a pak přišla spousta potíží a dva defekty. Mrzí mě zejména ten v RZ7 na pravé zadní gumě. Nevím vůbec, že bych něco trefil. Navíc ráfek dostal následně spoustu ran od kamení, a když začaly problémy s brzdami, musel jsem zvolnit. Škoda těch problémů, jinak bychom byli určitě schopni držet krok s Ogierem a bojovat o stupně vítězů,“ konstatoval Neuville.

Konec pro Rovanperu a Mikkelsena

Pohromou se stala pro několik posádek čtvrtá rychlostní zkouška. Aktuálně druhý Fin Kalle Rovanperä musel zastavit v polovině 14,36 kilometrů dlouhé erzety zřejmě pro potíže se zavěšením předních kol. „Vím určitě, že jsem nic netrefil a nic se nemohlo zlomit. Najednou jakoby selhaly tlumiče předních kol. Uvidíme, zda bude auto schopné v sobotu pokračovat,“ říkal dvacetiletý Fin. Poté, co havaroval na první erzetě Chorvatské rallye a musel odstoupit po technických problémech v Portugalsku, doufal, že mu pokus o nápravu konečně vyjde. „Pocit v autě byl opravdu dobrý, užíval jsem si řízení, i když etapy pro mě možná nejsou nejlepší. Nebylo nutné, abych tolik tlačil na soupeře a všechno šlo opravdu snadno. Takže je smutné, když to skončilo takto,“ dodal smutně Rovanperä.

Fatální chybu udělal Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo). Předchozí podnik v Portugalsku musel vinou onemocnění covid-19 vynechat a na italském ostrově chtěl potvrdit pozici lídra kategorie WRC2. Po třech zkouškách ztrácel na vedoucího jezdce WRC2 Nora Madse Ostberga 16,0 sekundy a chtěl útočit. Hned ve druhé zatáčce čtvrté erzety však havaroval a přetočil auto na bok.

„Říznul jsem levou zatáčku, vůz šel najednou doprava a já se bál, abych do ničeho nenarazil. Necítil jsem nic na volantu a vypadalo to, jako by něco prasklo uvnitř vozu,“ popsal Mikkelsen situaci ze svého pohledu. Na kola postavili vůz diváci a on dokončil RZ4 se ztrátou 3:38,5 minuty. Dorazil ještě do servisní zóny v Olbii, ale dál už ho nepustili techničtí komisaři. Zjistili totiž poškození na vnitřním ochranném bezpečnostním rámu.

Katastrofa pro modrý ovál

Obrovskou pohromou se stal pátek pro jezdce Fordu. Hned na úvodní zkoušce poslal vůz mimo trať Tremu Suninen. V pomalé pravé zatáčce se jeho fiesta sesunula z tratě a zpátky se už Fin nedostal. Na druhé zkoušce se poroučel Francouz Adrien Fournmaux, jenž na úvodní erzetě desátý. Na RZ2 však vylomil levé přední kolo a zůstal uvězněný na okraji tratě. Do třetice všeho zlého, cíl prvního dne neviděl ani Brit Gus Greensmith, který startoval s navigátorem Stuartem Loudonem. Ten nahradil Chrise Pattersona, jenž seděl vedle britského pilota v Chrovatsku a Portugalsku. Greensmith byl po sedmi zkouškách na sedmém místě. Ovšem krátce po startu do osmé erzety uvnitř jeho vozu prasklo. Podle hlášení posádky se jednalo zřejmě o poškozenou převodovku, ze které začal vytékat olej.

Nejlepším jezdcem modrého oválu je tak po prvním dnu soutěže nečekaně na 19. místě jedoucí český jezdec Martin Prokop s vozem Ford Fiesta Rally2. Zatím mu patří čtvrtá příčka v hodnocení kategorie WRC2. Na trati závěrečné erzety musel na chvíli zastavit, ale nezbývá věřit, že nepůjde o závažný problém a Prokop svou 126. soutěž v mistrovství světa dokončí.

Průběžné pořadí (po 8 z 20 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:26:58,0; 2. Sordó, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +19,4; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +36,2; 4. Evans, Martin (Toyota Yaris WRC) +1:02,0; 5. Neuville, Wydaeghe (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:03,2; 6. Katsuta, Barrit (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +1:26,1; 7. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +3:41,7; 8. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +4:08,7; 9. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:35,8; 10. López, Vallejo (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:52,1; 11. Solans, de Eusebio (Šp./Citroën C3 Rally2) +4:59,4; 12. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:45,6; 13. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +6:06,6; 14. Loubet, Haut-Labourdette (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) +6:12,4; 15. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:03,5; 16. Fernandez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:20,4; 17. Zaldivar, Del Barrio (Paraguay, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:29,8; 18. Heller, Martí (Chile, Šp./Citroën C3 Rally2) +8:08,0; 19. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +8:44,0; 20. Kremer, Kremerová (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) +8:46,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinia

Sobota (5. června) – 8.08 RZ9 (15,00 km), 9.08 RZ10 (22,08 km), 10.38 RZ11 (15,00 km), 11.38 RZ12 (22,08 km), 15.10 RZ13 (14,70 km), 16.08 RZ14 (13,03 km), 17.40 RZ15 (14,70 km), 18.38 RZ16 (13,03 km).

Neděle (6. června) – 7.33 RZ17 (15,25 km), 8.38 RZ18 (7,79 km), 10.09 RZ19 (15,25 km), 12.18 RZ20 (7,79 km).