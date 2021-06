Rallye Sardinie před startem: Co dokáže Ogier a jeho vyzyvatelé?

Mezi velké favority italské soutěže patří také Španěl Daniel Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC), který bude ve Středozemním moři útočit na třetí výhru v řadě.

Srdeční záležitost Prokopa

Na startu bude mít svého zástupce i český motorsport. Na své oblíbené rallye se představí Martin Prokop. Osmatřicetiletý jezdec debutoval na italském ostrově v roce 2005 a letošní start bude jeho šestnáctým. Nejlépe si zde vedl v roce 2005, kdy s vozem Ford Fiesta RS WRC skončili s navigátorem Michalem Ernstem na pátém místě. O rok později byl se stejným autem šestý, tehdy byl jeho kopilotem Jan Tománek.

Prokopa, který dává přednost Rallye Dakar a podobným typům soutěží, čeká třetí letošní start a bude to s třetím navigátorem v této sezoně. Na finské Arctic Rallye skončil s vozem Ford Fiesta R5 na 21. místě, o jednu příčku lépe dopadl na Portugalské rallye, kde vedle něj seděl Viktor Chytka. Tento jeho dakarský navigátor je však v současné době zaneprázdněn svou advokátní praxí, a tak si vedle Prokopa sedl Zdeněk Jůrka. Společně startovali na Sardinii také loni. „Tuhle soutěž jsem si zamiloval a start tady je pro mě srdeční záležitostí. Nedáváme si za cíl konkrétní umístění, ale rádi bychom se vešli do první dvacítky jako v Portugalsku,“ řekl Prokop. Českého pilota čeká po italském startu koncem června účast na legendární Safari rallye.

Kudy cesta do cíle

Na idylickém ostrově ve Středozemním moři se odehrávají mimořádně náročné rychlostní zkoušky. Soutěž je druhou šotolinovou soutěží seriálu za necelé tři týdny. Jak bylo řečeno, následovat bude další v Keni (Safari rallye).

Italská rallye na Sardinii se vrací k tradičnímu červnovému termínu poté, co byla v roce 2020 přeložena na podzim. To by mělo znamenat návrat k nejvyšším teplotám sezony. Jede se na písčitých a kamenitých šotolinových cestách. Měřené úseky tvoří rychlé a současně úzké cesty lemované křovisky, stromy a skalami, což soutěžním jezdcům komplikuje situaci.

Servisní park se po sedmi letech přesouvá z města Alghero na západním pobřeží zpět do Olbia na severovýchodě ostrova. Připraveno je 20 rychlostních zkoušek o celkové délce 303,10 kilometru. Slavnostní ceremoniál se, ve čtvrtek večer a start v pátek ráno, odehrají v Algheře. Poté se rallye přesune do Olbie na východě ostrova. Zde bude dvakrát nocovat. Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na neděli 6. června v 15:00 hodin místního (středoevropského) času.

Každý den se pojedou dopoledne dvakrát dva měřené úseky a odpoledne další dvakrát dva měřené testy. Rychlostní zkouška naplánovaná na sobotní odpoledne (Bortigiadas–Aggius_Viddalba) se naposledy jela v roce 2005. Desátá a dvanáctá zkouška (dříve označovaná jako Monte Lerno) má na své trase legendární skok Micky´s Jump, který patří k nejslavnějším v celém světovém šampionátu. Nedělní program je však zcela odlišný a zahrnuje dva průjezdy erzety Arzachena–Braniatogghiu, naposledy zařazené do kalendáře v roce 2009. K tomu přibude nová rychlostní zkouška Aglientu–Santa Teresa na severním pobřeží ostrova. Ta současně představuje závěrečnou Power Stage, kde získává prvních pět nejrychlejší jezdců bonusové body od pěti do jednoho.

Toyota se chce držet

Dvojice Toyota Yaris WRC Sébastien Ogier a Elfyn Evans vedou v šampionátu jezdců po Britově vítězství na šotolině v Portugalsku. Mezi oběma je rozdíl dvou bodů, v klasifikaci značek má japonská značka k dobru 37 bodů na druhého v pořadí. Pátý v pořadí jezdců je třetí člen tovární sestavy, dvacetiletý finský talent Kalle Rovanperä.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „V Portugalsku se nám podařil úžasný výsledek, takže na další šotolinový podnik na Sardinii vyrážíme s dobrými pocity. Seb (Ogier) a Elfyn (Evans) budou první den vyrážet na trať jako první, ale právě tato rallye je z hlediska čištění trati zpravidla jedna z nejobtížnějších. Zvláště nyní, když se opět koná v letních měsících. Opět se pokusíme získat co nejvíce bodů.“

Sébastien Ogier: „Sardinie bude pro nás další náročnou rallye, jelikož stejně jako v Portugalsku čistíme trať. Mám radost z toho, že v šampionátu vedu. Vždy se snažím získat maximum možných bodů, což bude cílem i tady. V Portugalsku to nebylo podle mého gusta, ale byla to naše první letošní šotolina s novým obutím. Doufám, že s novými zkušenostmi dokážeme tentokrát vymáčknout z pneumatik o něco více.“

Elfyn Evans: „Portugalsko nám evidentně přineslo skvělou výhru. Hodně jsme pokročili s nastavením vozu a naučili se dost o novém obutí. Ačkoliv je přestávka mezi závody hodně krátká, myslím si, že všichni máme dost nápadů, jak nastavení pro Sardinii vylepšit. S ohledem na naše postavení na trati to nebude snadný víkend. Za horka a sucha, které se dá čekat, by to mohlo být ještě větší nevýhodou než loni v říjnu.“

Kalle Rovanperä: „Erzety na Sardinii jsou dost náročné a nejsem si jist, zda budou vyhovovat mému způsobu jízdy, přestože jsem tam v roce 2019 ve WRC2 vyhrál. Minulý rok to tam pro nás bylo ožehavé, ale skutečně se tam chci zlepšit a ukázat lepší tempo. V Portugalsku jsem hodně trpěl při prvním průjezdu erzet, kdy byla horší přilnavost, avšak využili jsme neděli k otestování několika různých nastavení pro Sardinii. Tak doufejme, že využijeme vše, co jsme dosud zjistili.“

Optimismus u Hyundaie

Sordo získal letos jen 29 bodů a v průběžném pořadí MS je sedmý, ve Finsku a Chorvatsku ale na startu chyběl. Na Sardinii chce zaútočit na vítězný hattrick. Triumfoval zde v červnu 2019 i říjnu 2020. „V předešlých dvou letech jsem na Sardinii zajel opravdu dobré výsledky a vyhrál. Je pravda, že tahle rallye se mi opravdu líbí,“ uvedl Sordo „Cítím se tady výborně, navíc první den budu mít i výhodnou pozici,“ těší se španělský jezdec na start. Na Itálii vzpomíná rád i proto, že zde v roce 2005 ovládl hodnocení kategorie juniorské WRC a následně získal i titul.

Velký optimismus panuje před startem rallye v celém továrním týmu Hyundaie. Vedle Sorda totiž na Sardinii dokázali v minulosti zvítězit Belgičan Thierry Neuville a Ott Tänak z Estonska, jezdci korejské automobilky vyhráli čtyři z posledních pěti ročníků rallye. „Je to pro nás skvělá rallye, na které jsme byli vždy silní. Někteří z nás tu již dokázali vyhrát a věříme, že se znovu vrátíme na nejvyšší stupínek,“ řekl Neuville.

Škodovka bojuje ve WRC2 a WRC3

Nor Andreas Mikkelsen, který musel vynechat předchozí soutěž v Portugalsku kvůli pozitivnímu testu na covid-19, se v nadcházející Sardinia rallye vrací za volant vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT. Mikkelsen, který aktuálně vede klasifikaci jezdců kategorie WRC2, a jeho spolujezdec Ola Fløene, chtějí zabojovat o druhé vítězství v této kategorii v letošní sezóně. „Nemohu se dočkat, až na sardinských šotolinových tratích dokážu, jak rychlý je vůz Škoda Fabia Rally2 evo. Vítězství v kategorii WRC2 je mým jednoznačným cílem,“ říká norský jezdec. Jeho kolega z týmu Toksport WRT, dvacetiletý Marco Bulacia z Bolívie, je v současné době na třetím místě celkového pořadí kategorie WRC2 a chce si tuto pozici dobrým výsledkem ze Sardinie upevnit.

Polák Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem patří k favoritům pro změnu v kategorii WRC3. Polská dvojice zvítězila s privátně nasazeným vozem Škoda Fabia Rally2 evo ve své kategorii na dvou posledních rallye v Chorvatsku a Portugalsku. V Itálii tak bude ve své kategorii usilovat o hattrick. V této kategorii se k favoritům počítají další dva soukromí jezdci značky Škoda - mistři Evropy z roku 2019 Britové Chris Ingram a Ross Whittock ze stáje SXM Competition a finská dvojice Emil Lindholm - Reeta Hämäläinen z týmu Toksport WRT. Mezi 37 vozy silné skupiny Rally2, které se používají především v kategoriích WRC2 a WRC3, je Škoda s 18 přihláškami opět nejobsazenější značkou.

Věděli jste, že…

Italská rallye se v rámci mistrovství světa do roku 2003 konala v pevninském Sanremu a až poté se přestěhovala na středomořský ostrov Sardinie?

Soutěž, známá dnes pod jménem Italská rallye na Sardinii, se poprvé konala v roce 1928 pod názvem „Květinová rallye“ a je (s výjimkou v roce 2010, kdy spadala pod IRC/Intercontinental Rally Championship) součástí mistrovství světa již od jeho založení v roce 1973?

Součástí Italské rallye na Sardinii je skok na rychlostní zkoušce „Monte Lermo“ nazvaný „Micky’s Jump“, který je srovnatelný se skokem Fafe v Portugalsku?

Program Rallye Sardinia

Pátek (4. června) – 8.02 RZ1 (22,29 km), 9.02 RZ2 (14,36 km), 10.47 RZ3 (22,29 km), 11.47 RZ4 (14,36 km), 14.47 RZ5 (12,08 km), 15.47 RZ6 (14,97 km), 17.32 RZ7 (12,08 km), 18.32 RZ8 (14,97 km).

Sobota (5. června) – 8.08 RZ9 (15,00 km), 9.08 RZ10 (22,08 km), 10.38 RZ11 (15,00 km), 11.38 RZ12 (22,08 km), 15.10 RZ13 (14,70 km), 16.08 RZ14 (13,03 km), 17.40 RZ15 (14,70 km), 18.38 RZ16 (13,03 km).

Neděle (6. června) – 7.33 RZ17 (15,25 km), 8.38 RZ18 (7,79 km), 10.09 RZ19 (15,25 km), 12.18 RZ20 (7,79 km).

Průběžné pořadí MS (po 4 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 79 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 77; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 57; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 45; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 41; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 36; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 29; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 22; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 20; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 9; 12. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 15. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 4; 16. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 17. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 183 bodů; 2. Hyundai 146; 3. Ford 64; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Tänak 20; Ogier 19, Evans 11; Neuville 8, Sordo 5, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 18, Tänak 16, Evans 14, Neuville 10, Sordo 4, Rovanperä 3, Katsuta 2.