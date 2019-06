Rallye Sardinie po 2. dnu: Suverénní jízda Tänaka

V sobotu vyhrál všech šest rychlostních zkoušek a před závěrečným dnem má náskok 26 sekund na nejbližšího pronásledovatele.

V kategorii WRC 2 Pro se situace ve srovnání s pátkem nezměnila. První dvě místa stále patří jezdcům továrního týmu Škoda Motorsport. Vede Fin Kalle Rovanperä, který je v absolutním pořadí desátý. O 26,1 sekundy za ním figuruje jeho český kolega Jan Kopecký, oba s vozy Fabia R5 evo.

Ztrácel, ale vyhrával

Sobota bývá na světových rallye tradičně nejdelším dnem a nebylo tomu jinak ani na Sardinii. Na účastníky čekalo sice „jen“ šest měřených testů, ale dohromady měřily 142,42 kilometrů. Do soutěže se po pátečních výpadcích vrátili obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) a Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Oba samozřejmě s penalizací na neodjeté zkoušky.

360p 720p 1080p REKLAMA

Tänak nastupoval do druhého dne soutěže ze třetího místa s mankem 11,2 sekundy na vedoucího Španěla Daniho Sordá (Hyundai i20 Coupé WRC). Ovšem od startu RZ10 proměnil všechny rychlostní zkoušky ve „one man show“. A to měl ještě na dvanáctém testu, nazvaném Monte Lerno, kde je jeden z nejslavnějších skoků šampionátu, problémy. „Ve vracečce nám zhasl motor a zůstalo tam několik vteřin, ale jinak to bylo dobré,“ prohlásil. Přesto tuto erzetu vyhrál s náskokem devíti sekund a v tu chvíli se dostal na průběžné první místo v soutěži. „Celý den to hrozně klouzalo, ale snažil jsem se neustále tlačit, protože náskok nebyl velký. S převahou jakou mám teď, se už dá poslední den dobře hospodařit,“ uvedl Tänak.

Suninen šetřil gumy

Za jeho zády se situace stabilizovala. Sordó jezdil vyrovnané časy a v žádné ze sobotních zkoušek nebyl horší jak pátý. V RZ12 sice přišel o vedoucí pozici, ale na třetího v pořadí dokázal najet 6,2 sekundy. „Dnešek se mi myslím povedl. Bojovat s Ottem je sakra těžké, ale dělám, co mohu. Poslední sobotní erzetu už jsem jel trochu s rezervou, abych se defektem nepřipravil o dobrou pozici. Teď ještě zabojovat poslední den,“ řekl Sordó.

Konstantní výkony předváděl také Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), jemuž patří aktuálně bronozová příčka. V šesti zkouškách dne byl čtyřikrát třetí a dvakrát druhý. „Jsem spokojen s rychlostí auta. Celý den se mi povedlo odjet na čtyřech tvrdých pneumatikách, takže jsem něco pošetřil na závěrečný den soutěže. Snažil jsem se také brát ohledy na auto a myslím, že zatím je to dobré,“ prohlásil Fin. Na Sardinii startuje poprvé s novým spolujezdcem, kterým je jeho krajan, velezkušený Jarmo Lehtinen. Ten na na sedadle navigátora absolvuje 170. podnik světového šampionátu. Pro závěrečný den mohou být oba Seveřané klidní, protože mají časový polštář 42,5 sekundy na nejbližšího soupeře, jímž je jejich kolega z továrního týmu Ford, Brit Elffyn Evans.

360p 720p 1080p REKLAMA

Prokop lepší o tři místa

Smolařem dne se stal další Ostrovan Kris Meeke, jenž měl na poslední erzetě dne defekt a měnil kolo. Ztratil 2:33,3 minuty a propadl se z šestého místa na osmé. „Při brzdění v rychlé pasáži jsem najednou zjistil, že mám problém s kolem. Museli jsem z auta ven, nedalo se nic jiného dělat,“ vysvětlil Meeke v cíli zkoušky své trable. Na jeho potížích vydělali Belgičan Thierry Neuville (Hyundai I20 Coupé WRC) a Fin Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC), kteří si polepšili na šestou, respektive sedmou pozici.

V soutěži nadále pokračuje i druhý český zástupce Martin Prokop. Šestatřicetiletý závodník má na svém kontě 122 startů ve světovém šampionátu, ale v posledních třech letech se více věnuje vytrvalostním soutěžím dakarského typu. Na Sardinii, která je jeho oblíbeným podnikem, startuje již počtrnácté a mělo by jít o jeho ojedinělou účast. Řídí starší generaci speciálu WRC (Ford Fiesta). Během sobotních zkoušek si polepšil z 20. na 17. místo.

360p 720p 1080p REKLAMA

Rallye Sardinie (po 15 z 19 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 3:04:10,3; 2.Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +25,9; 3. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +42,9; 4. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:25,4; 5. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:33,3; 6. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:32,4; 7. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +2:58,3; 8. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +3:53,3; 9. Hänninen, Tuomine (Fin./Toyota Yaris WRC) +7:23,2; 10. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +7:24,5 (1. v kategorii WRC 2 Pro); 11. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +7:50,6 (2. v kategorii WRC Pro 2); 12. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Ford Fiesta R5) +9:15,4; 13. Loubet, Landas (Fr./Škoda Fabia R5) +9:34,0; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia R5) +9:58,9; 15. Tempestini, Itu Rum./Hyundai i20 R5) +10:37,4; … 17. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta WRC) +13:15,6; … 20. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +17:07,2 (3. v kategorii WRC 2 Pro); … 22. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) +20:23,2; 35. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +1:19:20,6.

Výsledky jsou neoficiální

Další program Rallye Sardinie

Neděle – 8.15 RZ16 (14,06 km); 9.08 RZ17 (6,89 km); 11.15 RZ18 (14,06 km); 12.18 RZ19 (6,89 km) – Power Stage.

360p 720p 1080p REKLAMA